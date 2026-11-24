Současně společnost připravuje integraci evropské peněženky digitální identity EUDI Wallet na portálu www.podepsat.online pod novou značkou SignPoint.
V roce 2026 Software602 poskytne více než 10 milionů vzdálených elektronických podpisů
Software602 a.s. patří mezi zavedené české poskytovatele kvalifikovaných služeb vytvářejících důvěru a je leader v poskytování vzdálených kvalifikovaných elektronických podpisů. V roce 2026 společnost prognózuje zpracování více než 150 milionů důvěryhodných eIDAS transakcí proti 134 milionům transakcí v roce 2025 a počet vzdálených elektronických podpisů vzroste na více jak 10 milionů z 8,3 milionu v roce 2025.
Kvalifikované služby eIDAS pod jednou střechou
Nová certifikační autorita rozšíří v roce 2027 služby Software602 o vydávání kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy a pečetě včetně kvalifikovaných časových razítek. Software602 současně poskytuje a rozvíjí vzdálené kvalifikované podepisování a pečetění, kvalifikovaná elektronická časová razítka, ověřování platnosti podpisů a pečetí a jejich kvalifikované dlouhodobé uchovávání a v oblasti kvalifikovaných služeb eIDAS bude nadále pokračovat v dlouhodobé spolupráci s certifikační autoritou PostSignum.
„Naším cílem je, aby zákazník nemusel řešit, kdo mu vydá certifikát, kdo zajistí podpis, kdo ověří jeho platnost a kdo se postará o dokument za deset let. Chceme všechny tyto služby propojit do jednoho prostředí, které bude dostupné distančně, bezpečné, právně důvěryhodné, a hlavně bude jednoduché na používání,“ říká Martin Plevka, člen představenstva Software602 a.s.
EUDI Wallet konečně propojí elektronické podpisy s digitální identitou
Významnou součástí dalšího rozvoje Software602 společně s kvalifikovanou certifikační autoritou je její integrace na evropskou peněženku digitální identity EUDI Wallet vydávané všem občanům EU zdarma. Ta umožní úřadům i firmám pracovat distančně s digitální identitou občana a občanům poskytne nástroj pro kvalifikovaný elektronický podpis platný napříč Evropskou unií.
Software602 připravuje zařazení služeb pro EUDI Wallet, které rozšíří eIDAS rozhraní pro stávající i nové klienty z veřejné správy i komerčního sektoru. Rozhraní bude podporovat zápis a verifikaci kvalifikovaných elektronických atributů do EUDI Wallet. Mohutné využití očekává společnost v oblasti HR procesů jako je digitalizace cyklu pracovněprávní dokumentace s el. podpisem, profesní certifikace i pověření k zastupování firmy pro zaměstnance s aktivní EUDI Wallet; dále v plošném zavedení plně elektronické hypotéky v řetězci komunikace zaměstnanec, realitní kancelář, zaměstnavatel, banka a ČUZK.
„S nástupem EUDI Wallet chceme změnit paradigma práce s elektronickým podpisem pro naplnění naší vize digitálně bez papíru, a proto integrujeme do našich služeb vlastní certifikační autoritu. AI brutálně inheruje do bezpečnosti, útočníci s AI dokážou snadno vytvářet velké množství falešných smluvních dokumentů i dokladů. Jsme přesvědčeni, že autorizace dokumentů s důvěryhodnou validací bude jednou z klíčových obran, pokud bude jednoduše dostupná s rozhraním pro dodavatelský ekosystém aplikací nad EUDI Wallet,“ konstatuje Richard Kaucký, spoluzakladatel a předseda představenstva Software602 a.s.
Portál SignPoint pro elektronický podpis smluv mezi občany zdarma bude připraven na EUDI Wallet
Portál Podepsat.Online vznikl s ambicí naučit 100.000 lidí elektronicky podepisovat dokumenty pro snadné elektronické uzavírání smluv a dohod mezi občany jako vklad Software602 pro rychlejší digitalizaci Česka. Meziročně počet podepsaných dokumentů roste cca. o 50 % a lidé se učí rychle podepisovat dokumenty s protistranou, jejich počet se meziročně zdvojnásobil. Podepsat.Online nyní získává novou značku SignPoint a přesune se pod doménu signpoint.cz a jako kontraktační portál bude i nadále všem občanům poskytovat elektronický podpis s časovým razítkem zdarma. Výrazná změna nastane pro občany s aktivní EUDI Wallet po jejím zpřístupnění v Česku, kdy bude portál navíc zdarma poskytovat kvalifikovaný elektronický podpis vyžadovaný pro komunikaci s úřady.
Software602 a. s.
Software602 a.s. je český technologický dodavatel, který od roku 1991 vyvíjí software pro digitalizaci dokumentů, formulářů a procesů s elektronickým podpisem integrovaných s důvěryhodným elektronickým doručováním a dlouhodobou archivací. Je kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru pro elektronické transakce zapsaným na evropských seznamech EU Trusted List eIDAS. Prostřednictvím cloudové aplikace Sofa propojuje elektronické podepisování a správu dokumentů s Microsoft 365 a podnikovými systémy. Software602 zaměstnává přes 150 lidí, ve fiskálním roce 2025 (duben 2025 až březen 2026) dosáhla společnost konsolidovaného obratu 339,4 milionu korun a zisku po zdanění 37,1 milionu korun. Do výzkumu a vývoje dlouhodobě investuje desítky milionů korun ročně.
Více na www.602.cz.
Zdroj: Software602 a. s.
PROTEXT
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60198.