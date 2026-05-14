Souboj o srdce i peněženky Čechů na Rohlíku v roce 2026

V celkovém objemu útrat letos kraloval svatý Valentýn, který předstihl Den matek i Mezinárodní den žen, nicméně rozdíly mezi touto „trojkou“ jsou minimální. Data ukazují, že Češi začali vnímat tyto tři příležitosti jako rovnocenné momenty pro radost, ačkoliv pro každý z nich hledají jiný typ dárku.
Jedno mají ale všechny svátky společné. Češi je nechtějí trávit ve frontách kamenných prodejen a oslavy přenášejí do soukromí svých domovů, kam jim kurýři doručují vše od čerstvých květin až po prémiový alkohol i v řádu desítek minut.
„Svatý Valentýn se u nás v celkovém obratu stal nejsilnějším svátkem roku, těsně následován právě MDŽ a Dnem matek. Vidíme, že Češi tento svátek definitivně přijali za svůj a oslavu u domácí večeře vnímají jako nový zvyk. Přestože Valentýn vede celkově, Den matek zůstává absolutním králem květin. Tradice obdarování maminek živou květinou je u nás stále nejsilnější,“ uvádí Miroslava Vopatová, generální manažerka Rohlik.cz.
Růže pro milence, tulipány pro matky
Květiny jsou kategorií, kde se preference Čechů vyprofilovaly nejpřesněji. Den matek má v tomto směru neohrožené postavení – v prodejích dokonce dvojnásobně překonal Valentýna a potvrdil, že pro maminky volíme kytice jarních tulipánů. Ty se staly symbolem jara i u MDŽ, zatímco růže zůstávají věrné valentýnské romantice.
Bublinky a „comeback“ MDŽ
„Nejpřekvapivějším trendem sezóny 2026 je pro nás zvýšená poptávka během Mezinárodního dne žen, který se stal nejrychleji rostoucím jarním svátkem a dle našich dat překvapivě oslovuje zejména mladší generace. Řezané květiny rostly v tomto období o téměř sedmdesát procent. Vedle nich se v košících stále častěji objevuje také šumivé víno nebo dárkové poukazy,“ doplňuje Miroslava Vopatová.
Právě segment šumivých vín jako je Prosecco či sekt je fenoménem, který propojuje všechny moderní oslavy. U Valentýna zájem o šumivá vína vzrostl oproti roku 2024 dokonce na trojnásobek. Domácí oslava s lahví kvalitního alkoholu se stává novým standardem.
Rychlost jako klíč k pohodě
Úspěch online nákupů během těchto svátků stojí na jediném pilíři: rychlosti a spolehlivosti. Rohlik.cz jako lídr trhu umožňuje zákazníkům vyřešit dárky i na poslední chvíli, aniž by tím utrpěla kvalita. Ať už jde o křehké řezané květiny, které vyžadují precizní transport, nebo vychlazené Prosecco k večerní tabuli, doručení přímo ke dveřím eliminuje stres z příprav a přináší čistou radost z darování.
Zdroj: Rohlik.cz
