Soutěž Design Správná hračka 2025 zná své vítěze

Sto let českého designu hraček
Český design hraček je regulérní národní bohatství – obor s více než stoletou kontinuitou a několika ikonami, které znají i v zahraničí. Jeho kořeny sahají k lidovým dřevěným a textilním hračkám z vesnických řezbářských oblastí – betlémům, koníkům, vozíčkům a jednoduchým figurkám. Tehdy ještě neexistoval pojem „designér“ v dnešním smyslu, ale základní pravidla byla stejná jako dnes. Jednoduchý tvar, čitelná silueta a funkce na první pohled, vysoká odolnost a dlouhá životnost, hračka, která „přežije“ dětství jednoho dítěte. Ve 20. století se tato tradice profesionalizovala. Na lidové hračky navázala modernistická tvorba Ladislava Sutnara, a především světově proslulé nafukovací a harmonikové hračky Libuše Niklové. Její kočky, buvoli, housenky nebo „harmoniková“ zvířata se vyráběli ve velkých sériích, vyvážela do desítek zemí a dodnes patří k ikonám světového designu. Typickým rukopisem české hračky se staly jednoduché geometrické objemy, výrazná barevnost, minimum detailu a maximální „charakter“. Na tuto „DNA“ navazují i poválečné a současné značky – od legendárního Merkuru přes Detou, Kovap, Směr, JAS až po figurku Igráčka (návrh Marie Krejchová), která srozumitelně otevírá dětem svět profesí a rolí dospělých. Soutěž Design Správné hračky na tuto tradici vědomě navazuje.
"Pro mě byl třetí ročník soutěže příjemným překvapením, neboť se nejenom zvýšil počet přihlášených návrhů, ale i jejich kvalita. Je vidět, že se studentky a studenti zamýšlejí nejenom nad zpracováním a estetikou, ale i nad významem návrhu hračky. Například mě oslovila skládačka vlajek evropské unie, což považuji jak za zábavné, tak za užitečné, pro malé i velké," říká předsedkyně poroty PhDr. Helena Koenigsmarková.
Soutěž, která propojuje školy, autory a výrobce
Soutěž Design Správné hračky vznikla v roce 2023 s cílem podpořit mladé autory, propojit je s praxí a dlouhodobě zvedat kvalitu toho, co se skutečně dostane do dětských rukou. Porota posuzuje prototypy podle několika klíčových parametrů, jako je tvar a tvarové řešení (funkčnost, ergonomie, estetika, bezpečnost), materiál (odolnost, ekologie, kvalita zpracování), barevnost (kultivovaný výraz, zdravotní nezávadnost), kreativita (originalita, práce s tradicí, didaktický přínos, udržitelnost), vyrobitelnost (technologická i ekonomická reálnost).
„Nechceme jen hezké vizualizace. Hledáme návrhy, které dávají smysl dětem, obstojí v běžném provozu domácnosti nebo školky a mají šanci projít sítem bezpečnostních a technických požadavků,“ doplňuje prezident SHH Miroslav Kotík.
Výstava přihlášených prototypů probíhá každoročně na podzimním veletrhu FOR KIDS v Letňanech. Další možnost vidět soutěžní práce mají zájemci během července na zámku v Kamenici nad Lipou, kde má Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze svou sbírku hraček.
Třetí ročník potvrzuje směr - méně efektů, více smysluplné hry
První ročník 2023 přilákal 18 prototypů a ukázal, že na školách už dnes vznikají návrhy, které mohou výrobní firmy brát vážně. Rok 2024 potvrdil zájem škol i autorů a rozšířil zásobu nápadů, u nichž lze uvažovat o pilotních testech. Aktuální ročník 2025 ukazuje, že cesta je správná: nové generace autorů pracují s tradicí českého designu – srozumitelný tvar, jasná mechanika, trvanlivost – a doplňují ji o dnešní témata, jako jsou udržitelné materiály, podpora jemné motoriky, otevřená hra a společné hraní dětí i rodičů.
Vítězné projekty 2025 - chytrá mechanika, variabilita a poctivé dřevo
Eliška Krupičková – 1. cena v soutěži Design Správné hračky
studuje 3. rokem obor grafický design na brněnské „Šuřce“ (Střední škola umění a designu a vyšší odborná škola Brno). Ráda pracuje s vektorovou grafikou a různě experimentuje v programech Adobe Photoshop a Ilustrátor. Baví ji tvorba autorských knížek s ruční vazbou a práce v oblíbených grafických programech, ve kterých vytváří vzory pro své projekty. Výroba hry KULIRINT pro ni představovala zcela novou zkušenost v oblasti produktového designu. Prototyp hry je jednoduchý, ale výrazný díky autorským vektorovým vzorům, které tvoří jeho ústřední prvek. Ráda vytváří také piktogramy – například pro svou mini autorskou knížku POHÁDKA X REALITA, kterou kompletně ilustrovala právě pomocí piktogramů. V knize se prolíná nespisovná řeč a slang generace Z s pohádkově laděnými texty, což vytváří originální a kontrastní celek.
Linda Turbová – 2. cena v soutěži Design správné hračky
navštěvuje Střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově, kde studuje obor Design herních předmětů. Během studia na této škole si začala více vážit rukodělného řemesla, bez kterého se umění nemůže obejít. Vyrábí hlavně dřevěné hračky. Učí se pracovat se dřevem, ale pracuje také s textilem, plastem a ráda používá i počítačové grafické programy. Při navrhování hračky KACHNÍ RODINKA bylo jejím cílem zachovat jednoduchý design, ale zároveň vdechnout projektu hravý nápad.
Julie Půtová – 3. cena v soutěži Design Správné hračky
vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze na Žižkově, obor Design herních předmětů. Dva roky studovala Dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, studium přerušila a nyní se věnuje intenzivnímu studiu španělského jazyka. Při navrhování a realizaci své maturitní práce – POLÍNKOVI – se zaměřila na zobrazení různých typů a tvarů lidského těla. Zároveň chtěla prostřednictvím hračky pobídnout k zapojení jemné motoriky, logického uvažování a k probuzení kreativity.
Členové odborné porty soutěže Design Správné hračky
Mgr. Jitka Oboňová, vedoucí oboru Tvorba hraček a herních předmětů - Střední škola průmyslová a umělecká, příspěvková organizace Opava, ak. mal. Lubomír Anlauf, zástupce ředitele pro umělecké obory - Střední škola průmyslová a umělecká, příspěvková organizace Opava, Pavel Krejčí, vedoucí oboru Scénická, interiérová a výstavní tvorba - Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České Český Krumlov, MgA. Tereza Bečvářová, zástupce vedoucího oboru Scénická, interiérová a výstavní tvorba - Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České Český Krumlov, Mgr. Renáta Vosecká, Design herních předmětů - Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a střední uměleckoprůmyslová škola Praha, Josef Záruba, Design herních předmětů - Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a střední uměleckoprůmyslová škola Praha, Ak. soch. Radek Krcha, Průmyslový design – Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, MgA. Ivan Pecháček, vedoucí oboru Průmyslový design – Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště, PhDr. Petra Mertová, Ph.D., vedoucí Etnografického ústavu – Moravské zemské muzeum Brno, Michaela Volná, zástupce For Kids - ABF s.r.o., Ing. Alena Pexídrová, místopředsedkyně Sdružení pro hračku a hru, Mgr. Marcela Vaškovicová, šéfredaktorka a grafička časopisu Hračka.
HRAVĚK v Brně - Design Správné hračky jako návrat k původnímu smyslu hry
Výstavu připravilo Moravské zemské muzeum ve spolupráci se Střední školou průmyslovou a uměleckou Opava, která se každoročně úspěšně účastní soutěže Design Správné hračky. V roce 2023 se její studenti umístili na 3. místě a v loňském roce na 1. místě. Autorka vítězné práce z roku 2024 Eva Jahnová uzavřela kontrakt s výrobcem hraček a současně byl její prototyp zakoupen do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Moravské zemské muzeum zařadilo do své sbírky hraček prototyp Cibuláčci od Natálie Jurglové. Expozice je umístěna v kapli Paláce šlechtičen v Brně (Kobližná 1) a bude probíhat od 3. 12. 2025 do 29. 3. 2026. Výstava nese název HRAVĚK, který odkazuje na věk her, ale i na zájem současných dětí o hračky ze světa bájných tvorů a dávné minulosti. V Zážitkové herně v 1. patře jsou připraveny hry, které si děti mohou samy vyzkoušet.
Pořadatelem soutěže je Sdružení pro hračku a hru (SHH)
Sdružení pro hračku a hru – SHH z. s. pořadatelem soutěže Design Správné hračky a garantem značky „Správná hračka – vybráno odborníky“. Předsedou SHH je od roku 2021 Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO-karton s.r.o., který navázal na práci zakladatele sdružení prof. Václava Kubáta.
