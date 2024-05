Solar N Plus mezi předními dodavateli fotovoltaických modulů v 1. čtvrtletí 2024

Čchu-čou (Čína) 11. května 2024 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. („Solar N Plus"), která je předním specialistou na výrobu článků a modulů TOPCon, získala významné uznání v oboru fotovoltaiky. Podle společnosti Solarbe, významného média v oblasti fotovoltaiky, dosáhl objem dodávek modulů společnosti Solar N Plus v prvním čtvrtletí roku 2024 impozantních 1,025 GW a byl uveden jako nejlepší dodavatel modulů.