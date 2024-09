Špindlerův Mlýn má díky projektu Město bez kouře nový městský mobiliář

„Špindlerův Mlýn je jedno z nejvýznamnějších českých horských středisek. Lidé k nám jezdí nejen za turistikou nebo lyžováním, ale i kvůli unikátnímu horskému klimatu. Proto chceme toto prostředí chránit mimo jiné i tím, že se snažíme hosty a obyvatele města podporovat v omezení či zanechání kouření. Věříme, že k tomu může přispět i další kultivace veřejného prostoru a nový městský mobiliář,“ řekl starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.

Výrazným prvkem nového městského mobiliáře jsou netradiční sedací prvky, které svým tvarem připomínají balvany. Díky organické formě inspirované přírodou skvěle zapadají do okolí Bílého mostu a labského nábřeží. Jejich měkké křivky mají vyvolávat pozitivní emoce. Jsou vyrobeny z vysokohodnotného pohledového betonu, který je trvanlivý a odolný vůči pronikání vody. Autorkou návrhu je designérka Júlia Fruzsina Fülöp, která propojuje produktový design, keramiku a sochařství.

Tyto netradiční sedací prvky špindlerovského městského mobiliáře byly doplněny novými tradičněji pojatými parkovými lavičkami s opěradlem, které mají nohy z broušeného betonu a sedák z dřevěných lamel. Obyvatelé i návštěvníci krkonošského horského střediska si na nich mohou odpočinout a relaxovat jak v parku u Bílého mostu, tak v širším centru.

Důležitou součástí kultivace veřejného prostoru jsou i nové odpadkové koše. Mají designový tvar a jemně drážkovaný povrch z profilů z hliníkové slitiny.

Poslední novinkou, která má sloužit návštěvníkům města, je výchozí bod nové zamýšlené vyhlídkové stezky. Nachází se u plastiky Andělských křídel poblíž Bílého mostu. Tento foto point ve tvaru křídel byl v rámci projektu Město bez kouře slavnostně odhalen koncem loňského roku a stal se velmi rychle turistickým magnetem a jedním z nových symbolů města.

Informační tabule u výchozího bodu připravované vyhlídkové stezky informuje návštěvníky o historii města a unikátní Harrachově cestě, která se po Krkonoších klikatí v celkové délce 19 km. Cesta vznikla z impulsu hraběte Jana Nepomuka Harracha v letech 1876–1879 a začíná právě u Bílého mostu ve Špindlerově Mlýně. Je vůbec nejstarší turistickou trasou v Krkonoších. Nová vyhlídková stezka po okolí Špindlerova Mlýna by se měla stát v budoucnu její součástí. Postupně bude vybavena dalšími informačními tabulemi a lavičkami na atraktivních místech s výhledem na Špindlerův Mlýn.

Projekt revitalizace a kultivace veřejného prostoru ve Špindlerově Mlýně podpořila jako součást iniciativy „Město bez kouře“ společnost Philip Morris ČR a.s. Toto partnerství je součástí širšího závazku společnosti ke zdravějšímu a udržitelnějšímu životnímu stylu v České republice.

„Jsme velice rádi, že se Špindlerův Mlýn vydal na cestu k budoucnosti bez cigaretového kouře, a jsme připraveni město na této cestě dál podporovat. Věříme, že nový městský mobiliář pomůže kultivovat prostředí, ve kterém obyvatelé Špindlerova Mlýna žijí a za nímž do něj turisté jezdí. Díky informacím, které jsou pro ně v rámci projektu připravené, ať již na webu, či informačních tabulích, to pro ně bude současně jeden z impulsů zamyslet se nad definitivním skoncováním s kouřením cigaret, což je cíl, který nás se Špindlerovým Mlýnem v tomto partnerství spojuje,“ řekl Petr Šebek, člen představenstva Philip Morris ČR a.s.

Zdroj: Benes Consulting Group

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.