Soutěž Quarry Life Award: V Česku uspěla naučná stezka ve Slapech a výzkum jihočeských pískoven, mezinárodní cenu získal projekt z Polska

Národní kolo: nápady a nadšení pro českou přírodu
V českém národním kole soutěže zvítězily dva projekty: Naučně zážitková stezka – Slapy realizovaná žáky a učiteli ze Základní a mateřské školy Slapy u Tábora v komunitní kategorii, a Komparativní průzkum pískoven u Suchdolu nad Lužnicí za účelem stanovení optimální péče pro podporu biodiverzity, který v kategorii vědecké zpracoval tým středoškolských studentů. Oba projekty ukázaly, že těžební lokality lze proměnit v místa, kde příroda znovu ožívá, a že je možné propojit těžební provozy s veřejností tak, aby lidé vnímali lomy a pískovny nejen jako místa těžby, ale i jako příležitost pro obnovu přírody a vznik nových biotopů. Vítězné týmy získali finanční odměnu v hodnotě 4000 euro. Soutěž dlouhodobě propojuje vědu, komunitu a odpovědnost za krajinu s cílem přispět svým dílem k ochraně přírody a zvyšování biodiverzity.
Mezinárodní kolo: ocenění pro sedm týmů z celého světa
Do šestého ročníku soutěže se zapojilo více než 130 týmů z celého světa, z nichž 56 bylo vybráno, aby své projekty realizovaly přímo v lomech a pískovnách Heidelberg Materials. Hlavní cenu získal tým z Polska za projekt Nature without Borders: Revitalizing Post-Mining Areas at KSM Ruda in Budzinska, který proměnil bývalý lom v modelové místo pro obnovu přírody a environmentální vzdělávání. Další ocenění putovala do Francie, Maroka, USA, Indonésie, Tanzanie a Velké Británie za projekty zaměřené na výzkum opylovačů, ochranu obojživelníků, environmentální vzdělávání či přírodě blízká řešení.
Díky soutěži Quarry Life Award od roku 2012 vzniklo více než 500 projektů na 170 lokalitách po celém světě, se zapojením více než 18.000 lidí. Soutěž je součástí strategie Heidelberg Materials pro podporu globálních cílů v oblasti ochrany přírody. Probíhá v úzké spolupráci s neziskovými organizacemi, např. s BirdLife International.
"V České republice se v uplynulých ročnících soutěže realizovaly mnohé podrobné biologické průzkumy. Týmy na základě svých zjištění navrhly změny v plánech rekultivace nebo změny v péči o území na podporu ochrany přírody," vysvětluje Kamila Botková, národní koordinátorka soutěže. "V komunitních projektech vznikla například nová turistická trasa značená Klubem českých turistů spojující zajímavá místa po těžbě, vyhlídka do lomu nebo vzdělávací materiály," doplňuje.
Soutěž Quarry Life Award představuje jedinečný projekt, kdy se potkávají zájemci o ochranu přírody, místní komunity a těžební společnost u jednoho stolu.
O společnosti Heidelberg Materials
Skupina Heidelberg Materials, jejíž součástí je i Heidelberg Materials CZ, a.s. působící v České republice, přispívá k pokroku již 150 let. Je jedním z největších integrovaných výrobců stavebních materiálů na světě. Patří mezi největší dodavatele kameniva, cementu a transportbetonu. Kromě toho poskytuje digitální služby a elektronická řešení. V centru veškerého konání skupiny stojí společenská odpovědnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Skupina Heidelberg Materials je průkopníkem na cestě k uhlíkové neutralitě a cirkulárnímu stavebnictví. Vyvíjí stále nové, udržitelné stavební materiály i inteligentní digitální řešení. Nadnárodní skupina Heidelberg Materials má téměř 51.000 zaměstnanců na 3000 lokalitách v přibližně 50 zemích světa.
Zdroj: Heidelberg Materials