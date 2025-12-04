SOLODOOR představuje nový koncept: první prodejnu ve sdíleném obchodním prostoru

Praha 4. prosince 2025 (PROTEXT) - Tradiční český výrobce dveří a zárubní SOLODOOR rozšiřuje svou smíšenou obchodní síť a nově vstoupil do Českých Budějovic. Otevřel zde svou první vlastní prodejnu v rámci sdíleného obchodního prostoru. Pilotní projekt vznikl ve spolupráci se strategickým partnerem SIKO, a pokud se koncept osvědčí, společnost plánuje tento model rozšířit do dalších regionů.

Showroom sídlící na adrese České Vrbné 2376 je již třetí vlastní značkovou prodejnou SOLODOOR, zároveň však první, kterou firma vybudovala kompletně od nuly – od technického návrhu přes stavební úpravy až po finální expozice, a to v rekordně krátkém čase dvou měsíců. Prodejna vznikla v prostorech společnosti SIKO, se kterou SOLODOOR navázal obchodní spolupráci.

„České Budějovice jsme měli v hledáčku více než tři roky. Měli jsme vytipované různé lokality a jednali s několika franchisanty. Nakonec jsme se ale rozhodli převzít iniciativu, vybudovat si vlastní prodejnu a ukazuje se, že to bylo správné rozhodnutí,“ říká Martin Dozrál, generální ředitel a spolumajitel SOLODOOR, a pokračuje: „Díky partnerství se SIKO jsme získali místo s obrovským zákaznickým potenciálem, který se hned projevil v číslech – prodejna zaznamenala v prvním měsíci provozu čtyřnásobně vyšší návštěvnost, než je u nově otevíraných poboček běžné, a objem objednávek překročil jeden milion korun.“

Nová prodejna představuje další krok v rozvoji smíšené sítě vlastních a franchisových prodejen, která je od loňského roku klíčovou součástí obchodní strategie SOLODOOR. Díky této kombinaci může firma rychle reagovat na poptávku, oslovovat více koncových zákazníků a zároveň udržovat vysoký standard služeb i odborného poradenství.

Sdílení obchodního prostoru se SIKO umožňuje společnosti SOLODOOR oslovit zákazníky právě ve chvíli, kdy si zařizují nové bydlení nebo plánují rekonstrukci stávajícího. Dveře přitom hrají v interiéru klíčovou roli – určují jeho funkčnost, vzhled i atmosféru. Showroom v Českých Budějovicích je navržen tak, aby návštěvníkům poskytl maximální komfort: sortiment si mohou prohlédnout na vlastní oči a zkušený personál jim ochotně poradí s výběrem i technickými detaily.

„Pokud se pilotní projekt osvědčí, plánujeme tento obchodní model rozšířit i do dalších měst. Nyní se soustředíme na vybudování vlastní prodejny v Praze. Čtyři franchisové pobočky zde sice již fungují, ale Praha je velká a vlastní showroom nám umožní být zákazníkům ještě blíž,“ prozrazuje nejbližší plány Jiří Mužík, obchodní ředitel společnosti SOLODOOR.

 

 

SOLODOOR a.s., český výrobce interiérových dveří, vchodových dveří do bytů a obložkových zárubní, vyrobí za rok více než 180 000 dveří a 80 000 zárubní, čímž se řadí mezi největší výrobce na trhu. Je držitelem osvědčení „CZECH MADE“ a označení „Ekologicky šetrný výrobek“. Kromě široké škály produktů nabízí také poradenství a odbornou montáž s pětiletou zárukou na své zboží.

Společnost vznikla v roce 1997, přičemž její kořeny sahají hlouběji do historie dřevařského průmyslu v Sušici, která se celosvětově proslavila výrobou sirek. S více než 180 zaměstnanci patří mezi největší zaměstnavatele v regionu. Výrobky SOLODOOR najdete v 18 franšízových prodejnách, 3 podnikových prodejnách, v 89 prodejních studiích či zalistované v nabídce hobbymarketů a také v síti prodejen stavebnin po celé České a Slovenské republice. Společnost využívá nejmodernějších německých a italských technologií, díky kterým vyrábí dveře a zárubně s unikátní oblou hranou a v exkluzivních povrchových úpravách, jež nemají na trhu konkurenci.

 

Zdroj: SOLODOOR

 

 

