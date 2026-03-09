Soud schválil oznámení o navrhovaném urovnání hromadné žaloby pro zemědělce, zahradníky a další osoby vystavené působení herbicidů

Navrhovaná dohoda řeší tvrzení, že vystavení přípravku Roundup® a jiným herbicidům na bázi glyfosátu způsobuje non-Hodgkinův lymfom (NHL), což je rakovina krve, která se může vyvinout 10 až 15 let po vystavení. Společnost Monsanto popírá všechna obvinění z protiprávního jednání a odpovědnosti. Soud se k opodstatněnosti nároků nevyjádřil.
„Cílem této dohody je zajistit, aby osoby, u nichž byl diagnostikován non-Hodgkinův lymfom v důsledku expozice vůči přípravku Roundup, a osoby, u nichž se NHL může v budoucnu rozvinout, byly chráněny a měly přístup k smysluplnému odškodnění bez rizik a zpoždění spojených s pokračujícím soudním řízením," uvedl právní zástupce současných žalobců Christopher Seeger ze společnosti Seeger Weiss LLP.
Eric D. Holland z advokátní kanceláře The Holland Law Firm, právní zástupce budoucích žalobců, poznamenal: „Tato dohoda poskytuje odškodnění a jistotu obětem a jejich rodinám, které čekaly roky a jež v současné době čelí velkým rizikům, která by mohla jejich nároky zmařit. Důležité je, že také zajišťuje odškodnění pro oběti na příštích dvacet let."
Kdo je zahrnut
Skupina účastníků dohody o vyrovnání obecně zahrnuje zemědělce, zahradníky, správce pozemků, zahrádkáře a další osoby, které byly vystaveny působení přípravku Roundup® nebo jiných herbicidů na bázi glyfosátu ve Spojených státech před 17. únorem 2026. Osoby, u kterých byla po expozici diagnostikována NHL, mohou mít nárok na odškodnění, stejně jako osoby, které byly vystaveny působení přípravku, ale dosud nebyly diagnostikovány. Zahrnuti mohou být také rodinní příslušníci a zástupci zemřelých, nezletilých nebo nezpůsobilých členů skupiny.
Výhody dohody
Oprávněné osoby s diagnostikovaným NHL mohou obdržet 6000 až 165.000 USD nebo více, a to především na základě typu expozice (zda doma nebo v práci), věku v době diagnózy a typu NHL. Společnost Monsanto poskytne finanční prostředky ve výši až 7,25 miliardy USD po dobu 17 až 21 let.
Důležité termíny
- Termín pro vyloučení: Osoby, které si chtějí ponechat právo žalovat společnost Monsanto samostatně, musí podat písemnou žádost o vyloučení do 4. června 2026.
- Termín pro podání námitky: Členové skupiny, kteří chtějí vznést námitku proti jakémukoli aspektu dohody, musí podat písemnou námitku do 4. června 2026.
- Slyšení o konečném schválení: Soud uspořádá dne 9. července 2026 slyšení, aby určil, zda je navrhovaná dohoda spravedlivá, přiměřená a postačující..
Datum slyšení a další termíny se mohou změnit bez předchozího oznámení. Členům skupiny účastnící se dohody se doporučuje, aby sledovali aktualizace na webových stránkách dohody a informovali se o tom, jak vznést námitku nebo se z dohody vyloučit.
Jak získat další informace
Členové skupiny, na kterou se dohoda vztahuje, si mohou podrobné oznámení, dohodu o urovnání a další důležité dokumenty prohlédnout na webových stránkách WeedKillerClass.com. Jednotlivci mohou také zavolat na číslo 1-888-403-8201 nebo poslat e-mail na adresu Info@WeedKillerClass.com.
Tato tisková zpráva je souhrnem. Úplné podrobnosti o způsobilosti, výhodách, termínech a zákonných právech jsou k dispozici v oznámeních schválených soudem a na webových stránkách dohody o vyrovnání. Dohoda o vyrovnání se stane konečnou pouze v případě, že soud udělí konečné schválení a budou vyřešena všechna odvolání.
Zdroj: Holland Law Firm