Somfy reaguje na růst chytrého bydlení: automatizované stínění nově s technologií Zigbee 3.0

Autor:
  10:49
Praha 15. prosince 2025 (PROTEXT) - Trh chytrého bydlení v Evropě stále roste. Podle dat společnosti Statista (2025) překročí počet propojených domácností v EU hranici 120 milionů do roku 2026, přičemž nejrychleji rostoucí kategorií jsou systémy pro automatizaci domácnosti a řízení světla. Tento trend potvrzuje i český trh, kde spotřebitelé hledají řešení, která přinášejí komfort a snadnou integraci s ostatními technologiemi.

Na tuto poptávku reaguje společnost Somfy, která uvádí na trh novou generaci chytrého interiérového stínění s podporou komunikačního standardu Zigbee 3.0. Ten zajišťuje otevřenou kompatibilitu s produkty jiných značek a rozšiřuje možnosti integrace do chytrých ekosystémů, včetně platforem jako Amazon Alexa, Google Home nebo Apple HomeKit.

„Zigbee 3.0 přináší do chytrého bydlení interoperabilitu a stabilitu, která byla dříve výzvou. Pro uživatele to znamená jednodušší instalaci, širší výběr zařízení a bezproblémové propojení celého domova,“ vysvětluje Petr Novotný, obchodní ředitel Somfy Česká republika.

Podle zjištění Českého statistického úřadu z roku 2024 vzrostl počet osob, které používají ve své domácnosti IoT zařízení z 12 % (2022) na 18 % (2024). Mezi IoT zařízení spojená s domácností patří chytré domácí spotřebiče (např. robotický vysavač), chytrá bezpečnostní zařízení (např. chytrý alarm nebo detektor kouře) a chytrá zařízení na ovládání spotřeby energií (např. topení nebo světla). 

Klíčovým faktorem pro rostoucí zájem o posledně jmenovanou kategorii je uživatelský komfort a efektivní řízení světla – nikoli jen energetická úspora, ale také zvýšení kvality vnitřního prostředí a ochrana interiéru před slunečním zářením.

Somfy nabízí drátové i bezdrátové varianty pohonů s tichým provozem, pětiletou zárukou a možností rozšíření systému díky Zigbee zásuvkám a routerům, které posilují stabilitu sítě.

Nové řešení tak představuje krok směrem k propojenému, komfortnímu a uživatelsky přívětivému bydlení – trendu, který v následujících letech bude určovat směr celého trhu chytré domácnosti.

 

O společnosti Somfy

Somfy je mezinárodní společnost s více než 50letou historií, působící ve více než 60 zemích světa. Vyvíjí a vyrábí technologie pro motorizaci a automatizaci stínicí techniky, vrat, bran, oken a systémů chytré domácnosti. Cílem Somfy je zlepšovat kvalitu života prostřednictvím inovativních, bezpečných a udržitelných řešení pro moderní bydlení.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václaváku před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Při srážce auta s náklaďákem zemřel jeden člověk, další jsou v kritickém stavu

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ilustrační snímek)

Při vážné nehodě mezi Moutnicemi a Velkými Němčicemi na Břeclavsku v pondělí dopoledne zemřel jeden člověk, další dva jsou v kritickém stavu. Podle prvotních informací policistů se čelně srazilo...

15. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  11:08

Růst mezd 2026: Firmy příští rok přidají okolo 4 %

15. prosince 2025  10:53

Skauti do kraje přivezli světlo z Betléma, lidé jej získají v kostelích i v tramvaji

Betlémské světlo dorazilo do Ostravy. Skauti jej přivezli mimo jiné na nádraží...

Z Brna přes Ostravu a Bohumína. Z Ostravy do Českého Těšína, Opavy či Frenštátu pod Radhoštěm a poté ještě dál, třeba z Opavy do Hradce nad Moravicí. Moravskoslezským krajem se v sobotu rozšířilo...

15. prosince 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Somfy reaguje na růst chytrého bydlení: automatizované stínění nově s technologií Zigbee 3.0

15. prosince 2025  10:49

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z kurýrovy dodávky vypadaly stovky balíků. Před příjezdem policie zmizely

ilustrační snímek

Ke kuriózní situaci došlo v minulém týdnu na Vysočině. Z auta přepravní firmy vypadaly na kruhovém objezdu u Jihlavy stovky balíků. Než policisté na místo přijeli, zásilky zmizely. Zřejmě je sebrali...

15. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

V Chebu hoří bývalý domov pro seniory, využívají ho bezdomovci

Požár bývalého domova pro seniory v Chebu. (15. prosince 2025)

V Chebu hoří objekt bývalého domova pro seniory. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu a zjišťují, zda uvnitř nikdo není. Prostory často využívají bezdomovci.

15. prosince 2025  10:42,  aktualizováno  10:42

Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení, utekl až před hasiči

Agresivní kozel blokoval vstup do ubytovacího zařízení. Zasahovat museli...

S nečekanou překážkou se setkali v neděli odpoledne na Dolní Moravě lidé při návratu do jednoho z místních ubytovacích zařízení. Vstup do objektu jim komplikoval agresivní kozel, který své nově...

15. prosince 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

Palác Akropolis

Palác Akropolis

Sobotní koncert hudební skupiny Hmm... v Paláci Akropolis.

vydáno 15. prosince 2025  10:25

Maturitní ples s chudou tombolou. Někdo z ní ukradl 170 kilogramů zvěřiny

Prase divoké (ilustrační snímek)

Nepříjemnou situaci museli v sobotu řešit pořadatelé maturitního plesu v kulturním domě v Radslavicích na Přerovsku. Bohatá tombola, která nabízela i divočáky nebo daňka, během chvíle výrazně...

15. prosince 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Tohle je parádní retro, vzpomínáte? Hračky z dob minulých nabídl adventní trh v Novoměstské radnici.

vydáno 15. prosince 2025  10:20

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tohle je parádní retro, vzpomínáte? Hračky z dob minulých nabídl adventní trh v Novoměstské radnici.

vydáno 15. prosince 2025  10:20

Bahrain

Bahrain

Pilsner Experience v Praze (Můstek) byl v Bahrajnu na World Travel Awards 2025 oceněn jako nejlepší pivní zážitek světa a potvrdil své výjimečné postavení mezi globálními turistickými atrakcemi.

vydáno 15. prosince 2025  10:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.