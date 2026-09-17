Sousední Sasko stojí za návštěvu: přehled akcí v roce 2026/2027

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Praha 17. září 2026 (PROTEXT) - Znovuotevřené kulturní památky, speciální výstavy, přeshraniční přírodní zážitky v úchvatné krajině a vzrušující aktivity pro rodiny: každý, kdo navštíví Sasko, bude mile překvapen.

Umění, kultura & historie: velká jména, nové perspektivy

Rodin, Correggio, Drážďanský Zwinger

Sasko je jednou z turistických destinací, kde lze umění a historii zažít doslova naživo. V roce 2026 zde přibyla řada nových atrakcí: v Drážďanech se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřelo mnoho historických prostorů. Například Drážďanský Zwinger se opět prezentuje jako jedna z nejvýznamnějších barokních budov v srdci saské metropole. Mezi pavilony, sochami Balthasara Permosera a muzei Státních uměleckých sbírek Drážďany lze na vlastní kůži zažít saskou dvorskou kulturu.

Slavnostní dny Drážďanského rezidenčního zámku okouzlí svoje návštěvníky především Velkým tanečním sálem a Propozičním sálem. Nová stálá expozice „Masky a koruny“ vypráví příběh velkolepé slavnostní kultury a reprezentace saského dvora. Kromě toho je pro veřejnost opět otevřena hradní kaple – důležité místo v dějinách reformace a hudebního působení Heinricha Schütze. Rekonstrukce a restaurování zámku jsou naplánovány na rok 2028.

Velkou mezinárodní pozornost letos v Drážďanech bezesporu přitáhnou dvě významné výstavní akce: velkou retrospektivou – poprvé konanou mimo Itálii - kompletního díla malíře Antonia Allegriho, známého pod jménem jeho rodného města Correggio, představují Státní umělecké sbírky Drážďany (SKD) jako mimořádný vrchol mezinárodního kulturního kalendáře: výstava „Correggio. Dojemně lidský“ probíhá od 19. září 2026 do 10. ledna 2027. Correggio je vedle Leonarda, Raffaela a Michelangela jednou z klíčových postav italského malířství 16. století. Obrazová galerie starých mistrů v Drážďanech (Gemäldegalerie Alte Meister) vlastní nejrozsáhlejší sbírku oltářních obrazů od Correggia na světě, včetně čtyř jeho největších deskových obrazů.

Drážďany se také pyšní největší sbírkou děl Augusta Rodina v Německu. Od 31. října 2026 do 22. srpna 2027 představí tuto jedinečnou sbírku děl francouzského umělce Albertinum na výstavě „Velké drama“. Výstava s přibližně 100 exponáty – sochami, medailemi a plaketami, ale i fotografiemi, obrazy a ručně psanými dopisy – vypráví příběh umělecké inovace a přeshraničních sítí. Albertinum se se svojí mezinárodně uznávanou sbírkou představuje jako centrum modernismu.

Nové turistické stezky, celoevropský festival a gravelové trasy

Ti, kteří chtějí aktivně objevovat Sasko, zde najdou mimořádnou rozmanitost: přeshraniční stezky, památky světového dědictví UNESCO, velkolepou krajinu a trasy pro turisty, běžce a gravelové cyklisty.

Sasko a Čechy sdílejí staleté sousedské vztahy – a společnou krajinu, kterou lze dnes objevovat různými způsoby. V Sasko-českém Švýcarsku vede od dubna 2026 oběma národními parky přibližně čtyřicetikilometrová „Stezka přátelství“ (Freundschaftsweg), která turisty záměrně odvádí od vyšlapaných cest. Dva okruhy o délce asi 20 kilometrů umožňují jednodenní výlety buď na německé, nebo na české straně. Skály, stolové hory, lesy a údolí Labe dělají z trasy jedinečný přírodní zážitek s evropským charakterem.

I v Krušných horách se přeshraniční spojení stane v roce 2026 turistickým vrcholem. Od 20. do 27. září přivede EURORANDO, největší evropský turistický festival, turisty z celé Evropy do regionu mezi horami Fichtelberg a Keilberg. Padesát prohlídek s průvodcem i bez něj spojuje přírodu, historii hornictví a kulturu a vede přímo skrz region Erzgebirge/Krušnohoří, památku světového dědictví UNESCO. Historická hornická města jako Freiberg a Annaberg-Buchholz, doly a kulturní krajiny oživují staletou historii hornictví.

Nové nabídky obohacují zážitky z aktivního cestování: 22. září 2026 se otevře kompletně rekonstruovaná a nově koncipovaná turistická trasa Stoneman Miriquidi Hike. Pěší turisté a běžci si poprvé mohou užít přeshraniční přírodní a kulturní krajinu hřebene Krušných hor. Trasy vedou přímo srdcem regionu Erzgebirge /Krušnohořské, hornické oblasti, která je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Panoramatické výhledy na vrcholky, hornická města, vřesoviště a staletí hornické historie se tu spojují se sportovní výzvou. Pro ty, kteří dávají přednost gravelové cyklistice, je tu „RockHead“, 320 kilometrů dlouhá trasa, která vede ze Saského Švýcarska do Horní Lužice. Nově navržená a před dvěma lety otevřená trasa RockHead kombinuje štěrkové cesty a klidné venkovské ulice, sportovní výzvy a rozmanitou krajinu, to vše s digitálním navigačním systémem.

A Malířská stezka (Malerweg) v Saském Švýcarsku také nabízí v roce 2026 také zvláštní důvod k prozkoumání: oblíbená turistická stezka slaví 20. výročí. Vede na osmi denních etapách po obou stranách řeky Labe úchvatnou skalnatou krajinou Labských pískovců a po historických stezkách, které kdysi inspirovaly umělce, jako byl Caspar David Friedrich. Výroční rok doprovází řada akcí.

Lipsko

V lipské zoologické zahradě byla 1. září 2026 otevřena nová expozice pobřežní a mořské krajiny „Ohňová země“ (Feuerland). Návštěvníky vezme na cestu k tichomořskému pobřeží Jižní Ameriky a seznámí je s tuleni, mořskými ptáky a tučňáky. Více než pět milionů litrů vody obsahuje obrovský bazén, kterým vede podvodní tunel dlouhý přes 100 metrů, slibující hostům velkolepé 360stupňové výhledy. Ti, kteří jím projdou, se ponoří do světa tuleňů a tučňáků Humboldtových. Zařízení na tvorbu vln vytváří vodní pohyby, zatímco plážové oblasti nabízejí zvířatům místa k odpočinku. Při navrhování expozice „Ohňová země“ byla zvláštní pozornost věnována potřebám zvířat a zároveň byla pro návštěvníky vytvořena jedinečná perspektiva pro jejich pozorování.

Pro ještě více dobrodružství se jižně od Lipska nachází zábavní park BELANTIS, jedna z nejoblíbenějších destinací pro rodiny ve středním Německu. Osm tematických oblastí zavede návštěvníky od „Pobřeží objevitelů“ a „Údolí faraonů“ až po „Ostrov rytířů“. Poté park postupně přechází do „Asterixova zábavního parku“. Nová „Idefixova země dobrodružství“ již nyní zve návštěvníky do světa Galů se čtyřmi atrakcemi, dobrodružným hřištěm a místem pro setkání s Asterixem a Obelixem. To znamená, že do roku 2026 nabídne Sasko rodinám nová místa pro společné dobrodružství – ať už chtějí objevovat zvířata, hrát si, dovádět nebo se ponořit do světů plných fantazie.

Lužická jezerní oblast se stala ještě atraktivnější. Pět jezer – Senftenberg, Geierswalde, Partwitz, Sedlitz a Großräschen – je od léta 2026 propojeno kanály. Vznikla tak rozsáhlá, souvislá oblast pro plavbu lodí a nová brána do pulzující krajiny mezi Saskem a Braniborskem. Četné možnosti ubytování, od kempů a plovoucích domů až po hotely, spolu s řadou restaurací a volnočasových aktivit, daly vzniknout atraktivní nové rekreační oblasti.

VÝHLED DO ROKU 2027

Beethoven, Rubens, ochutnávka vín a další

Drážďany oslavují Rubense, Beethoven je středem zájmu v Lipsku a v Drážďanech, zámek Wackerbarth slaví 300. výročí a Drážďanský rezidenční zámek dosáhne dokončením svojí rekonstrukce dalšího milníku.

Rok 2027 slibuje také řadu kulturních skvostů. V popředí zájmu je i Peter Paul Rubens.

U příležitosti 450. výročí jeho narození pořádá Obrazová galerie starých mistrů (Gemäldegalerie Alte Meister) v Drážďanech ve spolupráci s Královským muzeem výtvarných umění v Antverpách a Drážďanskou akademií výtvarných umění velkou speciální výstavu s přibližně stovkou děl tohoto výjimečného barokního malíře. Výstava bude zahájena 29. června 2027 a potrvá do 9. ledna 2028. Drážďany se pyšní významnou sbírkou Rubensových děl, která poskytuje ideální prostředí pro znovuobjevení tohoto umělce a jeho odkazu.

Další osobností, která přitahuje zájem návštěvníků, je Ludwig van Beethoven. U příležitosti 200. výročí úmrtí tohoto skladatele oslavují Lipsko i Drážďany jeho dílo. Od 11. do 23. května pořádá orchestr Gewandhaus v Lipsku na jeho počest Beethovenův festival. Ačkoli Beethoven navštívil Lipsko jako mladý hudebník pouze jednou, město zůstává s jeho hudebním odkazem úzce spjato: premiéru tady měla tři jeho díla. V Lipsku a Drážďanech byla složena také „Óda na radost“ Friedricha Schillera, kterou Beethoven zhudebnil ve své Deváté symfonii. Státní symfonický orchestr Drážďany plánuje kompletní Beethovenův cyklus pod názvem „Beethoven 200“, kdy v Semperově opeře od 14. do 17. dubna 2027 a od 28. dubna do 1. května 2027 uvede všech devět umělcových symfonií.

I v drážďanském údolí Labe je důvod k oslavám: zámek Wackerbarth v Radebeulu oslaví v roce 2027 300. výročí a zároveň 25 let jako zážitkové vinařství. Toto tradiční vinařství nedaleko Drážďan v sobě spojuje víno, architekturu a kulinářské lahůdky. Je také jedním z nejznámějších německých výrobců šumivých vín. Výroční rok bude oslavován řadou akcí – ideální příležitostí k příjemnému výletu do údolí Labe v Drážďanech.

Kromě toho se od 14. května do 13. června 2027 bude na výjimečných místech po celém městě konat 50. ročník Drážďanského hudebního festivalu s tématem „Hvězdné hodiny“. A navíc: Drážďanské dopravní muzeum oslaví své 75. výročí. Od 16. do 23. května 2027 oslaví svoje 55. výročí Mezinárodní dixielandový festival Drážďany. Je to nejstarší a největší festival tradičního jazzu v Evropě.

Rok 2027 tak pokračuje v tom, co si Sasko vytýčilo již v roce 2026: mimořádné množství kulturních akcí, výročí, historických památek a nových důvodů k návštěvě. Každý, kdo jednou navštívil Sasko, si vždycky najde dobrý důvod k návratu.

 

Zdroj: Společnost Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59206.

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