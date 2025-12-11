Spilberk rozšiřuje své portfolio o Retail Park Vyškov. Posiluje pozici v segmentu regionálních komerčních nemovitostí

Retail park je dlouhodobě plně obsazen a disponuje stabilním mixem nájemců z řad silných nadnárodních i regionálních značek, mezi které patří mimo jiné Mountfield, Breno, Rostex či Rossmann. Lokalita patří k nejfrekventovanějším částem Vyškova a představuje přirozené nákupní centrum pro město i okolní obce. Díky poloze u dálnice D1 je areál dobře dostupný z celého regionu a těží z vysoké návštěvnosti. Součástí retail parku je také prostorné parkoviště s bezbariérovým přístupem.
Část financování plánuje Spilberk pokrýt formou investiční nabídky určené širokému spektru investorů. Ti tak získají možnost podílet se na stabilním výnosu retail parku i na jeho dlouhodobém růstu.
„Retail Park Vyškov představuje kvalitní a stabilní projekt ve strategické lokalitě. Jeho akvizice zapadá do naší strategie budování portfolia opřeného o reálná aktiva s dlouhodobým potenciálem,“ uvádí Robert Sedláček, zakladatel fondu Spilberk.
Tato akvizice posiluje pozici Spilberku v segmentu retailových parků, který zůstává atraktivní díky stabilní poptávce, orientaci na každodenní nákupy a odolnosti vůči ekonomickým výkyvům. Retail Park Vyškov zároveň navazuje na strategii skupiny dlouhodobě investovat do nemovitostí s prověřeným provozem, silnou lokální pozicí a potenciálem pro další rozvoj.
Spilberk je česká investiční a developerská skupina působící v oblasti bydlení, retailových parků, energetiky a správy nemovitostí. Zaměřuje se na dlouhodobé projekty, stabilní výnos a aktivní správu portfolia.
SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech