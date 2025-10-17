Soutěž OBAL ROKU 2025 vyhlásila vítěze! Češi ukazují, že obal může být chytrý, krásný i udržitelný

Praha 17. října 2025 (PROTEXT) - Na slavnostním galavečeru byli vyhlášeni vítězové prestižní soutěže OBAL ROKU 2025, kterou pořádá Obalový institut SYBA. Letošní ročník potvrdil, že český a slovenský obalový průmysl je plný talentu, technických inovací a odvahy posouvat hranice udržitelnosti. O vítězích rozhodovala dvanáctičlenná porota složená z odborníků napříč celým obalovým řetězcem – od designérů přes výrobce až po recyklační experty – která dohromady představuje více než 260 let zkušeností.

 „Soutěž OBAL ROKU je skvělým důkazem, jak rychle se mění přístup k obalům. Vidíme, že firmy dnes přemýšlejí o tom, jak obal vypadá, a také o tom, co po něm zůstane. Každý rok přibývá projektů, které propojují ekologii, technologii a design – a to je ta nejlepší zpráva pro celý obalový průmysl,“ uvedla Iva Werbynská, organizátorka soutěže a ředitelka Obalového institutu SYBA. 

Odborná porota ocenila inovace napříč kategoriemi

Třídenní hodnocení poroty proběhlo ve dnech 26.–28. srpna 2025. Do letošního ročníku se přihlásily desítky obalových řešení od různých firem a designérů. Projekty porota posuzovala podle inovativnosti, funkčnosti, technického zpracování, designu a udržitelnostiObaly se na různé úrovni zabývám řadu let. Na Obalu roku se mi líbí jeho různorodost a inspirativnost. Soutěž se neustále posouvá nejenom kvalitativně, ale často i obsahově. A na co jsem obzvláště hrdá, je vysoká konkurenceschopnost našich obalů. Obaly vítězí nejenom v naší národní soutěži, ale se ctí a ve velkém měřítku jsou každoročně oceňovány i na celosvětovém WorldStar.,“ uvedla Jana Žižková, předsedkyně poroty a obalová expertka.

Speciální ocenění od udržitelnosti po sympatie

Vedle hlavních cen v jednotlivých kategoriích byla na galavečeru udělena i tradiční speciální ocenění.

Cena předsedkyně poroty: Zlaté umístění získal udržitelný úl z vlnité lepenky od Smurfit Westrock pro Koppert. Ekologický úl je důkazem, že i vlnitá lepenka může posloužit jako plnohodnotný přírodní domov pro čmeláky. Obalové řešení vytvořilo zcela nový standard pro udržitelné „obaly pro přírodu“. Lehká, odolná a recyklovatelná konstrukce poskytuje optimální mikroklima, chrání hmyz před povětrnostními vlivy a umožňuje jeho návrat do přírody. Úl je zároveň ukázkou spojení biologie, konstrukčního inženýrství a obalového designu. Stříbrnou příčku obsadil obal odSmurfit Westrock – Pračka CO2: chytré obalové řešení pro průmyslové spotřebiče, které ročně šetří 3,3 tuny plastu a snižuje emise o 98 %. Bronz získal projekt Etiflex pro GIN WORLD – série lahví Farní gin a Pálava gin. Lahve propojují umělecký design s precizní technologií UV sítotisku a grafickými motiv z přírody Pálavy.

Cenu udržitelnosti získává společnost Smurfit Westrock s klientem Schaeffler a s obalem Mr. Elegant. Obalové řešení Mr. Elegant spojuje minimalistickou konstrukci s výrazným ekologickým přesahem. Je tvořeno výhradně z papírového materiálu a je navrženo tak, aby snížilo materiálovou i ekologickou zátěž při maximální funkčnosti. Dno obalu zajišťuje stabilitu a bezpečnou manipulaci, konstrukce je tvořena dvěma díly mřížky s logickým uspořádáním a minimální spotřebou materiálu, ochranná zóna zase zajišťuje bezpečné uložení komponentů a 100% papírový materiál snižuje ekologickou stopu a zjednodušuje recyklaci.

Cena ministra životního prostředí putuje k projektu Nature’s Promise ECO Prací gel levandule od Albert ČR. Obal je vyrobený z 100% recyklovaného PET a plně recyklovatelného víčka z PP, což představuje výrazný posun směrem k cirkulární ekonomice. „Obal je často to první, co spotřebitel vidí – a právě proto má obrovský potenciál ovlivnit nejen nákupní rozhodnutí, ale i vztah k přírodě. Dnešní oceněné projekty ukazují, že obal může být nejen funkční a estetický, ale také odpovědný. Těší mě, že české firmy a designéři hledají cesty, jak snižovat dopady na životní prostředí, a přitom přicházejí s technicky i vizuálně výjimečnými řešeními. Takové inovace jsou důkazem, že udržitelnost není překážkou, ale naopak motorem pokroku,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Ocenění Packaging Print Prize si odnáší Granitol za Jednodruhový flexibilní obal LAMIBAG® – PE/PE Flexibilní, který je moderní alternativou k běžným vícemateriálovým laminátům. Díky své monomateriálové konstrukci je plně recyklovatelný v rámci běžného plastového odpadu a odpovídá zásadám cirkulární ekonomiky a připravované evropské legislativě.

Cenu sympatie si převzal originální projekt „Taška do ZUŠky“ společnosti DROPAX – originální a recyklovatelný obal, který svým tvarem připomíná školní tašku pro žáky základních uměleckých škol. Spojuje funkčnost, estetiku a společenskou odpovědnost – část výroby probíhá v chráněných dílnách, čímž projekt přináší konkrétní společenský přínos a inspirovaně propojuje průmysl se školstvím.

Nová cena – Vývojář roku

Letošní ročník přinesl také jednu zcela novou kategorii. Cenu Vývojář roku (letos in memoriam) získává Vladimír Bryscejn, který se zásadním způsobem zasloužil o rozvoj obalového inženýrství a inovací v Česku i zahraničí. Jeho odkaz zůstává inspirací pro celou obalářskou komunitu.

Soutěž, která spojuje celý obalový svět

Soutěž OBAL ROKU dlouhodobě propojuje výrobce, značky, designéry, dodavatele technologií i odborné instituce. Je také jediným českým certifikovaným programem umožňujícím postup do WorldStar Packaging Awards, kde české a slovenské projekty pravidelně sklízí úspěchy.

Oceněné produkty v soutěži Obal roku 2025:

Kategorie Alkoholické nápoje:

  • Baloo & Groot – Old Hunters Wild Mix
  • HONEWA – Kompletní obalová identita vinařství Zbyněk Osička
  • ETIFLEX – Série lahví pro giny GIN WORLD - Farní gin a Pálava gin
  • MIKOVEC DESIGN – MINTIS GIN Italian Summer Edition 
  • Myjavská pálenica – Myjavská slivovica Premium

Kategorie AUTOMOTIVE/Přepravní a průmyslové obaly.

  • Smurfit Westrock – Hol(e)y tray
  • TRICOR Packaging Systems – 8 × 1 = 3
  • Smurfit Westrock – Pračka CO2
  • Smurfit Westrock – POZOR šmykľavé 

Kategorie Dárkové obaly:

  • P.A.TISK – Etuje zlaté konzervatoře
  • Podorlická kartonážní spol. – Odnosný dárkový obal na víno a dvě skleničky 
  • GRAFOBAL – Súbor obalov Skalický trdelník a Skalický Rubín

Kategorie Elektronika a spotřebiče:

  • BOXMAKER – NEST-BOX 2.0 pro svítidlo NEBULA baby

Kategorie Grafika a design:

  • Bryndziareň a syráreň – Nová vizuálna identita Bryndziarne a syrárne Zvolenská Slatina 
  • VINIUM – Nealkoholické Frizzante

Kategorie Marketing:

  • THIMM Obaly – Sleep well

Kategorie Nealkoholické nápoje:

  • Budiš a.s. – Gemerka Vitalita / Gemerka Imunita

Kategorie Ostatní:

  • Smurfit Westrock – Obalové riešenie na chov a prepravu čmeliakov

Kategorie Pet food:

  • GRANITOL – Jednodruhový flexibilní obal LAMIBAG® – PE/PE

Kategorie POP&POS displeje:

  • LOGIK – Brit Care Cat – podlahový displej BCC pro multipacky kapsiček
  • DS Smith Packaging Czech Republic – Harmonika: Displej rychlejší než myšlenka

Kategorie Potraviny:

  • THIMM Obaly – Easy 2 Fold
  • LOGIK – Adventní kalendář Mixit
  • MARLENKA – Redesign obalů
  • OTK printing & packaging – Recyklovatelný obal pro popcorn
  • Stäger Inovac Packaging – EcoSnap FreshTray — uzavíratelná r-PET vanička pro maximální čerstvost 

Kategorie Privátní značka:

  • MAKRO Cash & Carry ČR – Fine Life Finetastické zmrzliny
  • Albert ČR – Nature's Promise Eco Prací gel levandule
  • Lineart – Emma – řada cereálií a ořechů
  • Penny Market – Design na pivní plechovky Staročech

Kategorie Procesy & Technologie:

  • Authentica GlassDecor – Cool John | Vinařství Scheiblhofer

Více informací o soutěži a výsledcích najdete na www.obalroku.cz.

 

O Obalovém institutu SYBA

Obalový institut SYBA sdružuje a prosazuje zájmy subjektů činných v sektoru obalů, obalových prostředků, balicích materiálů, strojů a výrobců baleného zboží. Jedná se o sdružení firem a odborníků, kteří se podílejí na vývoji, výrobě a využívání obalů a obalových materiálů. Institut funguje jako platforma pro sdílení informací, vzdělávání, podporu inovací a spolupráce mezi různými aktéry v obalovém průmyslu.

 

 

 

