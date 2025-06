Soutěž Vajglobraní 2025 zná své vítěze!

Soutěž Vajglobraní 2025 byla vyhlášena v březnu letošního roku jako speciální aktivita v rámci jarních úklidů s Ukliďme Česko. Cílem bylo upozornit veřejnost na drobné odpadky, jako jsou nedopalky, které rozhodně nepatří do přírody ani na veřejná prostranství. Porota hodnotila celkem 52 přihlášek napříč republikou, mezi nimiž tvořily velkou skupinu přihlášených školy, školky a rodiny s dětmi. Přihlášky byly doplněné fotografiemi „před a po úklidu“ a vynikaly krásnými a zajímavými příběhy, které dokládají nadšení i odhodlání soutěžících. Mezi první tři vítěze Nevajgluj a.s. rozdělí peněžité výhry a dále také věcné dary, které obdrží i soutěžící, kteří se umístili do desátého místa.

„Soutěž má motivovat veřejnost k udržování pořádku na veřejných prostranstvím, a to i neodhazováním a úklidem nedopalků z veřejného prostoru. Vyhrály nejinspirativnější příklady aktivit, jak se s tímto problémem vypořádat,“ vysvětluje ředitelka společnosti Nevajgluj Martina Vrbová. „V soutěži bylo třeba také pracovat se sociálními sítěmi, tedy sdílet informace a fotografie o sběru, a komunikovat s obcí o možné nápravě a předcházení výskytu odhozených nedopalků,“ doplňuje.

„Vajglobraní jsme připravili jako tematické rozšíření tradičních úklidových akcí. Chtěli jsme tím upozornit na často přehlížený problém cigaretových nedopalků, které přitom tvoří výraznou část drobného nepořádku na veřejných místech,“ říká Miroslav Kubásek za Ukliďme Česko. „Překvapilo nás, kolik účastníků se přihlásilo, skladba účastníků ovšem byla podobná jako při akcích Ukliďme Česko, převládají ženy a děti, kterým není nepořádek v přírodě i na ulicích lhostejný,“ upřesňuje.

Vítězem Vajglobraní 2025 se stal tým pedagožek ze ZŠ Ostrov pod vedením Zuzany Žitné. Porotu oslovil nejen množstvím sesbíraných nedopalků v parku (1059 gramů, tedy úctyhodných 4236 cigaretových filtrů), ale zejména tím, že se samy učitelky staly příkladem pro žáky. „Jdeme dětem příkladem, aneb když jdou pedagogové do akce!“ uvedly ve své přihlášce. Z nasbíraných nedopalků vytvořily symbolických pět „maxi cigaret“ jako varování před tímto znečištěním. Zároveň navrhly městu umístění dalších odpadkových košů a popelníků u laviček. Svou aktivitu sdílely i na sociálních sítích, což mělo výrazný osvětový dopad.

Druhé místo obsadil desetiletý Matěj Kostka z Doks u Kladna, jehož do soutěže přihlásila maminka: „Když jsme se dozvěděli o samostatné akci "Vajglobraní", syn Matěj si to vzal na starost jako svůj osobní projekt a v osmi zhruba dvouhodinových "procházkách" vysbíral celou naši obec. Vše si pečlivě zaznamenával do mapy, aby na žádnou ulici nezapomněl,“ uvedla. Aktivně také s maminkou spolupracovali s obecním úřadem, kterému navrhli nová místa pro odpadkové koše i popelníky v obci.

Třetí místo získala „WASTEmANKA“ Anna Píšková z pražských Holešovic. Dokumentovala sběr nedopalků na tramvajové zastávce Dělnická, kde během čtyř víkendových úklidů postupně vysbírala 909 nedopalků. Svými zkušenostmi a sdílením na sociálních sítích (přes 250 tisíc shlédnutí) se pokusila inspirovat další obyvatele, upozornila zástupce radnice městské části a přinesla i návrhy na inovativní sběrné nádoby. „Při sbírání jsem přišla na jiné myšlenky, byla to skoro meditace,“ popsala své zážitky. Nedopalky sbírala nejen z estetických důvodů a přesvědčení, že odpadky na ulici nepatří, ale také kvůli mikroplastům, které se z nich postupně uvolňují.

V souladu s pravidly soutěže obdrží hlavní vítěz finanční odměnu ve výši 10.000 Kč, druhé místo 7000 Kč a třetí místo 4000 Kč. Do desátého místa budou účastníci oceněni věcnými dary, stejně jako vybrané náročné či originální projekty. Prvním třem vítězům předá šeky na finanční odměny osobně tým Nevajgluj, ideálně do začátku letních prázdnin.

Soutěž kladla důraz na společenský přínos, sdílení aktivit na sociálních sítích, komunikaci s obcí a snahu o systémové řešení problému s cigaretovými nedopalky. Inspirativní byly také přihlášky od firem a organizací, které porota vyhodnotila samostatně.

Soutěžní fotografie i příběhy bude společnost Nevajgluj sdílet na říjnové konferenci „Littering – jak na čisté obce“, která bude zaměřena na problematiku volně pohozených odpadků, tzv. littering. Více o soutěži Vajglobraní 2025, stejně jako o nadcházející říjnové konferenci, naleznete na www.cisteulice.cz

Za organizátory děkujeme všem účastníkům za úsilí, inspiraci i konkrétní změny, které ve svém okolí iniciovali.

