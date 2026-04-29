Španělsko je na vzestupu. Po ochlazení Dubaje se investoři vracejí do Evropy.

Podle analýz citovaných agenturou Reuters klesly v první polovině března objemy realitních transakcí ve Spojených arabských emirátech meziročně zhruba o 37 % a meziměsíčně téměř o polovinu. Trh tak začíná reagovat na změnu sentimentu investorů, kteří více zvažují rizika spojená s regionem.
„Nejde o to, že by investoři Dubaj hromadně opouštěli. Spíše vidíme návrat k racionálnějšímu rozhodování. Část trhu vyčkává a část kapitálu se přesouvá do prostředí, které je vnímané jako stabilnější a předvídatelnější,“ říká Filip Šejvl, managing partner realitní kanceláře Philip & Frank.
Jedním z hlavních příjemců této změny je Španělsko. To už v roce 2025 zaznamenalo rekordní zájem zahraničních investorů, kteří realizovali téměř 100 tisíc nákupů nemovitostí, což představuje zhruba 13,8 % všech transakcí. V některých regionech je jejich podíl ještě výrazně vyšší, například v provincii Alicante přesahuje 45 % a v Malaze více než 32 %, což potvrzuje silnou koncentraci zahraniční poptávky zejména v přímořských oblastech.
Španělský trh zároveň ukazuje i silný cenový růst. Průměrná cena nemovitostí se v roce 2025 pohybovala okolo 2 000–2 350 EUR za m2 a meziročně rostla přibližně o 10 %.
„Bezpečnost a stabilita se znovu dostávají do popředí investičního rozhodování. Výnos zůstává důležitý, ale už není jediným kritériem. Investoři dnes více řeší i to, jak dobře danému trhu rozumějí a jak je pro ně dostupný,“ doplňuje Šejvl.
Podle realitních kanceláří přímo ve Španělsku se změna začíná promítat i do konkrétní poptávky.
„V posledních týdnech evidujeme v souvislosti se současnou globální situací nárůst poptávky ze strany našich klientů a jejich rodin, kteří přehodnocují své investiční plány a rozhodli se pro relokaci z Dubaje do bezpečnějších oblastí Evropy. Právě Španělsko vnímají jako stabilní a dobře čitelné prostředí, které nabízí dlouhodobou jistotu. Například Marbella na jihu země je dnes pro tyto klienty pravděpodobně nejbližší alternativou k Dubaji v rámci celého kontinentu,“ vysvětluje Karen Dadonn ze španělské realitní kanceláře Karen Dadonn Team.
Dynamika trhu se odráží i v cenách, které u prémiových nemovitostí dosahují rekordních hodnot. „V Malaze a Marbelle se průměrná cena za metr čtvereční pohybuje kolem 5 000 EUR, ale u výjimečných projektů již vidíme prodeje přesahující hranici 20 000 EUR za metr čtvereční,“ dodává Dadonn.
Vedle Španělska roste zájem také o další evropské destinace. Například Albánie se díky nízkým vstupním cenám a rychle se rozvíjející turistické infrastruktuře profiluje jako jeden z nejdynamičtějších trhů regionu, zatímco tradiční destinace jako Portugalsko nebo Řecko dlouhodobě těží z kombinace členství v EU, stabilního právního prostředí a silné poptávky po druhém bydlení.
Například v Portugalsku tvoří zahraniční kupci dlouhodobě více než 10 % všech realitních transakcí a i po omezení programu Golden Visa zůstává trh silný, zejména díky poptávce ze západní Evropy a USA. V Řecku pak podle dat centrální banky přesáhly zahraniční investice do nemovitostí v roce 2023 hodnotu 2 miliard eur, což představuje meziroční růst o více než 8 %.
Zajímavým doplněním je také Itálie, kde podle analýz mezinárodních realitních společností roste zájem zahraničních kupců zejména v regionech jako Toskánsko, Sicílie nebo Apulie, a to především díky kombinaci nižších cen oproti západní Evropě a dlouhodobé atraktivitě lokality.
Společným jmenovatelem těchto trhů je posun investorů od maximalizace výnosu k větší rovnováze mezi výnosem, rizikem a dlouhodobou stabilitou.
Současný vývoj podle Filipa Šejvla ukazuje návrat k základům investování. „Zatímco v posledních letech dominoval důraz na maximální výnos, dnes vidíme návrat k vyváženějšímu přístupu. Investoři znovu více zohledňují riziko, stabilitu a dlouhodobou udržitelnost trhu,“ uzavírá.
O realitní kanceláři Philip & Frank
Nezávislou realitní kancelář Philip & Frank založili v roce 2014 Filip Šejvl společně s Františkem Jungrem a zaměřují se na prodej, pronájem i správu rezidenčních a komerčních prémiových nemovitostí jak v České republice, tak v zahraničí. Zaměřují se v rámci svých služeb především na osobní přístup i špičkovou kvalitu.
Zdroj: Philip & Frank