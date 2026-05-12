SOSNOVÁ CLASSIC 2026: Škoda Motorsport přiveze mistry světa i špičkovou rally

Součástí letošního ročníku bude oficiální oslava 125 let motorsportu značky Škoda. Do Sosnové dorazí unikátní historické závodní speciály a ikonické vozy, které psaly historii českého i světového motorsportu – od prvních soutěžních vozů Laurin & Klement, až po moderní rally speciály současnosti. Diváci se s nimi seznámí nejen při statickém vystavení, ale především při dynamických ukázkách přímo na trati. Mimořádnou atmosféru dodá akci také účast několika mistrů světa a legend Škoda Motorsport. Fanoušci se mohou těšit například na Andrease Mikkelsena, Emila Lindholma, Johna Hauglanda, Bruna Thiryho, Václava Blahnu, Emila Trinera, Pavla Siberu nebo Ladislava Křečka.
„Sosnová Classic 2026 bude výjimečná nejen rozsahem programu, ale především koncentrací osobností a techniky, která se na jednom místě objeví jen zcela výjimečně. Oslava 125 let Škoda Motorsport dodává letošnímu ročníku mimořádný význam a věříme, že fanoušci zažijí jeden z nejsilnějších motoristických víkendů posledních let,“ uvádí Pavel Dušánek, ředitel Driving Campu Sosnová.
Jedním z vrcholů programu bude Škoda Dealer Team Cup 2026. Na start jednodenní rally složené ze tří rychlostních zkoušek nastoupí kompletní sestava pěti dealerských týmů Škoda se současnou špičkovou technikou v podobě vozů Škoda Fabia RS Rally2. Na jednom místě se tak představí zkušení šampioni i nová generace talentovaných jezdců. Diváci uvidí v akci úřadujícího českého mistra Jana Kopeckého, dravého showmana Adama Březíka, precizního Dominika Stříteského, talentovaného Jána Kundláka i Věroslava Cvrčka juniora.
Rychlostní zkoušky povedou přímo po trati Autodromu Sosnová, díky čemuž budou mít diváci perfektní přehled o dění prakticky z každé tribuny. Tři intenzivní erzety, z nichž jedna se pojede v protisměru, nabídnou maximálně kontaktní souboje. Kompaktní formát závodu umožní sledovat jednotlivé průjezdy téměř bez přerušení a fanoušci budou navíc moci nahlédnout i do servisního zázemí týmů, které bude umístěno přímo vedle trati.
Sosnová Classic ale nebude jen o rally. Celý areál zaplní historické závodní automobily, formule, sportovní GT vozy i legendární speciály značky Škoda. Návštěvníci se mohou těšit na burácení motorů, vůni benzínu, autogramiády, setkání s legendami motorsportu i neopakovatelnou atmosféru akce, kde jsou závodní vozy doslova na dosah ruky.
Akce se uskuteční v sobotu 16. května 2026 v areálu Driving Camp Autodrom Sosnová nedaleko České Lípy. Předprodej vstupenek již probíhá na oficiálních stránkách https://www.sosnova-classic.cz/.
Zdroj: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group