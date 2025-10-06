Spider Trimmaster™: Revoluční technologie sečení, která šetří přírodu, energii i uši obyvatel měst

Co přináší Trimmaster™ v praxi
- Čistý střih bez poškození travního porostu
Seče podobně jako nůžky – tráva není trhaná, ale precizně zastřižená. Díky tomu zůstává zelený koberec hustší, zdravější a rychleji regeneruje.
- Univerzální řešení pro každou výšku trávy
Trimmaster™ si bez problémů poradí s vysokou i nízkou trávou. Není třeba měnit hlavice nebo přestavovat stroj.
- Šetrnost k přírodě i biodiverzitě
Nízký sací efekt minimalizuje riziko poranění hmyzu a drobných živočichů. Ideální pro chráněné oblasti a přírodní parky.
- Tichý a čistý chod pro města i nemocnice
Díky nízkým otáčkám motoru je stroj mimořádně tichý. Snižuje i prašnost – ideální pro prostředí s vysokými nároky na klid a čistotu.
- Radikální úspora energie
Trimmaster™ spotřebuje až 27× méně energie než klasické rotační sekačky se spalovacím motorem.
- Bezpečnější provoz, snadnější údržba
Nižší otáčky znamenají menší riziko odletu kamínků. Výhodou je také rychlá a jednoduchá výměna listů – bez nutnosti častého broušení
Parametry stroje
- Záběr sečení: 90 cm
- Pohon: elektrický motor 500 W
- Maximální sklon: až 30°
- Hmotnost: cca 120 kg
Ověřeno v terénu
Trimmaster™ prokázal svou hodnotu v ostrém provozu. Například v přírodní rezervaci Milovice dokázal šetrně posekat vysokou trávu a invazivní celík bez narušení citlivého ekosystému – tiše, přesně a bez kompromisů.
„Dlouho jsme hledali způsob, jak sečení trávy udělat šetrnější – nejen pro trávník, ale i pro lidi a přírodu kolem. Trimmaster™ je výsledkem let vývoje a testování v reálném terénu.“
— Lubomír Dvořák, vynálezce Trimmaster™ a zakladatel společnosti DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.
O společnosti DVOŘÁK – svahové sekačky s.r.o.
Rodinná firma z Pohledu u Havlíčkova Brodu vyrábí dálkově řízené sekačky SPIDER, které pracují na všech kontinentech a udávají směr v profesionální údržbě zeleně. Od roku 2004 je firma lídrem v oblasti inovací, udržitelnosti a technologií pro náročný terén.