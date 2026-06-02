Špindlerův Mlýn má novou lavičku ve tvaru křídel tetřívka

Na vyhlídce na Slunečních kamenech nově stojí lavička inspirovaná tetřívkem obecným, jedním ze vzácných obyvatel Krkonoš. Je vyrobena z ohýbaného plechu, má podobu rozevřených křídel a díky cortenové úpravě přirozeně ladí s horským prostředím. Není určena jen k odpočinku – funguje také jako fotopoint a orientační bod.
Vyhlídka na turistickém okruhu
Vyhlídka na Slunečních kamenech je součástí Zeleného mlynářova okruhu, krátké naučné trasy, která návštěvníky provádí městem a jeho nejbližším okolím. Z centra vede mimo jiné na Vyhlídku na skále a dál směrem ke Slunečním kamenům. Trasa měří zhruba 1,1 kilometru a vrací se zpět k postavě mlynáře v centru města.Nová lavička tak zapadá do širší snahy města nabídnout návštěvníkům procházky, při nichž mohou poznat historii Špindlerova Mlýna a jeho okolí. Lavičku doprovází edukační tabule s QR kódem, který odkazuje na další informace města.
„Ve Špindlerově Mlýně máme mnoho míst, která člověka přimějí zpomalit a rozhlédnout se. Nová lavička na vyhlídce na Slunečních kamenech mezi ně přesně patří. Je to místo k odpočinku, ale i připomínka, že krása Krkonoš není samozřejmost. Chceme, aby si odtud lidé odnesli nejen pěknou fotografii, ale také větší respekt k přírodě, která naše město obklopuje,“ říká starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura.
Tetřívek jako symbol klidu v horách
Tvar lavičky odkazuje na tetřívka obecného, chráněného ptáka spojeného s horskou krajinou Krkonoš. Jeho přítomnost je symbolem zdravého, ale zároveň velmi křehkého přírodního prostředí. Tetřívek potřebuje pro život především klid. Právě ten je v atraktivních horských lokalitách stále vzácnější.
Lavička současně přirozeně navazuje na Andělská křídla v centru města, která se stala jedním z viditelných symbolů Špindlerova Mlýna i projektu Město bez kouře. Zatímco Andělská křídla stojí u Bílého mostu jako výrazný městský fotopoint, Tetřívek posouvá motiv křídel do přírody. O realizaci myšlenky se postaralo architektonické a designérské studio Basepoint.
Město bez kouře rozvíjí veřejný prostor
Projekt Město bez kouře se ve Špindlerově Mlýně neomezuje jen na osvětu spojenou s odvykáním kouření. Od počátku je jeho součástí také kultivace veřejného prostoru. Ve městě díky němu přibyly nové lavičky, sedací prvky, odpadkové koše i prvky navazující na vyhlídkové trasy. Lavička s křídly tetřívka je dalším pokračováním této snahy. Městu ji věnovala společnost Philip Morris ČR, která projekt Město bez kouře podporuje. Předání se zúčastnili zástupci města i společnosti.
„U projektu Město bez kouře nám dává smysl podporovat konkrétní věci, které zůstávají ve veřejném prostoru a lidé je mohou každý den používat. Lavička Tetřívek je drobný prvek, ale nese silné sdělení: zve k odpočinku, ukazuje krásu místa a zároveň připomíná, že zdravější prostředí začíná ohleduplností. K městu, k lidem kolem nás i k přírodě,“ komentuje spolupráci Růžena Rousková ze společnosti Philip Morris ČR.
„Kultivace veřejného prostoru je pro Špindlerův Mlýn důležitá. Právě úroveň a vzhled města totiž ovlivňují, jak se tu budou cítit jeho obyvatelé i návštěvníci. Chceme, aby lidé byli na naše horské město hrdí a aby turisté odjížděli s pocitem, že se k nám chtějí vracet. Partnerství, jako je projekt Město bez kouře, nám pomáhají tuto představu postupně naplňovat,“ řekla Jitka Hronešová, vedoucí komise cestovního ruchu a radní města Špindlerův Mlýn.
O projektu Město bez kouře
Město bez kouře je iniciativa zaměřená na podporu zdravějšího životního stylu, osvětu v oblasti omezování kouření cigaret a kultivaci veřejného prostoru. Špindlerův Mlýn se do projektu připojil jako druhé město v České republice po Karlových Varech. Do iniciativy se zapojily také Český Krumlov a Kutná Hora. Projekt podporuje společnost Philip Morris ČR.
