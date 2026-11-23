Oslava, na které se potkal kreativní průmysl
Mezi hosty jubilejního večera nechyběli odborníci z českého marketingu a reklamy Jan Binar a stratég Josef Vojta. Na oslavu dorazili také fotograf Tomáš Třeštík, spisovatel Leoš Kyša, režisér Viktor Pavlovič, Alex Dowis, herečka Jana Kolesárová, místostarostka Prahy 6 Mariana Čapková, Petr Vlasák a Richard Stiebitz. Svět módy zastupovaly návrhářky Vanda Janda a Eiri.
Výraznou součástí oslav byl také doprovodný program. Večer otevřela módní přehlídka Fashion Show, na kterou navázaly slavnostní zahájení a koncert zpěváka Adama Mišíka. O hudební pokračování se postarali DJ Lucca, Beats&Blondes a moderátor a DJ Pavel Cejnar z Evropy 2. Program doplnila barmanská fireshow, fotokoutek a kreativní aktivity pro hosty.
Mezi pozvanými byli také zástupci reklamních a komunikačních agentur, s nimiž škola dlouhodobě spolupracuje. Studenti v těchto agenturách získávají praktické zkušenosti, absolvují stáže a navazují profesní kontakty. Právě propojení akademického vzdělávání s reálnou praxí se stalo jedním z hlavních témat výročního setkání.
Od 50 studentů k více než tisícovce absolventů
VŠKK vznikla v roce 2016 s cílem propojit vzdělávání v oblasti obrazu a slova a připravovat odborníky pro reklamní, marketingový a další kreativní průmysl. Z původních 50 studentů se rozrostla na školu s více než pěti stovkami posluchačů a dosud připravila 1027 absolventů. Mezi její pedagogy patří mimo jiné Tomáš Třeštík, spisovatelé Petr Borkovec a Leoš Kyša či reklamní kreativec Martin Charvát.
„Za největší úspěch považuji, že jsme naplnili to, s čím jsme školu před deseti lety zakládali: připravovat vzdělané odborníky pro reklamní a marketingový svět. Jsme menší škola, a právě díky tomu dokážeme rychle reagovat na změny, které se odehrávají kolem nás,“ říká jednatel a spolumajitel VŠKK Ondřej Štěpánek.
Podle údajů školy zveřejněných v roce 2025 získalo 90,6 % absolventů první zaměstnání do šesti měsíců a 73,8 % pracuje ve vystudovaném oboru. K úspěšným absolventům patří například Martina Daněk, která se v herním studiu Warhorse Studios podílela na vývoji Kingdom Come: Deliverance II, nebo fotografka Emma Brilla, oceněná v evropské soutěži FEP Young Photographer Award 2024.
Výuka na skutečných zakázkách a nové technologie
Základem studia zůstává praktická výuka a spolupráce s profesionály z oboru. Prostřednictvím školní komunikační agentury Kreativní Kancl se studenti zapojují do reálných projektů pro klienty, mezi něž patřily například CEVRO Univerzita, Asociace komunikačních agentur nebo společnost SEV.EN.
„Pro studenty je zásadní vidět, jak se nápad proměňuje ve skutečný projekt a co rozhoduje o tom, zda v praxi obstojí. Osobnosti kreativního průmyslu přinášejí do výuky vlastní zkušenosti, aktuální zadání i otevřený pohled na úspěchy a chyby. Studenti od nich získávají přímou zpětnou vazbu, učí se obhájit svou práci a přemýšlet v širších souvislostech. Takový kontakt jim pomáhá najít vlastní směr a získat jistotu pro vstup do profesního života,“ vysvětlila rektorka VŠKK Dana Janovská.
Škola zároveň reaguje na proměny kreativních profesí. Rozvíjí AI Lab zaměřený na využití umělé inteligence, virtuální a rozšířené reality v kreativní tvorbě. „S nástupem umělé inteligence se musí měnit i filozofie vzdělávání. Už nestačí vychovávat absolventy, kteří zvládají běžné úkoly – ty bude stále častěji přebírat umělá inteligence. Naším cílem je připravovat kreativní, samostatně uvažující lidi, kteří dokážou nové technologie využívat a přinášet svému oboru skutečnou hodnotu,“ doplňuje Ondřej Štěpánek.
O Vysoké škole kreativní komunikace
Vysoká škola kreativní komunikace (VŠKK) je soukromá vysoká škola založená v roce 2016 v Praze. Zaměřuje se na kreativní marketing, komunikaci a vizuální tvorbu. Navazuje na vzdělávací tradici školy MICHAEL, kterou v roce 1994 založil Zdeněk Štěpánek, a na odkaz Literární akademie Josefa Škvoreckého. Nabízí také bakalářské studium v angličtině pod značkou Prague School of Creative Communication (PSCC). Více informací: www.vskk.cz.
Zdroj: Vysoká škola kreativní komunikace
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