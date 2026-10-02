Soutěž Čisté obce s NEVAJGLUJ 2026 zná vítěze. První místo získala obec Drhovy

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  11:46
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Praha 2. října 2026 (PROTEXT) - Třetí ročník soutěže Čisté obce s NEVAJGLUJ zná vítěze. První místo získala obec Drhovy s akcí Ukliďme Drhovy a Homoli. Soutěž kolektivního systému NEVAJGLUJ a.s. oceňuje obce a města, která aktivně zapojují své obyvatele do péče o veřejný prostor, věnují se osvětě a hledají konkrétní cesty, jak předcházet odhazování nedopalků a dalších drobných odpadků.

Do soutěže se mohly zapojit obce z celé České republiky, které mají se společností NEVAJGLUJ a.s. uzavřenou smlouvu o úhradě nákladů a v průběhu roku uskutečnily osvětovou nebo praktickou aktivitu zaměřenou na omezení litteringu. Hodnotilo se zejména zapojení veřejnosti, dlouhodobý přínos a udržitelnost projektu, jeho environmentální dopad, zaměření na úklid nedopalků i využívání aplikace Kam s ním ve spolupráci s Ukliďme Česko. Do výsledného pořadí se vedle odborného hodnocení promítla také podpora veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí NEVAJGLUJ.

Vítězné Drhovy spojily úklid s aktivním zapojením obyvatel

První místo a finanční odměnu 60 000 Kč získala obec Drhovy za akci Ukliďme Drhovy a Homoli. Drhovy jsou příkladem, že i v malé obci může společný úklid veřejného prostoru oslovit místní obyvatele a stát se příležitostí nejen k odstranění odpadků, ale také k posílení odpovědnosti za prostředí, ve kterém lidé žijí. „Vítězství jsme si moc přáli, ale stejně nás překvapilo. Máme obrovskou radost a moc si toho vážíme. Ocenění patří všem, kteří se zapojili. Ostatním malým obcím bych chtěla vzkázat, ať se do projektu NEVAJGLUJ přihlásí – stojí to za to,“ říká starostka obce Helena Šimková. 

Na druhém místě se umístilo město Smečno, které získalo finanční odměnu 40 000 Kč. Třetí příčku obsadilo statutární město Frýdek-Místek s odměnou 20 000 Kč. Finanční ocenění získaly také obce a města na 4. až 10. místě, každé ve výši 10 000 Kč. Celkem tak NEVAJGLUJ a. s. mezi deset nejúspěšnějších projektů letošního ročníku rozdělilo 190 000 Kč.

Ocenění si vítězové převzali v Kutné Hoře

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění se uskutečnilo v Kutné Hoře v sídle společnosti Philip Morris ČR a.s., která je jedním z akcionářů kolektivního systému NEVAJGLUJ. Setkání nabídlo také prostor pro diskusi o zkušenostech měst a obcí s litteringem, možnostech prevence a významu spolupráce mezi samosprávami a kolektivním systémem.

„Soutěž Čisté obce s NEVAJGLUJ ukazuje především to, že nejlepších výsledků dosáhneme ve chvíli, kdy se podaří propojit odpovědnost výrobců s aktivním přístupem obcí a samotných obyvatel. Jsem rád, že jsme se letos mohli s oceněnými setkat právě u nás v Kutné Hoře. Jejich projekty jsou konkrétním důkazem, že prevence litteringu nemusí zůstat pouze u obecných výzev, ale může mít podobu praktických aktivit, které mají v obcích skutečný dopad. Velmi si vážíme také všech ostatních přihlášených obcí. Letos jsme obdrželi řadu inspirativních a promyšlených projektů a výběr těch nejlepších nebyl pro porotu vůbec snadný. O to více nás těší, že zájem obcí o čistší veřejný prostor a odpovědné nakládání s odpady dlouhodobě roste,“ říká Roman Grametbauer, předseda představenstva NEVAJGLUJ a.s.

Výsledky letošního ročníku zároveň ukazují, že péče o čistotu veřejného prostoru není otázkou velikosti obce. Mezi úspěšnými účastníky se vedle malé obce Drhovy umístily také město Smečno a statutární město Frýdek-Místek.

„Mám radost, že se do soutěže hlásí další obce a města a že se okruh aktivních samospráv postupně rozšiřuje. Zároveň máme i své stálice, které se tématu věnují dlouhodobě – například Onomyšl, Němčovice nebo právě Frýdek-Místek. Péče o veřejný prostor se týká zkrátka nás všech,“ dodává Martina Vrbová, ředitelka společnosti NEVAJGLUJ a.s.

Aplikace pomáhá propojit úklid s dlouhodobým řešením

Jedním z témat letošního ročníku bylo také využívání aplikace KAMsNIM.cz od Ukliďme Česko, která nabízí přehled míst, kam mohou lidé správně odevzdat různé druhy odpadu. Právě propojení jednorázových úklidových akcí s praktickými nástroji a dlouhodobou prevencí může podle organizátorů přispět k tomu, aby se odpadky do veřejného prostoru vůbec nedostávaly.

„Úklidové akce mají velký význam nejen tím, kolik odpadu se při nich podaří sesbírat, ale také tím, že lidé začnou své okolí více vnímat. Aplikace KAMsNIM.cz na to navazuje praktickým způsobem – pomáhá lidem jednoduše najít místo, kam mohou konkrétní odpad správně odevzdat. Jsme rádi, že se práce s aplikací promítá i do soutěže Čisté obce s NEVAJGLUJ a že obce mohou jejím prostřednictvím podporovat správné nakládání s odpady i mimo samotné úklidové akce,“ uvádí Miroslav Kubásek z iniciativy Ukliďme Česko.

Od jednorázového úklidu k dlouhodobé péči o veřejný prostor

Soutěž Čisté obce s NEVAJGLUJ kromě ocenění konkrétních projektů podporuje především sdílení dobré praxe mezi obcemi. Do soutěže bylo možné přihlásit úklidové akce, osvětové kampaně, vzdělávací aktivity nebo projekty realizované například v rámci Dne Země či Ukliďme Česko.

Společným cílem je předcházet litteringu a upozorňovat na to, že i zdánlivě drobný odpad představuje pro obce dlouhodobý problém. Zvláštní pozornost NEVAJGLUJ věnuje nedopalkům z cigaret a tabákových výrobků s filtry, které patří mezi nejběžnější druhy odpadků odhazovaných ve veřejném prostoru.

NEVAJGLUJ bude v podpoře obcí, osvětě a sdílení příkladů dobré praxe pokračovat i nadále. Zkušenosti jednotlivých měst a obcí zároveň ukazují, že k čistšímu veřejnému prostoru může přispět jak dobře připravená osvětová kampaň, tak společný úklid nebo jednoduchý nápad, který dokáže zapojit místní komunitu.

 

O soutěži Čisté obce s NEVAJGLUJ

Soutěž Čisté obce s NEVAJGLUJ pořádá společnost NEVAJGLUJ a.s. s cílem podpořit aktivní přístup měst a obcí k udržování čistoty veřejných prostranství a prevenci litteringu. V roce 2026 proběhl již třetí ročník soutěže. Do hodnocení se kromě odborné komise zapojila také veřejnost prostřednictvím sociálních sítí NEVAJGLUJ.
 

Foto: Zástupci oceněných obcí Drhovy (1. místo), Smečno (2. místo) a Frýdek-Místek (3. místo)

Více fotografií z vyhlášení naleznete od 5. 10. na sociálních sítích společnosti NEVAJGLUJ a. s. (IG, FB)

Více informací o soutěži: https://nevajgluj.cz/soutez/ 

 

O společnosti

Společnost NEVAJGLUJ a.s. vznikla za účelem provozování kolektivního systému podle §13 zákona č. 243/2022 Sb., o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí (zákon o jednorázových plastech). Tento kolektivní systém byl založen výrobci tabákových výrobků s filtry a pomáhá finančně obcím s náklady na úklid nedopalků a na jejich sběr do odpadkových košů. Usiluje také o zvýšení ochrany životního prostředí osvětovými aktivitami zaměřenými na omezení odhazování nedopalků. Více informací lze nalézt na www.nevajgluj.cz.

 

Zdroj: Ukliďme Česko z.s.

 

Kontakt:

Radek Janoušek

Ukliďme Česko z.s.

E-mail: radek@uklidmecesko.cz

Tel.: 777176675

www.uklidmecesko.cz

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59439.

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