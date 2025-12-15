Somfy reaguje na růst chytrého bydlení: automatizované stínění nově s technologií Zigbee 3.0

Na tuto poptávku reaguje společnost Somfy, která uvádí na trh novou generaci chytrého interiérového stínění s podporou komunikačního standardu Zigbee 3.0. Ten zajišťuje otevřenou kompatibilitu s produkty jiných značek a rozšiřuje možnosti integrace do chytrých ekosystémů, včetně platforem jako Amazon Alexa, Google Home nebo Apple HomeKit.
„Zigbee 3.0 přináší do chytrého bydlení interoperabilitu a stabilitu, která byla dříve výzvou. Pro uživatele to znamená jednodušší instalaci, širší výběr zařízení a bezproblémové propojení celého domova,“ vysvětluje Petr Novotný, obchodní ředitel Somfy Česká republika.
Podle zjištění Českého statistického úřadu z roku 2024 vzrostl počet osob, které používají ve své domácnosti IoT zařízení z 12 % (2022) na 18 % (2024). Mezi IoT zařízení spojená s domácností patří chytré domácí spotřebiče (např. robotický vysavač), chytrá bezpečnostní zařízení (např. chytrý alarm nebo detektor kouře) a chytrá zařízení na ovládání spotřeby energií (např. topení nebo světla).
Klíčovým faktorem pro rostoucí zájem o posledně jmenovanou kategorii je uživatelský komfort a efektivní řízení světla – nikoli jen energetická úspora, ale také zvýšení kvality vnitřního prostředí a ochrana interiéru před slunečním zářením.
Somfy nabízí drátové i bezdrátové varianty pohonů s tichým provozem, pětiletou zárukou a možností rozšíření systému díky Zigbee zásuvkám a routerům, které posilují stabilitu sítě.
Nové řešení tak představuje krok směrem k propojenému, komfortnímu a uživatelsky přívětivému bydlení – trendu, který v následujících letech bude určovat směr celého trhu chytré domácnosti.
O společnosti Somfy
Somfy je mezinárodní společnost s více než 50letou historií, působící ve více než 60 zemích světa. Vyvíjí a vyrábí technologie pro motorizaci a automatizaci stínicí techniky, vrat, bran, oken a systémů chytré domácnosti. Cílem Somfy je zlepšovat kvalitu života prostřednictvím inovativních, bezpečných a udržitelných řešení pro moderní bydlení.