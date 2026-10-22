Špatně zaparkovaná auta komplikují svoz odpadu. Často rozhodují centimetry

Hlavní město se s nástupem podzimních měsíců dál plní. V září se do Prahy vrátili také studenti vysokých škol a lidé dojíždějící za prací. Více aut se promítá do každodenní práce řidičů popelářských vozů Pražských služeb. Ti musejí projet stovky ulic, obsloužit tisíce odpadních nádob a poradit si s uzavírkami i nedbale odstavenými automobily.
Za jednu směnu najede jeden oranžovo-zelený svozový vůz až 100 kilometrů. Posádku tvoří řidič a dva až tři popeláři. „Denně máme v ulicích více než sto takových posádek. Pokud se však nedostanou k některým stanovištím, musejí se na místo vrátit v náhradním termínu. Je to sice provozní komplikace, ale na takové věci jsme samozřejmě připraveni. Svoz odpadu musí bezpodmínečně fungovat,“ říká generální ředitel Pražských služeb Patrik Roman.
Společnost připomíná prostřednictvím nového edukativního videa, aby lidé při parkování mysleli na průjezd popelářů a volný přístup k odpadním nádobám. I několik centimetrů navíc může rozhodnout o tom, zda bude možné konkrétní stanoviště řádně obsloužit.
Pražské služby obsluhují popelnice a kontejnery na více než dvou třetinách území města a využívají k tomu vozy různých velikostí podle konkrétní trasy a druhu sváženého odpadu. Nejkratší popelářské auto měří necelé čtyři metry, nejdelší pak cca deset metrů. Podle typu pojmou od jedné do dvanácti tun odpadu. „Kolegové často hlásí ztížený průjezd z různých částí metropole, typicky z hustě osídlených oblastí a sídlišť nebo z úzkých uliček kolem historického centra,“ přibližuje tiskový mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
Přestože většina směn začíná brzy ráno, svoz odpadu jako takový probíhá v Praze prakticky celý den a trvá až do večera. „U popelářského auta to ale není jen o tom usednout za volant a projet trasu. Naši řidiči musejí při každém výjezdu počítat s tím, že se pohybují s těžkým a rozměrným vozidlem v hustém městském provozu. Moderní technologie jim dnes práci výrazně usnadňují, pozornost a ohleduplnost ale zůstávají na prvním místě,“ vysvětluje ředitel závodu Odvoz a recyklace odpadu Pražských služeb Zdeněk Pajk.
Pražské služby pravidelně modernizují svůj vozový park. Novější vozidla přinášejí kromě vyššího komfortu pro posádky také zvýšený důraz na bezpečnost, tišší provoz a šetrnější přístup k životnímu prostředí.
Zdroj: Pražské služby
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59748.