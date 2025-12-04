SOLODOOR představuje nový koncept: první prodejnu ve sdíleném obchodním prostoru

Showroom sídlící na adrese České Vrbné 2376 je již třetí vlastní značkovou prodejnou SOLODOOR, zároveň však první, kterou firma vybudovala kompletně od nuly – od technického návrhu přes stavební úpravy až po finální expozice, a to v rekordně krátkém čase dvou měsíců. Prodejna vznikla v prostorech společnosti SIKO, se kterou SOLODOOR navázal obchodní spolupráci.
„České Budějovice jsme měli v hledáčku více než tři roky. Měli jsme vytipované různé lokality a jednali s několika franchisanty. Nakonec jsme se ale rozhodli převzít iniciativu, vybudovat si vlastní prodejnu a ukazuje se, že to bylo správné rozhodnutí,“ říká Martin Dozrál, generální ředitel a spolumajitel SOLODOOR, a pokračuje: „Díky partnerství se SIKO jsme získali místo s obrovským zákaznickým potenciálem, který se hned projevil v číslech – prodejna zaznamenala v prvním měsíci provozu čtyřnásobně vyšší návštěvnost, než je u nově otevíraných poboček běžné, a objem objednávek překročil jeden milion korun.“
Nová prodejna představuje další krok v rozvoji smíšené sítě vlastních a franchisových prodejen, která je od loňského roku klíčovou součástí obchodní strategie SOLODOOR. Díky této kombinaci může firma rychle reagovat na poptávku, oslovovat více koncových zákazníků a zároveň udržovat vysoký standard služeb i odborného poradenství.
Sdílení obchodního prostoru se SIKO umožňuje společnosti SOLODOOR oslovit zákazníky právě ve chvíli, kdy si zařizují nové bydlení nebo plánují rekonstrukci stávajícího. Dveře přitom hrají v interiéru klíčovou roli – určují jeho funkčnost, vzhled i atmosféru. Showroom v Českých Budějovicích je navržen tak, aby návštěvníkům poskytl maximální komfort: sortiment si mohou prohlédnout na vlastní oči a zkušený personál jim ochotně poradí s výběrem i technickými detaily.
„Pokud se pilotní projekt osvědčí, plánujeme tento obchodní model rozšířit i do dalších měst. Nyní se soustředíme na vybudování vlastní prodejny v Praze. Čtyři franchisové pobočky zde sice již fungují, ale Praha je velká a vlastní showroom nám umožní být zákazníkům ještě blíž,“ prozrazuje nejbližší plány Jiří Mužík, obchodní ředitel společnosti SOLODOOR.
SOLODOOR a.s., český výrobce interiérových dveří, vchodových dveří do bytů a obložkových zárubní, vyrobí za rok více než 180 000 dveří a 80 000 zárubní, čímž se řadí mezi největší výrobce na trhu. Je držitelem osvědčení „CZECH MADE“ a označení „Ekologicky šetrný výrobek“. Kromě široké škály produktů nabízí také poradenství a odbornou montáž s pětiletou zárukou na své zboží.
Společnost vznikla v roce 1997, přičemž její kořeny sahají hlouběji do historie dřevařského průmyslu v Sušici, která se celosvětově proslavila výrobou sirek. S více než 180 zaměstnanci patří mezi největší zaměstnavatele v regionu. Výrobky SOLODOOR najdete v 18 franšízových prodejnách, 3 podnikových prodejnách, v 89 prodejních studiích či zalistované v nabídce hobbymarketů a také v síti prodejen stavebnin po celé České a Slovenské republice. Společnost využívá nejmodernějších německých a italských technologií, díky kterým vyrábí dveře a zárubně s unikátní oblou hranou a v exkluzivních povrchových úpravách, jež nemají na trhu konkurenci.
