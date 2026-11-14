Soutěž Dahua Pro Challenge 2026 oslavuje globální odbornost instalátorů a dlouhodobou spolupráci

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  10:48
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Chang-čou (Čína) 14. listopadu 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb AIoT zaměřených na video, shromáždila instalační partnery z celého světa na konferenci Pro Challenge 2026, kde ocenila jejich odborné znalosti a posílila spolupráci v rámci své globální partnerské sítě. Akce zahrnovala technologické ukázky, praktické zkušenosti a výměny zkušeností s důrazem na partnery, kteří uvádějí technologie Dahua do praxe a poskytují zákaznický servis na místních trzích.

Zapojení globální komunity instalátorů

Na téma „Vytvoř to. Ukaž to. Vyhraj to.", Pro Challenge 2026 zahrnovala výzvu Social Media Video Challenge a nově zavedenou výzvu Partner App Scan Challenge. Tyto dva okruhy nabídly partnerům různé způsoby, jak se zapojit, sdílet své zkušenosti s produkty a řešeními Dahua a propojit se s širší komunitou instalátorů.

Na slavnostním zahájení přivítal pan Fu Liquan, předseda společnosti Dahua Technology, partnery a poděkoval jim za jejich trvalou důvěru a podporu. Zdůraznil roli instalátorů při převodu technologií AIoT do praktických aplikací, které splňují potřeby zákazníků a vytvářejí hodnotu. „Pouze prostřednictvím otevřené spolupráce a doplňkových silných stránek můžeme lépe využít příležitostí, které přinášejí technologické změny," řekl.

Pan Jason Zhao, prezident společnosti Dahua Technology, nastínil tři priority spolupráce: hlubší porozumění zákazníkům, silnější podpora růstu partnerů a trvalejší partnerství. Zdůraznil důležitost naslouchání zkušenostem instalátorů z první linie a kombinování technologií a zdrojů společnosti Dahua s jejich místními znalostmi a profesionálními servisními schopnostmi.

Propojení technologií s místními znalostmi

V globálním sídle a showroomu společnosti Dahua si partneři prohlédli produkty a technologické ukázky zahrnující vnímání videa a aplikace umělé inteligence v oblasti internetu věcí (AIoT). Praktická sezení a diskuse s odborníky společnosti Dahua se zaměřily na možnosti produktů a jejich využití v zákaznických projektech. Návštěva průmyslového parku Dahua AIoT umožnila bližší pohled na výrobní provozy a výrobní kapacity společnosti.

Tyto aktivity poskytly instalačním partnerům příležitost prodiskutovat s týmy Dahua požadavky trhu, výzvy k nasazení a očekávání zákazníků. Instalátoři, čerpající ze svých zkušeností z první linie ve výběru produktů, systémové integraci a poprodejním servisu, se podělili o praktické poznatky o tom, jak mohou produkty, řešení a podpora společnosti Dahua lépe reagovat na místní potřeby. Tyto výměny také umožnily partnerům získat technické poznatky a učit se od kolegů napříč trhy.

Oceňování Zlatých profesionálů roku 2026

Při slavnostním předávání cen Golden Pro Award 2026 a galavečeru, který se konal 12. listopadu, byly oceněny úspěchy partnerů a jejich přínos pro globální komunitu instalátorů Dahua. Zástupci instalátorů se také podělili o své zkušenosti a zdůraznili odborné dovednosti a praktické znalosti, které stojí za jejich prací.

Toto uznání odráží trvalý závazek společnosti Dahua k dlouhodobému rozvoji partnerství. Prostřednictvím odborného školení a certifikace, digitálních nástrojů, lokalizovaných marketingových zdrojů a globálního servisu a poprodejní podpory poskytuje Dahua svým partnerům průběžnou podporu, aby posílili své schopnosti a lépe reagovali na vyvíjející se požadavky zákazníků.

Společnost Dahua bude i do budoucna využívat zpětnou vazbu od partnerů a poznatky z první linie k vylepšování svých produktů, řešení a podpory. Kombinací technických znalostí a zdrojů společnosti Dahua s porozuměním místním trhům ze strany partnerů se společnost snaží posílit dlouhodobou spolupráci a podpořit efektivní realizaci projektů a zákaznický servis napříč trhy.

 

Kontakt: PR_Global@dahuatech.com

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60067.

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