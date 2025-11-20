Speciální TRADE NEWS mapuje cestu k úspěchu českých firem

Vytištěný speciál TRADE NEWS vydaný ke Dni podnikatelů ČR už je u svých mnoha tisíců čtenářů. Je věnovaný českým šampionům – podnikatelům, kteří v sobě našli odvahu se do podnikání pustit, krize viděli jako příležitosti a díky své kreativitě dosáhli a dosahují úspěchu. Ale i těm, kteří jim na jejich cestě pomáhají.
Najdete v něm nejen vítěze oceněné ve čtyřech prestižních podnikatelských soutěžích – Rodinná firma roku AMSP ČR, Transformace 2025, Nastartujte se pro začínající podnikatele a eŽena pro podnikatelky v e-commerce. Inspirovat vás budou rozhovory a příběhy mnoha dalších společností. Spolu s nimi se projdete českými regiony, z nichž každý má svůj rytmus a specifické podmínky či tradici. Abyste nakonec zjistili, že za skutečným úspěchem stojí v první řadě lidé, kteří v sobě našli sílu a místní nevýhody proměnili v přednosti – a vytrvali.
Nechte se tedy inspirovat:
MORIS Design: Adam Klofáč: Trendy nesledujeme, ale vytváříme | iTradeNews.cz
DARRÉ: Aleš Kuchař: Marketing otevře dveře, ale jen kvalita přinese zákaznickou loajalitu | iTradeNews.cz
Aleš Kuchař: Marketing opens doors, but only quality brings customer loyalty | iTradeNews.cz
Virtual Lab: Leoš Kubíček: Software je specifická komodita. Musíte běžet rychleji než ostatní a ani na chvíli se nezastavit | iTradeNews.cz
PROXIM: Jan Kroupa: Společenskou odpovědnost máme v genech | iTradeNews.cz
HALEN: Čestmír Petroš: Podnikání přeje připraveným a odvážným | iTradeNews.cz
Čestmír Petroš: Business favors the prepared and the bold | iTradeNews.cz
Pražská čokoláda: Podnikání pro radost a z lásky | iTradeNews.cz
Rozhovory:
Katarína Kurucová: Katarína Kurucová: Komerční banka musí být opět etalonem korporátního bankovnictví. Bankou českého byznysu | iTradeNews.cz
Komerční banka must once again be the benchmark for corporate banking - the bank of Czech business | iTradeNews.cz
Adam Janek: Jak se naplnila vize moderní české oční kliniky. OCP slaví 25. narozeniny otevřením nového centra primární péče | iTradeNews.cz
How the vision of a modern Czech eye clinic became reality | iTradeNews.cz
Pavel Wiesner: Pavel Wiesner: Dobrý přítel se pozná v krizi. Už třicet let jistíme svým klientům záda | iTradeNews.cz
Tough times reveal true friends. We have had our clients' backs for thirty years | iTradeNews.cz
Dagmar Poláchová: Dagmar Poláchová: Punk může být osvěžující, ale ne u vás ve firmě. Uděláme vám z něj procesně řízenou organizaci | iTradeNews.cz
Lucie Spáčilová: Lucie Spáčilová: Učíme manažery rozumět lidem. Kde to nebudou umět, nepřežijí | iTradeNews.cz
Iva Šteflová: Iva Šteflová: S námi se české firmy mohou dostat i k zahraničním veřejným zakázkám | iTradeNews.cz
V samotném vydání je toho však víc, co stojí za přečtení.
Online je celý časopis zde: www.itradenews.cz .
TRADE NEWS vydává od roku 2012 agentura ANTECOM jako magazín Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Výtisky jsou distribuovány bezúplatně přímo k manažerům firem s rozhodující pravomocí. Zdaleka se nejedná pouze o členy AMSP ČR, ale také o další společnosti, podnikatele i instituce.
TRADE NEWS je i na LinkedInu.
Kontakt:
ANTECOM s.r.o.
TRADE NEWS
Redakční servis: +420 602 313 176
Zdroj: ANTECOM