Soutěžní dialog o obnově ostravského Palace pokročil: architekti získali zpětnou vazbu poroty i investora Antracit

Z celkem 89 přihlášených týmů z 27 zemí světa vybrala porota tuto pětici finalistů: re:architekti studio (ČR) + onsitestudio (IT) + Transsolar (DE/USA), Kuehn Malvezzi Architects (DE), NEUHÄUSL HUNAL (ČR), OBJEKTOR ARCHITEKTI (ČR) + Atelier Altan (FR/CZ), ROAR architekti (SK). Soutěžní týmy se již na konci června osobně zúčastnily společné obhlídky lokality a upřesnění soutěžního zadání. Nyní předstoupily před porotu jednotlivě, jejich prezentace probíhaly za zavřenými dveřmi a vzhledem k aktuální fázi soutěže není možné jejich obsah veřejně sdílet. Během workshopu však týmy konzultovaly své návrhy s odbornou porotou, zástupci investora i přizvanými odborníky. „Jako člověka, který sice působí v zahraničí, ale vyrůstal v Česku, mě těší, že se Palace i jeho okolí znovu probouzí k životu. Zvlášť si cením toho, že za projektem stojí investor s dlouhodobou vizí, který nehledí jen na byznys, ale také na kvalitu a přínos pro město. Velmi vítám i zvolený formát architektonické soutěže – tedy soutěžní dialog, který otevírá prostor k debatě a společnému hledání nejlepšího řešení,“ dodává Michaela Yaparsidi, architektka a členka odborné nezávislé části poroty.
Architektonické týmy ve svých návrzích zohledňovali množství různých kontextů – historický a městský rámec, veřejný prostor, dispozice interiéru i propojení s okolním prostředím – a jejich navrhovaná řešení na tyto aspekty citlivě reagovaly. Jan Hasík, jednatel Antracit a předseda představenstva PURPOSIA Group k průběhu workshopu sděluje: „Soutěžní týmy uchopily své návrhy komplexně – a to oceňuji jak z pohledu investora, tak z hlediska rozvoje města. Prezentace se dotkla všech aspektů – od urbanistické koncepce přes přístup k veřejnému prostranství, dispoziční řešení až po etapizaci. Neopomněla se ani hlediska památkové péče, městského kontextu a společenské roviny. Z pohledu Ostravy je důležité, aby obnovou Palace vzniklo místo, které bude sloužit lidem, podpoří veřejný život a zároveň zachová historickou hodnotu této ikonické budovy.“
Díky této fázi soutěže mají architektonické týmy možnost své návrhy upravit, reflektovat doporučení odborníků a připravit se na finální prezentaci 7. listopadu, kdy budou jejich koncepty kompletně hodnoceny. Veřejnosti budou všechny návrhy po skončení soutěže představeny a zpřístupněny na výstavě v prostorách Palace, a to včetně vítězného návrhu. Antracit plánuje také jejich prezentaci v rámci mezinárodního festivalu Meat Design, který se uskuteční v Ostravě 21.-23. listopadu 2025.
Další informace k soutěži: https://cceamoba.cz/souteze/pos
Mezinárodní skupina ANTRACIT v rámci svých společností zajišťuje komplexní developerské služby a její portfolio zahrnuje rezidenční výstavbu, logistiku, průmyslové a administrativní budovy a areály v Česku a na Slovensku. V současné době spravuje nebo připravuje více než 20 projektů se zaměřením na individuální řešení dle specifických požadavků svých klientů. Antracit je součástí holdingu PURPOSIA Group. www.antracit.eu
PURPOSIA Group je jedna z předních evropských investičních skupin s českými kořeny, která v roce 2023 vznikla jako holdingová struktura kolem svých stavebních firem HSF System v Česku a na Slovensku a dalších společností převážně z oblasti stavebnictví. Skupina se dnes zabývá celým životním cyklem stavebních projektů od návrhu a developmentu, přes samotnou výstavbu až po správu nemovitostí. Do holdingu nyní patří celkem 43 firem s ročními tržbami dosahujícími 4 miliardy korun. PURPOSIA Group působí celkem v 10 zemích Evropy. www.purposia.eu
Zdroj: ANTRACIT