Soustředění na výkon – závodníci STIHL TIMBERSPORTS® míří do Lanškrouna

Půjde o poslední kvalifikační zastávku před Mistrovstvím České republiky, a tak bude ve vzduchu cítit napětí i odhodlání. Do finále postoupí 12 nejlepších závodníků, kteří si v Lanškrouně vybojují své místo mezi domácí elitou.
Diváci se mohou těšit na čtyři disciplíny, které dokonale prověří komplexní schopnosti sportovců:
• Underhand Chop a Standing Block Chop – dynamické disciplíny se sekerou, kde rozhoduje každý úder
• Stock Saw – práce s motorovou pilou vyžadující přesnost na milimetry
• Single Buck – ruční řezání, kde hraje roli technika, rytmus i maximální soustředění
STIHL TIMBERSPORTS® není jen o síle. Je to souboj s časem, materiálem i vlastními limity. Každý pohyb musí být dokonale načasovaný, každá chyba může rozhodnout.
Mezi hlavní favority letošní sezóny patří obhájce titulu Matyáš Klíma. Na jeho cestě k letošnímu titulu se mu postaví silní soupeři – Martin Roušal, Zdeněk Mařas, Martin Kalina, Karel Diviš, Zdeněk Opletal a mnozí další. O napínavé souboje tak rozhodně nebude nouze.
Chybět nebude ani ženská kategorie, kde dlouhodobě dominuje rodina Urbanových v čele s talentovanou 24letou Karolínou Urbanovou.
Přijďte si užít jedinečnou atmosféru, vůni dřeva a burácení pil. STIHL TIMBERSPORTS® v Lanškrouně nabídne podívanou, která vás nenechá v klidu – sportovní klání, kde rozhodují vteřiny, přesnost a absolutní nasazení.
Zdroj: STIHL TIMBERSPORTS
