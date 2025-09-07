Špičky české hudební scény se spojily v jednom songu

Pod taktovkou Jana Macků, který vystupuje pod pseudonymem Protheus a zpívá ve stejnojmenné kapele, vznikl hit oslavující život a hudbu. Že známé úsloví "hudba spojuje" skutečně platí, dokazuje úctyhodný seznam hvězd, které se na písni podílely. Jmenujme například Olgu Lounovou, známého rappera Nenyho, Ondru Štorka z kapely Rybičky 48, nebo operní pěvkyni Gallu Macků. Úplný seznam účinkujících je na konci této zprávy. Jako pomyslnou třešničku na dortu můžeme zmínit, že basového partu se ujal Milan Špalek, baskytarista skupiny Kabát. V jeho případě se jedná o vůbec první hostování.
Hudebníci natočili k písni klip, který vyšel poslední den prázdnin a od té doby se drží na předních příčkách trendů YouTube.
"Naše práce a poslání je dávat lidem hudbu a je to ta nejkrásnější práce na světě. Chtěli jsme všem ukázat, že máme společnou vášeň a tou je hudba. Bez rozdílu hudebního stylu, věku nebo pohlaví. Hudba spojuje a všem přináší do života radost. To je hlavní poselství našeho nového singlu i celé desky," řekl k projektu Protheus. "Mám obrovskou radost, že s námi do toho šlo tolik skvělých a talentovaných hvězd. Je to úžasný!" dodává.
Píseň Pro ten pocit se stává důkazem moci a kouzla hudby a zároveň příslibem, že fanoušci můžou od kapely Protheus očekávat pořádnou dávku rockové energie. Již 8.9. totiž vychází nová deska Protheus – Svět lidí. Singl Pro ten pocit na ní samozřejmě nesmí chybět.
Na desce bude celkem třináct písní a podle Protheových slov je to óda na život, hudbu a pořádný rock!
"Pracovali jsme na desce téměř půl roku a můžu slíbit všem fanouškům, že to je pořádná porce poctivé rockové muziky. Žádné experimenty, prostě ROCK. Tohle je Protheus!" doplnil Honza Macků na závěr.
Nezbývá než všem hudebníkům popřát, aby se jejich muzika šířila mezi lidi a přinášela jim radost. Třeba během turné Protheus k nové desce, které začíná v polovině října.
Protheus jsou
Jan "Protheus" Macků
Filip "Filda" Litera
David "Dave" Csenge – basová kytara, kytara, synths Dominik "Domino" Reissaus – bicí nástroje Miloš "Mimi" Knopp – kytara
Hosté:
zpěv:
Marta Jandová (Die Happy)
Olga Lounová
Galla Macků (operní pěvkyně)
Václav Bláha (Divokej Bill)
Viktor Dyk (Lucie)
Honza Homola (Wohnout)
Fany Michalík (Fany)
Roman Izzi Izaiáš (Doga)
Neny (rap)
Kamil Dráb (Rock Radio)
basová kytara:
Milan Špalek (Kabát)
kytara:
Honza Homola
Dr. Konektor (Panoptiko)
klávesy:
Jan Danda (Rock Radio, Olga Lounová)
bicí nástroje:
Ondra Štorek (Rybičky 48)
Rudolf Výborný (Karel Vlach, Karel Gott)
Petr "Mrňus" Vajda (Doga)
Kontakt: www.protheus.cz