Soutěž EY ESO letos ocení digitální odolnost firem a mladé talenty

Na rostoucí výzvy digitálního světa reaguje také pátý ročník soutěže EY Cyber Security Trophy (EY ESO), kterou organizuje společnost EY v České republice a na Slovensku. Cílem soutěže je ocenit firmy, odborníky a mladé talenty, kteří významně přispívají k rozvoji informační a kybernetické bezpečnosti, etického hackingu a digitální odolnosti organizací.
"Kybernetická bezpečnost už dávno není jen technickým tématem. Dnes jde o strategickou otázku důvěry, kontinuity podnikání a schopnosti organizací fungovat v čím dál komplexnějším digitálním prostředí. Umělá inteligence zároveň zásadně mění charakter útoků i obrany. I proto chceme prostřednictvím soutěže EY Cyber Security Trophy upozornit na význam odborníků, kteří zvyšují úroveň kybernetické bezpečnosti na Slovensku a v Česku," uvedl Peter Borák, partner pro poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti ve společnosti EY Slovenská republika a předseda poroty soutěže.
"EY Cyber Security Trophy pro mě nebyla jen oceněním, ale i potvrzením, že má smysl následovat cestu dlouhodobé osvěty a vysvětlování složitých témat lidským jazykem. Právě tato důvěra a zpětná vazba od odborné poroty mi dodaly odvahu udělat další krok – vybudovat CZECH CYBERTV jako otevřenou platformu, která propojí odborníky, veřejnost a aktuální dění v kybernetickém světě," říká loňský vítěz soutěže Stanislav Novotný.
Soutěž zároveň přichází s novými názvy kategorií, které reflektují aktuální vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti a rostoucí význam digitální odolnosti.
Kategorie EY ESO Cyber Resilience Award ocení společnosti, které svým přístupem představují výjimečný příklad v aktuální oblasti kybernetické bezpečnosti – přičemž každoročně reflektuje nejvýznamnější trendy. Letošní ročník se zaměří na firmy, které zvládly implementaci NIS2 / ZoKB efektivně, inovativně nebo s předstihem a dokázaly ji proměnit ve strategickou výhodu.
EY ESO Cyber Pulse ocení jednotlivce, studenty, influencery či etické hackery, kteří svou odbornou činností, vzděláváním nebo osvětou posouvají oblast kybernetické bezpečnosti vpřed.
Speciální kategorie EY ESO Cyber Talent bude věnována mladým talentům. Odborná porota vybere jednoho laureáta z hlavní individuální kategorie, který získá ocenění za mimořádný potenciál a přínos pro budoucnost kybernetické bezpečnosti.
"Kybernetická rizika se dnes vyvíjejí rychleji než kdy dříve. Organizace potřebují nejen moderní technologie, ale především kvalitní odborníky, kteří dokážou propojit bezpečnost, inovace a strategické řízení rizik. EY ESO dlouhodobě vytváří prostor pro zviditelnění expertů a talentů, kteří pomáhají budovat bezpečnější digitální prostředí," doplnil Jan Pich, ředitel kybernetické bezpečnosti v týmu technologického poradenství a IT ve společnosti EY Česká republika a člen poroty soutěže.
Do aktuálního ročníku se mohou přihlásit jednotlivci, firmy i organizace působící v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a etického hackingu v Česku a na Slovensku. O vítězích rozhodne odborná porota ve složení Peter Borák, Jan Pich, Stanislav Novotný, Petr Jirásek a Ivan Kotuliak.
Přihlášky mohou zájemci zasílat elektronicky vyplněním nominačního formuláře na webových stránkách soutěže www.ey.com/cs_cz/eso.
Zdroj: EY Česká republika