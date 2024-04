Spirála Vzkříšení, Madisonské mosty, The Saturn Revue nebo tenorista Pavel Černoch napíšou počátky nové éry multižánrového kulturního prostoru Nová Spirála na Výstavišti

Legendární divadlo Spirála, dnes multižánrový kulturní prostor Nová Spirála, přivítá na podzim tohoto roku po více než dvaceti letech opět své diváky. V prostorách pražského Výstaviště se tak otevřou brány unikátní budovy, které hrozil demoliční výměr a kde bude započata nová éra této pražské legendy. A právě novou etapu začnou psát představení jako hudební show Spirála Vzkříšení, činoherní představení Madisonské mosty, varietní show The Saturn Revue nebo tenorista světového formátu Pavel Černoch za hudebního doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Nová Spirála se tak stane místem, kde mají prostor všechny umělecké žánry, ať už půjde o činohru, muzikál, nový cirkus, operu, sportovní nebo multimediální show.

Multižánrový prostor bez limitu

Dominantou unikátního kruhového sálu s 360° hledištěm a kapacitou 800 míst je jeviště se soustřednou točnou, které umocní zážitek z každé akce stejně jako fakt, že v Nové Spirále nezůstane u žádného představení divákům nic skryto. Umělci zde budou nastupovat či vystupovat na scénu přímo mezi diváky z hlediště, což zajistí dokonalou interakci mezi divákem a vystupujícími umělci. Nově je zde dokončována také malá scéna pro menší hudební, divadelní a další umělecká vystoupení nebo firemní akce s kapacitou až 300 diváků. Nová Spirála se stane zároveň místem pro začínající talentované umělce, kterým dá prostor pro osobní růst stejně jako bude otevřena všem zajímavým projektům z České republiky či zahraničí pro hostování.

„Možné žánrové rozpětí Nové Spirály bude skutečně široké, ať už se jedná o naší vlastní programovou tvorbu, nebo nabídku třetích stran, tedy našich budoucích nájemců s komerčními projekty. Věříme, že se budova rychle etabluje na poli špičkových eventů a vedle již zrekonstruovaných Křižíkových pavilonů či budovy Bohemia na Výstavišti skvěle doplní portfolio prostor k pronájmu na nejrůznější akce stejně jako si najde cestu do srdcí všech budoucích diváků v rámci vlastní programové nabídky,“ říká Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Tým Nové Spirály

Tým Nové Spirály byl postupně sestaven z profesionálů, kdy každý jeden člen týmu nabízí mnohaleté zkušenosti ať už z oblasti produkce, marketingu, médií, divadelní dramaturgie a dalších oborů. Dohromady tvoří profesionální celek s cílem přinášet unikátní představení pro všechny generace, a to jak pro české, tak i zahraniční publikum.

„Základní tým Nové Spirály se skládá z jedenácti členů, kteří zajišťují technický, organizační a programový chod multižánrového kulturního prostoru. Jsem velmi pyšný na to, jak zkušenou, zodpovědnou a osobně zaujatou sestavu lidí se podařilo dát dohromady. I když na naši zaoceánskou loď nastupovali postupně, každý v jiné fázi rekonstrukce budovy a přípravy programu, všichni se s chutí pustili do práce a pečlivě připravují loď k vyplutí,“ komentuje tým Jan Makalouš, ředitel Nové Spirály.

Prostor mnoha žánrů

„Program vytváříme pro širokou veřejnost všech generací a žánrových preferencí. Přestože bude činnost Nové Spirály velmi široká, hlavním spojujícím prvkem celého programu je vysoká dramaturgická úroveň a spolupráce s etablovanými i začínajícími umělci. Díky specifickému prostoru, nejnovějším technologiím a bohatému, často unikátnímu programu, aspiruje Nová Spirála na specifický provoz v celém středoevropském prostoru, který bude přinášet jedinečné zážitky,“ doplňuje Lukáš Vilt, programový manažer Nové Spirály.

Spirála Vzkříšení: Jaké to bylo a kam Nová Spirála míří, to vše představí hudební show Spirála Vzkříšení. Magické místo, které po více než 20 letech ožívá, a jehož jedinečná atmosféra se dotkne každého z nás. Koncert, divadlo, hudebníci, zpěváci a tanečníci pod taktovkou Ducha legendární Spirály. Na podiu se odehrává zdánlivý příběh, který není klasickým příběhem, ale spíše pocitem Ducha Spirály. Tajemný, ale všem známý průvodce, který si pohrává jak s diváky, tak samotnými umělci a provází průběhem celé show. Divák zažije neopakovatelnou a spektakulární podívanou, a to vše takřka nadosah ruky. Takovou sílu emocí lze zažít jen v Nové Spirále.

Tvůrčí tým a fakta:

Režie: Karel Hrivňák

Hudební režie: Sára Bukovská

Scénář: Justin Svoboda

Choreografie: Ivana Hannichová

Dirigent: Kryštof Marek

Premiéra: 3. 10. 2024

Počet repríz: 60

Madisonské mosty: Milostný příběh, který poprvé ožívá v České republice na divadelních prknech. První činoherní projekt, který ukáže hlavní přednosti Nové Spirály, kdy je každý divák zcela vtažen mezi herce a do celé atmosféry amerického středozápadu. V hlavní roli se představí Vanda Hybnerová a Jan Révai.

Příběh Madisonských mostů vychází z knižní předlohy Roberta Jamese Wallera. Příběh se odehrává v okrese Madison ve státě Iowa a sleduje romantický vztah mezi fotografem Robertem Kinciadem a místní ženou v domácnosti Francescou Johnson. Jejich vášeň a láska kvetou, ale střetávají se s morálními dilematy a volbami, které mají vliv na jejich budoucnost. Příběh Madisonských mostů je zároveň příběhem o lásce, touze po svobodě a nečekaných rozhodnutích, která mohou změnit osudy lidí.

Tvůrčí tým a fakta:

Režisérka: Viktorie Čermáková

Producentka: Petra Horváthová

Dramaturgyně: Kateřina Jonášová

Scénografka: Eva Jiřikovská

Hlavní protagonisté: Vanda Hybnerová (role Francesca Johnsonová), Jan Révai (role Robert Kincaid)

Premiéra: 7. 11. 2024

Počet repríz: 45

The Saturn Revue: Opulentní varietní show, která v Česku nemá obdoby. Celovečerní zážitek, který začíná se vstupem do Nové Spirály a končí až odchodem z ní. Návštěvník bude přenesen v čase do dvacátých let minulého století, do atmosféry legendárního Cotton Clubu ve stylu Art Deco. Všestranní zahraniční i tuzemští umělci se představí ve výtvarné show v jedinečných kostýmech a dechberoucí scéně.

The Saturn Revue show doprovází živá hudba dokreslující výstupy předních zahraničních a tuzemských performerů z řad burlesek, akrobatů, tanečnic, varietních umělců a komiků. V uceleném konceptu si divák užívá sólové i sborové výstupy plné zábavy a varietního umění. Na jevišti vidíme scénografickou instalaci, která je funkční, variabilní a dokresluje tzv. wow efekt. Neotřelá show díky nápaditým kostýmům, scénografii, light designu a technologickým možnostem Nové Spirály pohlcuje každého diváka.

Tvůrčí tým a fakta:

Hlavní protagonisté/režie/producenti: Terézia Bělčáková / „Miss Cool Cat“, David N. Jahn (zakladatel proslulého ansámblu Prague Burlesque)

Premiéra: únor/březen 2025

Počet repríz: 60

Gala koncert Pavla Černocha: Unikátní koncert v unikátním prostředí. Světově uznávaný tenorista Pavel Černoch a jeho hosté za hudebního doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava zahrají jak všeobecně známé klasické operní skladby, tak současnou populární hudbu. Celý koncert doprovodí efektní light design s prvky videomappingu.

Pavel Černoch, jeden z předních tenoristů současnosti, pravidelně vystupuje na nejvýznamnějších operních scénách včetně Teatro alla Scala, Vídně, Paříže, Nizozemské národní opery, Royal Opera House Covent Garden a na festivalech v Salcburku a Glyndebourne. Často spolupracuje s některými z nejuznávanějších světových dirigentů jako jsou Daniel Barenboim, Kirill Petrenko, Simon Rattle, Andris Nelsons, John Eliot Gardiner, Charles Dutoit a Semyon Bychkov.

Termíny vystoupení: 15. 4. a 16. 4. 2025

Nová Spirála nabídne prostor pro komerční využití i vlastní program

V rámci vlastního programu nabídne Nová Spirála čtyři základní kategorie:

o Divadlo (činohra, muzikál, dětská představení, opera, balet, pantomima, kombinace formátů a alternativní směry).

o Hudbu (koncerty všech žánrů; od klasiky s velkými orchestry, přes operu, jazz, folk, indie, soul, až po rock, pop, elektrickou muziku a techno).

o Show / speciální projekty (talkshow, burleska a kabaret, módní přehlídky, nový cirkus, inovativní světelné show, videomapping, audiovizuální a virtuální projekce).

o Event (tanec, akrobacie, bojové sporty, přednášky, konference, školení, veletrhy).

Vedle vlastního a koprodukčního programu bude Nová Spirála otevřena také zajímavým komerčním projektům nebo běžným podnájmům.

o Podnájem pro uzavřené akce – např. firemní akce a večírky.

o Podnájem pro veřejnost – kulturně společenské akce.

„Nová Spirála nemá být prostorem, který konkuruje současné divadelní scéně. Vzniká zde žánrově a prostorově specifický objekt, který funguje zcela nezávisle vedle současné scény a v dobrém slova smyslu ji doplňuje a obohacuje,“ uzavírá Jan Makalouš

Předprodej vstupenek bude spuštěn 1. 5. 2024.

Více informací na: www.novaspirala.cz a www.navystavisti.cz.

Zdroj: Výstaviště Praha

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.