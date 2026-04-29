Španělsko je na vzestupu. Po ochlazení Dubaje se investoři vracejí do Evropy.

  11:16
Praha 29. dubna 2026 (PROTEXT) - Zhruba dva měsíce po eskalaci napětí na Blízkém východě se mění chování investorů na realitních trzích. Zatímco Dubaj čelí zvýšené opatrnosti, roste zájem o evropské destinace. Nejvíce z toho těží Španělsko, které už před aktuální situací vykazovalo rekordní poptávku zahraničních kupců.

Podle analýz citovaných agenturou Reuters klesly v první polovině března objemy realitních transakcí ve Spojených arabských emirátech meziročně zhruba o 37 % a meziměsíčně téměř o polovinu. Trh tak začíná reagovat na změnu sentimentu investorů, kteří více zvažují rizika spojená s regionem.

„Nejde o to, že by investoři Dubaj hromadně opouštěli. Spíše vidíme návrat k racionálnějšímu rozhodování. Část trhu vyčkává a část kapitálu se přesouvá do prostředí, které je vnímané jako stabilnější a předvídatelnější,“ říká Filip Šejvl, managing partner realitní kanceláře Philip & Frank.

Jedním z hlavních příjemců této změny je Španělsko. To už v roce 2025 zaznamenalo rekordní zájem zahraničních investorů, kteří realizovali téměř 100 tisíc nákupů nemovitostí, což představuje zhruba 13,8 % všech transakcí. V některých regionech je jejich podíl ještě výrazně vyšší, například v provincii Alicante přesahuje 45 % a v Malaze více než 32 %, což potvrzuje silnou koncentraci zahraniční poptávky zejména v přímořských oblastech.

Španělský trh zároveň ukazuje i silný cenový růst. Průměrná cena nemovitostí se v roce 2025 pohybovala okolo 2 000–2 350 EUR za m2 a meziročně rostla přibližně o 10 %.

Bezpečnost a stabilita se znovu dostávají do popředí investičního rozhodování. Výnos zůstává důležitý, ale už není jediným kritériem. Investoři dnes více řeší i to, jak dobře danému trhu rozumějí a jak je pro ně dostupný,“ doplňuje Šejvl.

Podle realitních kanceláří přímo ve Španělsku se změna začíná promítat i do konkrétní poptávky.

V posledních týdnech evidujeme v souvislosti se současnou globální situací nárůst poptávky ze strany našich klientů a jejich rodin, kteří přehodnocují své investiční plány a rozhodli se pro relokaci z Dubaje do bezpečnějších oblastí Evropy. Právě Španělsko vnímají jako stabilní a dobře čitelné prostředí, které nabízí dlouhodobou jistotu. Například Marbella na jihu země je dnes pro tyto klienty pravděpodobně nejbližší alternativou k Dubaji v rámci celého kontinentu,“ vysvětluje Karen Dadonn ze španělské realitní kanceláře Karen Dadonn Team.

Dynamika trhu se odráží i v cenách, které u prémiových nemovitostí dosahují rekordních hodnot. „V Malaze a Marbelle se průměrná cena za metr čtvereční pohybuje kolem 5 000 EUR, ale u výjimečných projektů již vidíme prodeje přesahující hranici 20 000 EUR za metr čtvereční,“ dodává Dadonn.

Vedle Španělska roste zájem také o další evropské destinace. Například Albánie se díky nízkým vstupním cenám a rychle se rozvíjející turistické infrastruktuře profiluje jako jeden z nejdynamičtějších trhů regionu, zatímco tradiční destinace jako Portugalsko nebo Řecko dlouhodobě těží z kombinace členství v EU, stabilního právního prostředí a silné poptávky po druhém bydlení.

Například v Portugalsku tvoří zahraniční kupci dlouhodobě více než 10 % všech realitních transakcí a i po omezení programu Golden Visa zůstává trh silný, zejména díky poptávce ze západní Evropy a USA. V Řecku pak podle dat centrální banky přesáhly zahraniční investice do nemovitostí v roce 2023 hodnotu 2 miliard eur, což představuje meziroční růst o více než 8 %.

Zajímavým doplněním je také Itálie, kde podle analýz mezinárodních realitních společností roste zájem zahraničních kupců zejména v regionech jako Toskánsko, Sicílie nebo Apulie, a to především díky kombinaci nižších cen oproti západní Evropě a dlouhodobé atraktivitě lokality.

Společným jmenovatelem těchto trhů je posun investorů od maximalizace výnosu k větší rovnováze mezi výnosem, rizikem a dlouhodobou stabilitou.

Současný vývoj podle Filipa Šejvla ukazuje návrat k základům investování. „Zatímco v posledních letech dominoval důraz na maximální výnos, dnes vidíme návrat k vyváženějšímu přístupu. Investoři znovu více zohledňují riziko, stabilitu a dlouhodobou udržitelnost trhu,“ uzavírá.

O realitní kanceláři Philip & Frank

Nezávislou realitní kancelář Philip & Frank založili v roce 2014 Filip Šejvl společně s Františkem Jungrem a zaměřují se na prodej, pronájem i správu rezidenčních a komerčních prémiových nemovitostí jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřují se v rámci svých služeb především na osobní přístup i špičkovou kvalitu.

www.philip-frank.com/cs

 

Zdroj: Philip & Frank

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

Meteorologové varují před mrazy, teploty spadnou až k minus šesti. Jak ochránit jahody?

Jahodárna Prostějov pořádá organizované samosběry jahod. Každý sběrač dostane...

Česko čekají další mrazivé noci. Do střední Evropy pronikne od severovýchodu studený vzduch, který v nočních a ranních hodinách srazí teploty pod bod mrazu. Nejchladněji bude ve čtvrtek, kdy mohou...

Ostré hrany, nepovolené úpravy. Kontroly odhalily alarmující stav aut, co vozí turisty

Auta parkují často i tam, kde nemají.

Čtyři pětiny aut, co po Praze vozí turisty, má nějakou vážnou technickou závadu. Odhalila to nedávná magistrátní kontrola. Nedostatky nejenže ovlivňují vlastnosti vozidel, ale ohrožují bezpečnost...

29. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Na stavbě dálnice odstřelili poslední kus skály, mluvčí se na videu odvázala

ŘSD mezi Litomyšlí a Janovem odpálilo poslední velkou nálož

Akčním videem Ředitelství silnic a dálnic oznámilo, že stavbaři ukončili odstřely tvrdé horniny na stavbě dálnice D35 kolem Litomyšle. Problematický skalnatý masiv, který při budování komunikace...

29. dubna 2026  11:32

Město Cheb dokončuje opravy šancí a kasemat na chebském hradě

ilustrační snímek

Město Cheb dokončuje opravy šancí a kasemat na chebském hradě. Opravy hradního opevnění trvaly čtyři roky a zakončí se výsadbou zeleně. Výsledkem by měla být...

29. dubna 2026  9:53,  aktualizováno  9:53

Letošní olomouckou královnou majálesu se stane horolezkyně Dina Štěrbová

ilustrační snímek

Letošní královnou olomouckého majálesu se stane horolezkyně, matematička a fotografka Dina Štěrbová. Pomyslnou korunu převezme příští týden ve čtvrtek od svého...

29. dubna 2026  9:47,  aktualizováno  9:47

Na Šerlichu vydatně rozšíří parkování, lyžaře příští zimu čeká provizorní zázemí

V sedle na Šerlichu se zatím čeká na nové parkoviště. (7. listopadu 2023)

Potíže s parkováním v horském sedle pod Šerlichem by měly být v nadcházející zimě minulostí. Oblíbené nástupní místo pro hřebenovku v Orlických horách se po letech příprav a sporů dočká rozšířeného...

29. dubna 2026  11:22

Španělsko je na vzestupu. Po ochlazení Dubaje se investoři vracejí do Evropy.

29. dubna 2026  11:16

Soud v Pardubicích rozhodl o stížnostech na vazby v kauze útoku na LPP Holding

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích dnes projednal čtyři stížnosti proti vazbě v kauze lidí obviněných z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding....

29. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Provoz příbramské nemocnice je po zásahu policie bez omezení

Protikorupční centrála v příbramské nemocnici zadržela 13 lidí včetně ředitele....

Provoz příbramské nemocnice je po úterním zásahu policie bez omezení, fungují všechna oddělení. Záležitost se podle mluvčího Martina Janoty nijak nedotkla poskytování zdravotní péče. Kriminalisté už...

29. dubna 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Match-fixing ohrožuje integritu sportu, legální trh pomáhá rizika odhalovat

29. dubna 2026  10:59

Dvorecký most sloužil tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu

Chodci, cyklisté, tramvaje, autobusy. Dvorecký most už je v plné permanenci....

Nový Dvorecký most poprvé sloužil jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl - Lihovar přes něj zamířily tři tramvajové linky.

29. dubna 2026  8:12,  aktualizováno  10:54

Májové odpoledne na hradě Valdštejn

Borovice ničí skalní blok, na němž stojí hrad Valdštejn.

Tradiční odpolední program ve společnosti hudby a literatury zažijí v pátek návštěvníci hradu Valdštejn u Turnova.

29. dubna 2026  10:53

