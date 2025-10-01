Soutěž o nové Airpods Pro zve ke sledování ekonomického pořadu Tradeinfo TV

Diváci zde najdou například analýzu odchodu Warrena Buffetta a budoucnosti jeho investičního impéria, pohled na největší českou akvizici všech dob spojenou se společností Avast, rozbory gigantů jako Fidelity a State Street či příběhy nejvlivnějších žen českého byznysu.
Sledující tak získávají nejen šanci vyhrát nové AirPods Pro, ale především přístup k nejnovějším informacím a inspirativním příběhům ze světa financí a investování.
Losování proběhne 15. prosince 2025. Podmínky soutěže a zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na webu Tradeinfo.cz.
E-mail: redakce@tradeinfo.cz
Zdroj: Almina Corp
PROTEXT