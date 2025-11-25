Soutěž Design Správná hračka 2025 zná své vítěze

Autor:
  15:14
Praha 25. listopadu 2025 (PROTEXT) - Třetí ročník soutěže Design Správné hračky ukazuje, že mladý český design umí stavět na silné domácí tradici a zároveň přinášet nové nápady s reálným potenciálem pro výrobu. Odborná porota v čele s emeritní ředitelkou Uměleckoprůmyslového musea v Praze PhDr. Helenou Koenigsmarkovou letos ocenila tři prototypy, a to KULIRINT Elišky Krupičkové, Kachní rodinku Lindy Turbové a POLÍNKOVI Julie Půtové. Koncept, který připravuje Sdružení pro hračku a hru (SHH), zkracuje cestu od školního ateliéru k výrobním firmám. Dětem přináší smysluplné hračky a firmám přehled talentů i konceptů, se kterými má smysl dál pracovat. Letošní prezentace proběhla na veletrhu FOR KIDS v Praze-Letňanech, následné setkání autorů s výrobci dnes hostí Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Sto let českého designu hraček

Český design hraček je regulérní národní bohatství – obor s více než stoletou kontinuitou a několika ikonami, které znají i v zahraničí. Jeho kořeny sahají k lidovým dřevěným a textilním hračkám z vesnických řezbářských oblastí – betlémům, koníkům, vozíčkům a jednoduchým figurkám. Tehdy ještě neexistoval pojem „designér“ v dnešním smyslu, ale základní pravidla byla stejná jako dnes. Jednoduchý tvar, čitelná silueta a funkce na první pohled, vysoká odolnost a dlouhá životnost, hračka, která „přežije“ dětství jednoho dítěte. Ve 20. století se tato tradice profesionalizovala. Na lidové hračky navázala modernistická tvorba Ladislava Sutnara, a především světově proslulé nafukovací a harmonikové hračky Libuše Niklové. Její kočky, buvoli, housenky nebo „harmoniková“ zvířata se vyráběli ve velkých sériích, vyvážela do desítek zemí a dodnes patří k ikonám světového designu. Typickým rukopisem české hračky se staly jednoduché geometrické objemy, výrazná barevnost, minimum detailu a maximální „charakter“. Na tuto „DNA“ navazují i poválečné a současné značky – od legendárního Merkuru přes Detou, Kovap, Směr, JAS až po figurku Igráčka (návrh Marie Krejchová), která srozumitelně otevírá dětem svět profesí a rolí dospělých. Soutěž Design Správné hračky na tuto tradici vědomě navazuje.

"Pro mě byl třetí ročník soutěže příjemným překvapením, neboť se nejenom zvýšil počet přihlášených návrhů, ale i jejich kvalita. Je vidět, že se studentky a studenti zamýšlejí nejenom nad zpracováním a estetikou, ale i nad významem návrhu hračky. Například mě oslovila skládačka vlajek evropské unie, což považuji jak za zábavné, tak za užitečné, pro malé i velké," říká předsedkyně poroty PhDr. Helena Koenigsmarková.

Soutěž, která propojuje školy, autory a výrobce

Soutěž Design Správné hračky vznikla v roce 2023 s cílem podpořit mladé autory, propojit je s praxí a dlouhodobě zvedat kvalitu toho, co se skutečně dostane do dětských rukou. Porota posuzuje prototypy podle několika klíčových parametrů, jako je tvar a tvarové řešení (funkčnost, ergonomie, estetika, bezpečnost), materiál (odolnost, ekologie, kvalita zpracování), barevnost (kultivovaný výraz, zdravotní nezávadnost), kreativita (originalita, práce s tradicí, didaktický přínos, udržitelnost), vyrobitelnost (technologická i ekonomická reálnost).

„Nechceme jen hezké vizualizace. Hledáme návrhy, které dávají smysl dětem, obstojí v běžném provozu domácnosti nebo školky a mají šanci projít sítem bezpečnostních a technických požadavků,“ doplňuje prezident SHH Miroslav Kotík.

Výstava přihlášených prototypů probíhá každoročně na podzimním veletrhu FOR KIDS v Letňanech. Další možnost vidět soutěžní práce mají zájemci během července na zámku v Kamenici nad Lipou, kde má Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze svou sbírku hraček.

Třetí ročník potvrzuje směr - méně efektů, více smysluplné hry

První ročník 2023 přilákal 18 prototypů a ukázal, že na školách už dnes vznikají návrhy, které mohou výrobní firmy brát vážně. Rok 2024 potvrdil zájem škol i autorů a rozšířil zásobu nápadů, u nichž lze uvažovat o pilotních testech. Aktuální ročník 2025 ukazuje, že cesta je správná: nové generace autorů pracují s tradicí českého designu – srozumitelný tvar, jasná mechanika, trvanlivost – a doplňují ji o dnešní témata, jako jsou udržitelné materiály, podpora jemné motoriky, otevřená hra a společné hraní dětí i rodičů.

 

Vítězné projekty 2025 - chytrá mechanika, variabilita a poctivé dřevo

Eliška Krupičková – 1. cena v soutěži Design Správné hračky

studuje 3. rokem obor grafický design na brněnské „Šuřce“ (Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno). Ráda pracuje s vektorovou grafikou a různě experimentuje v programech Adobe Photoshop a Ilustrátor. Baví ji tvorba autorských knížek s ruční vazbou a práce v oblíbených grafických programech, ve kterých vytváří vzory pro své projekty. Výroba hry KULIRINT pro ni představovala zcela novou zkušenost v oblasti produktového designu. Prototyp hry je jednoduchý, ale výrazný díky autorským vektorovým vzorům, které tvoří jeho ústřední prvek. Ráda vytváří také piktogramy – například pro svou mini autorskou knížku POHÁDKA X REALITA, kterou kompletně ilustrovala právě pomocí piktogramů. V knize se prolíná nespisovná řeč a slang generace Z s pohádkově laděnými texty, což vytváří originální a kontrastní celek.

Linda Turbová – 2. cena v soutěži Design správné hračky

navštěvuje Střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově, kde studuje obor Design herních předmětů. Během studia na této škole si začala více vážit rukodělného řemesla, bez kterého se umění nemůže obejít. Vyrábí hlavně dřevěné hračky. Učí se pracovat se dřevem, ale pracuje také s textilem, plastem a ráda používá i počítačové grafické programy. Při navrhování hračky KACHNÍ RODINKA bylo jejím cílem zachovat jednoduchý design, ale zároveň vdechnout projektu hravý nápad.

Julie Půtová – 3. cena v soutěži Design Správné hračky

vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze na Žižkově, obor Design herních předmětů. Dva roky studovala Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studium přerušila a nyní se věnuje intenzivnímu studiu španělského jazyka. Při navrhování a realizaci své maturitní práce – POLÍNKOVI – se zaměřila na zobrazení různých typů a tvarů lidského těla. Zároveň chtěla prostřednictvím hračky pobídnout k zapojení jemné motoriky, logického uvažování a k probuzení kreativity.

 

Členové odborné porty soutěže Design Správné hračky

Mgr. Jitka Oboňová, vedoucí oboru Tvorba hraček a herních předmětů - Střední škola průmyslová a umělecká, příspěvková organizace Opava, ak. mal. Lubomír Anlauf, zástupce ředitele pro umělecké obory - Střední škola průmyslová a umělecká, příspěvková organizace Opava, Pavel Krejčí, vedoucí oboru Scénická, interiérová a výstavní tvorba - Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České Český Krumlov, MgA. Tereza Bečvářová, zástupce vedoucího oboru Scénická, interiérová a výstavní tvorba - Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České Český Krumlov, Mgr. Renáta Vosecká, Design herních předmětů - Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a střední uměleckoprůmyslová škola Praha, Josef Záruba, Design herních předmětů - Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a střední uměleckoprůmyslová škola Praha, Ak. soch. Radek Krcha, Průmyslový design – Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, MgA. Ivan Pecháček, vedoucí oboru Průmyslový design – Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, PhDr. Petra Mertová, Ph.D., vedoucí Etnografického ústavu – Moravské zemské muzeum Brno, Michaela Volná, zástupce For Kids - ABF s.r.o., Ing. Alena Pexídrová, místopředsedkyně Sdružení pro hračku a hru, Mgr. Marcela Vaškovicová, šéfredaktorka a grafička časopisu Hračka.

 

HRAVĚK v Brně - Design Správné hračky jako návrat k původnímu smyslu hry

Výstavu připravilo Moravské zemské muzeum ve spolupráci se Střední školou průmyslovou a uměleckou Opava, která se každoročně úspěšně účastní soutěže Design Správné hračky. V roce 2023 se její studenti umístili na 3. místě a v loňském roce na 1. místě. Autorka vítězné práce z roku 2024 Eva Jahnová uzavřela kontrakt s výrobcem hraček a současně byl její prototyp zakoupen do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Moravské zemské muzeum zařadilo do své sbírky hraček prototyp Cibuláčci od Natálie Jurglové. Expozice je umístěna v kapli Paláce šlechtičen v Brně (Kobližná 1) a bude probíhat od 3. 12. 2025 do 29. 3. 2026. Výstava nese název HRAVĚK, který odkazuje na věk her, ale i na zájem současných dětí o hračky ze světa bájných tvorů a dávné minulosti. V Zážitkové herně v 1. patře jsou připraveny hry, které si děti mohou samy vyzkoušet.

 

Pořadatelem soutěže je Sdružení pro hračku a hru (SHH)

Sdružení pro hračku a hru – SHH z. s. pořadatelem soutěže Design Správné hračky a garantem značky „Správná hračka – vybráno odborníky“. Předsedou SHH je od roku 2021 Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO-karton s.r.o., který navázal na práci zakladatele sdružení prof. Václava Kubáta.

 

Zdroj: Sdružení pro hračku a hru

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Pohled z útrob metra

vydáno 25. listopadu 2025  17:19

Už se to chystá!

vydáno 25. listopadu 2025  17:19

ČSÚ: V Plzeňském kraji bylo loni 85 sebevražd, což je 1,4 pct ze všech úmrtí

ilustrační snímek

V Plzeňském kraji loni spáchalo sebevraždu 85 lidí. Z celkového počtu 6256 zemřelých šlo o 1,4 procenta, což byla za posledních deset let nadprůměrná hodnota....

25. listopadu 2025  15:36,  aktualizováno  15:36

Pražský Krtkův svět zavřela inspekce. I kvůli vypouštění splašků do okolního lesa

Krtkův svět

Pražský zábavní park Krtkův svět v Horních Měcholupech oznámil, že musí skončit. Podle prohlášení provozovatelů na síti Facebook jde o reakci na rozhodnutí České inspekce životního prostředí. Do...

25. listopadu 2025  17:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zničený Ježíš s pohárkem znovu shlíží na vinice, odříznuté kusy vyplnilo srdce

Poničená socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje...

Velké pozdvižení vyvolala socha Ježíše, který sedí na kříži s pohárkem vína v ruce a pozoruje vinice Břeclavska pod sebou. Dílo umístěné letos v dubnu u Velkých Pavlovic si vysloužilo kritiku...

25. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Šerlišský Mlýn zahájí v pátek jako první v Orlických horách lyžařskou sezonu

ilustrační snímek

Areál Šerlišský Mlýn zahájí v pátek 28. listopadu jako první místo v Orlických horách lyžařskou sezonu. Do trvalého provozu spustí 500 metrů dlouhou sjezdovku,...

25. listopadu 2025  15:26,  aktualizováno  15:26

Žít Brno skočilo do propasti hanby, tvrdí Hollan a oznámil konec v politice

Aktivista Matěj Hollan se s hnutím Žít Brno po čtyřech letech vrací do...

Známý brněnský aktivista a politik Matěj Hollan skončí v politice. Své rozhodnutí oznámil v reakci na rozhodnutí hnutí Žít Brno, které spoluzakládal a dodnes je jeho nejvýraznější tváří. To chce jít...

25. listopadu 2025  16:02,  aktualizováno  16:46

Náměstek libereckého hejtmana Jan Sviták rezignuje, nástupce dnes nevolili

ilustrační snímek

Náměstek libereckého hejtmana Jan Sviták ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK) na funkci ve vedení kraje rezignuje, důvodem je jeho zvolení do Poslanecké...

25. listopadu 2025  15:01,  aktualizováno  15:01

Firma chce zpracovávat dvanáctkrát víc odpadu. Kraj to schválil, Vratimov se brání

ilustrační snímek

Vedení města Vratimova u Ostravy se odvolalo proti rozhodnutí krajského úřadu týkajícího se rozšíření kapacity recyklačního dvora firmy Rekultivace-Recyklace ve vratimovské průmyslové zóně. Firma tam...

25. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  16:42

Budování metra

vydáno 25. listopadu 2025  16:35

Mrkve v metru

vydáno 25. listopadu 2025  16:34

Budování metra

vydáno 25. listopadu 2025  16:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.