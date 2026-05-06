Somfy TaHoma® switch: Centrální správa domácnosti pro vyšší komfort a úsporu

  8:03
Praha 6. května 2026 (PROTEXT) - Společnost Somfy uvádí na trh aktualizovanou nabídku pro systém TaHoma® switch, který slouží jako základní prvek pro řízení chytré domácnosti. Tato technologie propojuje jednotlivé prvky domácího ekosystému do jednoho celku a umožňuje uživatelům automatizovat běžné rutinní úkoly prostřednictvím mobilní aplikace nebo přednastavených scénářů. Součástí aktuální strategie je také snížení ceny, která má za cíl podpořit rozšiřování chytrých řešení v českých domácnostech.

TaHoma® switch funguje jako centrální jednotka, která integruje stínění, osvětlení, vytápění a zabezpečení. Uživatelé si mohou předem definovat různé scénáře dne, které automaticky upravují polohu rolet či žaluzií v závislosti na čase nebo vnějších podmínkách. Systém pracuje s daty ze slunečních a teplotních čidel, díky čemuž reaguje na aktuální počasí. V letním období tak dochází k automatickému zastiňování, které omezuje přehřívání interiéru, zatímco v zimě systém pomáhá snižovat tepelné ztráty. Tato automatizace vede k nižší potřebě využívání klimatizace a vytápění, což se projevuje v úsporách provozních nákladů domácnosti.

Aktuálně dochází ke snížení maloobchodní ceny centrály TaHoma® switch. Cílem této změny je umožnit širšímu okruhu uživatelů zpřístupnit technologie smart home a využívat výhod personalizovaných scénářů.

Klíčovou vlastností centrály je její široká kompatibilita. TaHoma® switch je otevřený systém, který spolupracuje s více než 300 typy produktů. Kromě zařízení značky Somfy lze do systému zapojit i řešení partnerů, jako jsou Philips Hue, Sonos, Velux nebo Danfoss. Podporováno je také hlasové ovládání prostřednictvím platforem Apple HomeKit, Google Assistant a Amazon Alexa, což usnadňuje integraci do již existujících digitálních domácností.

O Somfy

Somfy je francouzská technologická společnost a globální lídr v oblasti automatizace domácností, který již více než 50 let udává trendy v motorizaci a v inteligentním ovládání stínící techniky, přístupových a zabezpečovacích systémů. Díky vlastnímu vývoji s více než 2000 patenty a důrazu na udržitelnost patří mezi průkopníky v oblasti chytrého bydlení a propojených ekosystémů. Cílem značky je přinášet do každodenního života uživatelů maximální komfort, bezpečí a energetickou účinnost prostřednictvím inovativních řešení, která zjednodušují každodenní život.

 

Zdroj: Somfy

