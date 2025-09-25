Solární energie ve východní Evropě roste: Nové partnerství o výkonu 300 MW sníží emise uhlíku o 235.000 tun ročně

„Je to víc než jen dohoda o dodávkách; je to strategická aliance, která přímo urychlí cíle Rumunska v oblasti energetické transformace," uvedl Liam Tang, generální ředitel společnosti LONGi pro východní Evropu. „Synergie mezi pokročilou technologií společnosti LONGi a odbornými znalostmi trhu a rychlostí realizace společnosti Enexus je silnou kombinací. Nedodáváme pouze moduly; přispíváme k vytvoření odolnější a udržitelnější energetické infrastruktury pro budoucnost Rumunska."
„Společnost LONGi se zaměřuje na poskytování vysoce kvalitních, spolehlivých a inovativních solárních řešení a řada Hi-MO 7 tento závazek ztělesňuje svou vysokou účinností a odolností," uvedl Melih Can Güngör, Senior Key Account Manager společnosti LONGi Europe.
Společnost Enexus, která se od roku 2021 aktivně účastní rumunského solárního sektoru, má obchodní model vytvořený tak, aby urychlil růst kapitálu investorů prostřednictvím financovatelných fotovoltaických projektů připravených k připojení. Enexus dokáže pokrýt celý hodnotový řetězec fotovoltaických projektů od vstupu investorů na trh, přes financování, výstavbu a provoz, a to včetně skladovacích kapacit a možnosti škálování.
„Věříme, že rychlost realizace musí jít ruku v ruce s kvalitou výkonu. Proto si pečlivě vybíráme své partnery a společnost LONGi se opakovaně osvědčila jako jeden z nejspolehlivějších dodavatelů v celosvětovém solárním průmyslu, který se zaměřuje na inovace," uvedl Mesut Güler, zakladatel a generální ředitel společnosti Enexus. „Vzhledem k tomu, že společnost Enexus rozšiřuje své působení v Rumunsku a v oblasti Černého moře, stává se posilování vztahů s našimi dodavateli strategickou prioritou. Náš růst je založen na důvěře, a to jak ze strany investorů, kterým sloužíme, tak ze strany partnerů, na které se spoléháme."
