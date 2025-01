Soňa Petrášková z Linky bezpečí: přispívat na nezisk není samozřejmost, je to otázka priorit jednotlivce či firmy

Rok 2024 byl pro nás rokem, ve kterém jsme bilancovali 30 let naší existence. Za tři dekády jsme se z lokálně působící telefonické linky, která sloužila týraným dětem, stali komplexní službou krizové intervence i prevence, která je otevřena všem tématům souvisejícím s duševní nepohodou.

Vznikli jsme v roce 1994 jako druhá linka svého druhu v Evropě. Od té doby jsme přijali a odbavili již více než 10 milionů kontaktů – telefonických, přes e-mail i chat, naše služby krizové konzultace a intervence jsou vytíženy bez ohledu na společenské události či konkrétní časové období.

Pozorujete za těch 30 let nějaký vývoj témat, se kterými se na vás klienti obracejí?

Tendence, kterou pozorujeme v posledních několika letech, a která opětovně meziročně zesílila, souvisí především se stále náročnější tématikou, kterou naši konzultanti na denní bázi při své práci řeší. Nárůst kontaktů souvisejících s velmi náročnými rozhovory se meziročně pohybuje okolo 20 % (sebevražedná tematika + 23 %, sebepoškozování +18 %), zároveň došlo k 13 % nárůstu realizovaných intervencí u dalších institucí (toxikologického informačního střediska, Záchranné služby, Policie ČR) v zájmu klienta. To si žádá nejen perfektní odbornou přípravu našich konzultantů, na kterou jsme velmi hrdí, ale i delší čas, který potřebujeme každému klientovi věnovat. Čas strávený s každým jednotlivým hovorem se prodloužil meziročně o 9 %, čtvrtina všech hovorů je již delších než 30 minut.

Zajišťuje fungování této první krizové duševní pomoci stát?

Naše krizová linka první duševní pomoci není mandatorním výdajem státu a polovinu svého rozpočtu zajišťujeme pomocí fundraisingu, ke kterému musíme přistupovat – byť sami v roli organizace neziskové – jako k silně konkurenčnímu „business“ projektu. Nesmírně si proto ceníme všech, kteří se rozhodili část ze svých peněz investovat do projektů neziskových, a že jste si vybrali konkrétně služby Linky bezpečí, kterým důvěřují. Není to pro nás samozřejmost, ekonomická situace mnoha firem i jednotlivců byla v roce 2024 stále ještě ovlivněna řadou nepříznivých ekonomických faktorů. Situaci jsme zvládli díky finanční podpoře generálních partnerů, kterými jsou ČSOB, Nadace O2, Nadace RSJ a Nadační fond Kladné nuly, ale i menších firemních partnerů a všech jednotlivých individuálních dárců, jejichž do nás vložená investice je pro nás velkým závazkem. Financování čísla 116 111 funguje samozřejmě i díky podpoře MV ČR a MPSV ČR a pomáhají nám i města, obce i městysy. Dlouhodobě nás podporují i AK DUNOVSKÁ & PARTNERS a další subjekty. Velmi si toho vážíme, protože přispívat na nezisk není samozřejmost, je to otázka priorit jednotlivce či firmy.

V roce 2024 jsme díky přízni všech těchto podporovatelů mohli zajistit provoz našich služeb krizové pomoci, a zároveň financovat naše preventivní aktivity. Odbavili jsme 110 147 kontaktů (přes telefon, chat a e-mail), což představuje o 13 % kontaktů více než v roce 2023, denně v průměru 302. Dovolatelnost našich služeb na první pokus byla i při celkovém vyšším vytížení zachována ve výši 52 %, děti nabádáme, aby při plné obsazenosti linek volali opakovaně.

Jaký rozvoj plánuje Linka do dalších let?

Věříme, že díky podpoře v následujícím období – ať už ve formě přímých darů, spolupráce nebo v rámci dotačních titulů a vládních programů, se nám podaří zvýšit dovolatelnost na naší linku při prvním pokusu klienta. Stejně tak plánujeme rozšířit stále poptávanější chatovou formu konzultací a projekt Linka bezpečí NAŽIVO, který za děti míří přímo do škol, sportovních či volnočasových klubů a na další místa.

Výrazný nárůst zájmu zaznamenal vloni i náš preventivní obsah. Poradny dostupné na webových stránkách Linky bezpečí a Rodičovské linky zaznamenaly za loňský rok přes 1 000 000 návštěv, což nás utvrzuje v tom, že duševní zdraví je pro děti i dospívající zásadní téma, se kterým se v rámci svého životního příběhu musí a chtějí popasovat. Rozvíjet budeme nadále i tyto preventivní aktivity a oblast vzdělávání.

Máme za sebou první měsíc roku 2025, co byste do něj popřála?

Příznivý vítr do vašich pracovních i osobních životů a duševní pohodu i za občasných případných bouřích. Velmi si vážíme vás všech, kteří nám pomáháte v naší „misi“, kterou je ulehčení života každého jednotlivého klienta. Budeme velmi rádi, když s námi budete v našem úsilí pokračovat i v roce 2025.

A mé poděkování a přání dobré spolupráce patří jako každoročně patří i skvělému týmu našich zaměstnanců a blízkých spolupracovníků, jakožto i členům představenstva a dozorčí rady, kteří nám pomáhají točit kormidlem ve správném směru naší plavby.

Zdroj: Linka bezpečí