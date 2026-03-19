Specializace znamená poloviční ceny: Cenové modely virtuálních sídel v Česku

Co zbytečně zvyšuje ceny virtuálních adres?
Tradiční poskytovatelé virtuálních sídel v Praze typicky provozují hybridní model: kombinují pronájem kanceláří, coworkingové prostory a virtuální adresy pod jednou střechou. Tento přístup generuje fixní náklady – zbytečné prostory, recepce obsazená 8-10 hodin denně, údržba prostor, energie pro desítky kancelářských míst.
Pro klienta virtuálního sídla jsou tyto služby bezpředmětné. Nepotřebuje fyzickou kancelář ani meeting room – potřebuje pouze kvalitní zpracování pošty a oficiální adresu pro zápis do rejstříku. Přesto platí část režijních nákladů na prostory, které nikdy nevyužije.
Čistě specializované platformy jako MojeSidlo.cz eliminují veškeré náklady na fyzickou infrastrukturu pro klienty. Žádné coworkingové prostory, žádné meeting roomy, žádná recepce s rozšířenou pracovní dobou – pouze profesionální příjem a zpracování pošty. Úspora na provozních nákladech se promítá přímo do koncové ceny: rozdíl může činit až 450 Kč měsíčně, tedy 5400 Kč ročně na jednoho klienta.
Automatizace místo manuální práce: Rychlejší zpracování za nižší cenu
Poskytovatelé s fyzickými prostorami často spoléhají na recepční, která musí manuálně evidovat příchozí poštu, volat nebo psát e-maily klientům a koordinovat osobní vyzvednutí. Tento proces může trvat hodiny až dny a vyžaduje lidskou práci, která se promítá do ceny.
MojeSidlo.cz investuje místo toho do proprietárního softwaru: souhlas vlastníka nemovitosti do 5 minut po uhrazení, automatické fotografování zásilek, okamžité nahrání do klientské aplikace, AI-asistované třídění dokumentů. Expresní skenování do 15 minut – klient vidí obsah obálky okamžitě po doručení. Třídění do složek funguje stejně jako v e-mailovém klientovi, skartace nevyžádané pošty probíhá jedním kliknutím v mobilní aplikaci, vše dostupné 24/7 bez nutnosti volat na recepci.
12 let zkušeností jako základ pro optimalizaci
MojeSidlo.cz působí na slovenském trhu od roku 2012 a k březnu 2026 spravuje více než 19.000 aktivních zákazníků, což představuje největší portfolio v segmentu virtuálních sídel na Slovensku. Tato datová základna umožňuje průběžně optimalizovat procesy, testovat nové funkce na statisících zpracovaných zásilek ročně a identifikovat typické potřeby klientů.
Expanze na český trh v květnu 2024 přinesla stejný provozní model: úzká specializace pouze na virtuální adresy, investice do technologií místo do zbytečných prostor, a díky tomu konkurenceschopné ceny již od 49 Kč měsíčně při zachování vysoké úrovně služeb. Aktuálně jsou dostupné tři adresy v Praze s plány dalšího rozšíření.
