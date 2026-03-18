Soud znovu odmítl nárok ve sporu kolem firmy Karsit. Šlo o 105 milionů.

Koncem února1 královehradecký soud zamítl žalobu Davida Řípy týkající se pohledávky 1,94 miliardy korun s příslušenstvím. V tomto řízení neoprávněně požadoval zařazení uvedené pohledávky do dědictví po Františku Řípovi.
Krajský soud v Hradci Králové následně rozsudkem2 zamítl také tu žalobu Davida Řípy, kterou se domáhal zaplacení 104,5 milionu korun s příslušenstvím. Podle soudu3 nebylo prokázáno, že mezi Františkem Řípou a společností KARSIT GROUP SE vůbec platně vznikla smlouva o zápůjčce, z níž měl nárok vyplývat. Žalobce podle odůvodnění soudu nedoložil vznik smlouvy. Oba rozsudky nabydou právní moci po doručení účastníkům řízení.
Dopady na hodnotu pozůstalosti
Neúspěšná soudní řízení mají zároveň přímý finanční dopad na samotnou pozůstalost. V obou případech soud uložil správci pozůstalosti Davidu Řípovi povinnost nahradit náklady řízení úspěšné protistraně; v prvním případě Kamily Kaiserové a Aleny Řípové, ve druhém společnosti KARSIT GROUP SE. Ty se budou podle očekávání pohybovat v řádu několika milionů korun.
Náklady na soudní poplatky, právní zastoupení a zejména na náhradu nákladů řízení tak objektivně snižují hodnotu majetku, který je předmětem dědického řízení.
„Správce pozůstalosti má ze zákona povinnost majetek chránit a spravovat jej s péčí řádného hospodáře. Opakované neúspěšné soudní spory však pozůstalost zatěžují dalšími náklady a její hodnotu snižují,“ uvedl Martin Opatrný, mediální zástupce společnosti KARSIT.
Jeden z největších dědických sporů posledních let
Spor o dědictví po podnikateli Františku Řípovi, zakladateli jaroměřského holdingu KARSIT, patří k nejrozsáhlejším majetkovým sporům posledních let v České republice. Podnikatel zemřel v roce 2021 a zanechal po sobě majetek v hodnotě miliard korun. Ačkoliv součástí dědictví není přímo holding KARSIT, skupina podnikající ve výrobě automobilových komponentů, zemědělství a lázeňství, některé ze sporů mezi dědici s ním souvisejí. O pozůstalost vedou spor dvě rodinné větve – synové z prvního manželství a rodina z druhého sňatku zakladatele. David Řípa dokonce inicioval trestní stíhání své nevlastní matky Aleny Řípové kvůli údajnému falšování závěti otce Františka Řípy. Alena Řípová byla kvůli tomu nejprve nepravomocně odsouzena k pěti letům vězení, ale Vrchní soud v Praze po přezkumu celé záležitosti někdejší odsuzující rozsudek nad Alenou Řípovou zrušil a přikázal mu zabývat se věcí znovu.
[1] 24. února 2026
[2] ze dne 10. března 2026
[3] Toto řízení původně projednával Okresní soud v Hradci Králové pod sp. zn. 20 C 145/2023. O odvolání následně rozhodoval Krajský soud v Hradci Králové pod sp. zn. 47 Co 183/2025, který nárok pravomocně zamítl.
