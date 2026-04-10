Soutěž digitálních dovedností DemocraTICon vyhráli studenti z plzeňské Nerudovky

  14:18
Olomouc 10. dubna 2026 (PROTEXT) - Digitální dovednosti středoškoláků z celého Česka prověřila dvoukolová soutěž DemocraTICon 2026. Finalisté se setkali 9. a 10. dubna v olomoucké Pevnosti poznání a poměřili své síly v mediální gramotnosti, práci s umělou inteligencí i tvorbě vzdělávacích kurzů pro seniory. Nejlépe uspěli studenti ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu Nerudovka z Plzně.

Finále DemocraTICon 2026 se účastnilo 11 středoškolských týmů z různých koutů ČR. Do druhého ročníku dvoukolové soutěže se zapojilo celkem 318 studentských týmů ze všech typů středních škol a učilišť. Z prvního on-line kola postoupil do finále vždy ten nejlepší tým z každého kraje. Studenti museli před finále vypracovat vzdělávací kurz pro seniory na téma “ústava a ústavní hodnoty”, který pak na finálovém setkání prezentovali. Na místě také pracovali na úkolech z oblasti umělé inteligence a mediální gramotnosti.

“Demokracie se významně tvoří a zároveň je ohrožována v digitálním prostředí. Proto je nesmírně důležité rozvíjet kritické myšlení a digitální kompetence mladých lidí a soutěž DemocraTICon nabízí unikátní příležitost pro jejich rozvoj,“ řekl ČTK Václav Stehlík, děkan Právnické fakulty Univerzity Palackého, která soutěž spolupořádala a podpořila z grantu Hannah Arendtové, Europe Direct a z programu CERV (Občané, rovnost, práva a hodnoty).

Členka vítězného tria Justýna Střelková ČTK řekla, že pro její tým byla nejnáročnější poslední disciplína, ve které měli za pomoci umělé inteligence naprogramovat vzdělávací aplikaci. „Neměli jsme s tím žádné zkušenosti, neučíme se to ve škole, museli jsme improvizovat za pochodu,“ uvedla. Naopak nejvíce je prý bavilo natáčet edukační video pro seniory. Celý tým se pak shodl, že účast v soutěži je hodně inspirovala.

„Jak to říkal Václav Havel? Aktivní demokracie může vzejít jen z aktivních občanů. A nás tahle soutěž bavila právě proto – stali jsme se aktivními, možná jsme i trochu přispěli k tvorbě společnosti, která pak může líp fungovat,“ uvedli studenti Václav Válek a Jiří Trávníček z Nerudovky.

Trojice vítězů i tým, který skončil na druhém místě, získaly zájezd do Evropského parlamentu ve Štrasburku. Věcné ceny si odnesli všichni finalisté.

“Soutěž DemocraTICon se zaměřuje na prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností studentů v oblasti digitálních kompetencí, mediální a informační gramotnosti, kyberbezpečnosti a umělé inteligence zábavnou a zážitkovou formou. Cílem je zvýšit zájem studentů, pedagogů i široké veřejnosti o tyto klíčové oblasti, vytvořit prostor pro sdílení znalostí a podpořit aktivní občanský přístup a mezigenerační spolupráci,“ uvedla Kamila Plisková z pořádajícího spolku DemocraTIC.

Základní fakta o soutěži DemocraTICon 2026:

Organizátor: DemocraTIC, z.s., Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Záštity: Luděk Niedermayer, europoslanec

Generální partner: Univerzita Palackého v Olomouci

Odborní garanti: Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Akademie ČTK, Seznam.cz, Wikimedia ČR; Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Elpida; AI First

 

Zdroj: DemocraTIC

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Makovice s dobovými dokumenty zdobí ode dneška střechu brněnské Měnínské brány

Střechu Měnínské brány v Brně zdobí ode dneška pozlacená makovice s kovovou schránkou. Dopoledne ji tam vyzdvihl jeřáb. Jde o součást rozsáhlé rekonstrukce...

O složení delegace na summitu NATO podle ministra Zůny rozhoduje premiér

O složení delegace na letním summitu Severoatlantické aliance (NATO) rozhoduje premiér, je to mezi ním a prezidentem, řekl dnes novinářům ministr obrany...

