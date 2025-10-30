SOLSTICE ADVANCED MATERIALS DOKONČILA ODŠTĚPENÍ OD SPOLEČNOSTI HONEYWELL A JEJÍ AKCIE SE ZAČÍNAJÍ OBCHODOVAT NA BURZE NASDAQ

• Společnost je připravena těžit ze silných a odolných dlouhodobých trendů v oblasti chlazení, stavebních řešení, pokročilých počítačových technologií, energetiky, bezpečnosti a zdravotnictví
• Její akcie se na burze Nasdaq začnou obchodovat dnes pod kódem „SOLS"
Solstice Advanced Materials (NASDAQ: SOLS), přední společnost působící výhradně v oblasti speciálních materiálů, dnes po dokončení odštěpení od společnosti Honeywell slaví svůj první den nezávislé, veřejně obchodované společnosti. Akcie společnosti Solstice se pod kódem „SOLS" začnou obchodovat na burze Nasdaq s účinností od otevření trhu.
Společnost Solstice má více než 130letou tradicí v oblasti pokročilých materiálů a je připravena navázat na své dosavadní úspěchy v oblasti inovací a provozní dokonalosti. Technologie společnosti Solstice umožňují vysoce výkonná řešení pro kritické globální sektory, včetně HVAC/R, výroby polovodičů, tepelného řízení datových center, jaderné energie, obrany a přírodních věd. Společnost zahajuje svou činnost s přibližně 4000 zaměstnanci, 24 výrobními závody a čtyřmi výzkumnými a vývojovými centry. To vše slouží více než 3000 zákazníků ve 120 zemích a teritoriích.
„Dnešní den znamená pro společnost Solstice začátek nové úžasné kapitoly," uvedl David Sewell, prezident a generální ředitel společnosti Solstice Advanced Materials. „Naše nezávislost nám umožní využívat silné dlouhodobé trendy, které formují naše odvětví – od regulačních změn v oblasti chlazení a stavebních řešení až po rychlé šíření umělé inteligence a pokročilých výpočetních technologií. Díky našim diferencovaným technologiím, bezkonkurenčním partnerstvím se zákazníky, vysoce talentované pracovní síle po celém světě a zkušenému týmu vedení jsme připraveni uvolnit náš růstový potenciál a významnou dlouhodobou hodnotu pro naše akcionáře."
Odštěpení bylo dokončeno rozdělením všech kmenových akcií společnosti Solstice. Každý akcionář společnosti Honeywell, který byl evidován ke dni ukončení obchodování, 17. října 2025, obdržel za každé čtyři držené kmenové akcie společnosti Honeywel jednu akcii společnosti Solstice.
O společnosti Solstice Advanced Materials
Solstice Advanced Materials je přední světová společnost zabývající se speciálními materiály, která posouvá vědu vpřed s cílem dosáhnout chytřejších výsledků. Nabízí vysoce funkční řešení, která umožňují fungování kritických odvětví a aplikací včetně chladiv, výroby polovodičů, chlazení datových center, jaderné energie, ochranných vláken, obalů pro oblast zdravotnictví a dalších. Společnost Solstice je uznávaná pro vývoj materiálů nové generace prostřednictvím některých z nejznámějších značek v oboru, jako jsou Solstice®, Genetron®, Aclar®, Spectra®, Fluka™ a Hydranal™. Společnost Solstice spolupracuje s více než 3000 zákazníky ve více než 120 zemích a teritoriích, má rozsáhlé portfolio více než 5700 patentů a po celém světě zaměstnává přibližně 4000 zaměstnanců, kteří se podílejí na inovacích v oblasti materiálových věd. Více informací naleznete na stránce www.Solstice.com.
Další informace
Společnost Solstice využívá naše webové stránky pro vztahy s investory, investor.solstice.com, jako prostředek pro zveřejňování informací, které mohou být zajímavé nebo důležité pro naše investory a pro účely plnění povinností zveřejňování informací podle nařízení FD. Investoři by proto měli sledovat naše webové stránky pro vztahy s investory a rovněž naše tiskové zprávy, podání u Komise pro cenné papíry (SEC), veřejné konferenční hovory, webcasty a sociální média.
Výhledová prohlášení
V této zprávě popisujeme mnoho trendů a dalších faktorů, které ovlivňují naše podnikání a budoucí výsledky. Tyto informace obsahují výhledová prohlášení ve smyslu § 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 v platném znění. Výhledová prohlášení jsou prohlášení týkající se činností, událostí nebo vývoje, které vedení zamýšlí, očekává, plánuje, ve které věří nebo o nichž předpokládá, že nastanou nebo mohou nastat v budoucnu. Vycházejí z předpokladů a hodnocení vedení na základě minulých zkušeností a trendů, současných ekonomických a odvětvových podmínek, očekávaného budoucího vývoje a dalších relevantních faktorů, z nichž mnohé lze jen obtížně předvídat a jsou mimo naši kontrolu. Nejedná se o záruky budoucích výsledků a skutečné výsledky, vývoj a obchodní rozhodnutí se mohou výrazně lišit od těch, které naše výhledová prohlášení předpokládají. Nezavazujeme se aktualizovat ani revidovat žádná z našich výhledových prohlášení, s výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony o cenných papírech. Naše výhledová prohlášení rovněž podléhají významným rizikům a nejistotám včetně přetrvávajících makroekonomických a geopolitických rizik, jako jsou změny nebo uplatňování obchodních a daňových zákonů a politik včetně dopadů cel a dalších obchodních bariér a omezení, dále nižší růst HDP nebo recese v USA nebo celosvětově, narušení dodavatelského řetězce, volatilita kapitálových trhů, inflace a určité regionální konflikty, které mohou ovlivnit naše výsledky v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Kromě toho nelze poskytnout žádnou záruku, že jakýkoli plán, iniciativa, prognóza, cíl, závazek, očekávání nebo vyhlídka uvedené v této zprávě mohou být nebo budou splněny. K důležitým faktorům, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky společnosti Solstice budou podstatně lišit od výsledků předpokládaných v takových výhledových prohlášeních, patří mimo jiné schopnost společnosti Solstice realizovat očekávané přínosy oddělení od společnosti Honeywell; zadlužení vzniklé v rámci finančních transakcí provedených ve spojitosti s odštěpením a rizika spojená s dalším zadlužením; riziko, že dodatečné náklady na samostatnou činnost (včetně ztráty synergií), náklady na restrukturalizační transakce a další náklady vzniklé v souvislosti s oddělením překročí odhady společnosti Solstice; a dopad oddělení na podnikání společnosti Solstice a riziko, že oddělení může být obtížnější, časově náročnější nebo nákladnější, než se očekávalo, včetně dopadu na zdroje, systémy, postupy a kontrolní mechanismy společnosti Solstice, odvedení pozornosti vedení a dopadu na vztahy s regulačními orgány, zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a dalšími obchodními partnery a možného narušení těchto vztahů. Tato výhledová prohlášení by měla být posuzována s ohledem na informace obsažené v této zprávě, v našem konečném informačním prohlášení ze dne 17. října 2025 a v dalších dokumentech předložených Komisi pro cenné papíry. Zde popsané plány do budoucna nejsou konečné a mohou být kdykoli změněny nebo zrušeny.
Kontakty:
Média
Amy Schneiderman
(201) 218-2302
Vztahy s investory
Mike Leithead
(973) 370-8188
