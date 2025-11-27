Spisová služba GINIS společnosti Gordic získala jako první atest

  11:39
Praha 27. listopadu 2025 (PROTEXT) - Uživatelé, metodici a gestoři spisové služby získávají díky GINIS SSL jistotu souladu s platnou legislativou, potřebnou míru bezpečnosti i připravenost svých agend na úspěšnou integraci do digitálního prostředí státu.

Společnost Gordic, přední český tvůrce a dodavatel informačních systémů, získala atest pro svou elektronickou spisovou službu, která je nedílnou součástí bezpečné integrační platformy GINIS. Atestační řízení provedla Česká agentura pro standardizaci (ČAS) určená Ministerstvem vnitra České republiky jako provádějící certifikační orgán.

Zpřehlednění trhu

Elektronická spisová služba je informační systém, který pomáhá organizacím efektivně pracovat s dokumenty od jejich vzniku či přijetí až po archivaci nebo skartaci. Cílem její atestace je posouzení a ověření souladu systému s požadavky archivního zákona, příslušné prováděcí vyhlášky a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. To má úřadům usnadnit výběr dodavatele – zajistit takový produkt, který prokazatelně splňuje zákonné požadavky.

Více než tisícovka atestačních kroků uspořádaných do 33 tematických okruhů přináší v řadě případů závazné postupy, na které bylo nutné reagovat a jejich realizaci nejenom v subsystému GINIS SSL ověřit. „Celý proces byl mimořádně náročný a připravovali jsme se na něj více než rok. Na úpravách a potřebném zdokumentování práce se systémem se podílel speciálně sestavený tým odborníků,“ říká Jaromír Řezáč, generální ředitel společnosti Gordic.

Atestací to teprve začíná

Organizace, které patří mezi tzv. určené veřejnoprávní původce, jsou povinny zavést atestovanou spisovou službu nejpozději k 1. lednu 2027. „Získání atestu pro elektronickou spisovou službu GINIS je jen prvním krokem. Organizacím, které se při výkonu spisové služby musí řídit zákonem, nyní začíná náročný proces implementace a nastavení jejich interních procesů tak, aby od ledna 2027 používaly software v souladu s platnou legislativou. Jejich úspěch bude mimo jiné spočívat v systematickém plánování, školení zaměstnanců a odborné podpoře ze strany dodavatele", zdůrazňuje Miroslav Čejka, hlavní metodik spisové služby GINIS.

Lídr v digitalizaci

Získání atestu potvrzuje výjimečné postavení Gordicu jako předního poskytovatele elektronické spisové služby v českém veřejném sektoru. Společnost ji dodává například šesti ministerstvům, osmi krajským úřadům, pražskému magistrátu a dalším stovkám měst a obcí. Systém představuje bezpečné, ověřené a legislativně vyhovující řešení pro všechny instituce, které chtějí digitalizovat a modernizovat své administrativní procesy.

O Gordicu

Ryze česká společnost Gordic již od roku 1993 vytváří prostor a nástroje pro srozumitelnou komunikaci lidí a organizací. Vizí předního českého tvůrce a dodavatele informačních systémů je propojená společnost, ve které bezpečné technologie usnadňují život. Produktové portfolio a služby společnosti Gordic zahrnují informační systémy určené pro veřejnou správu, včetně uznávané platformy GINIS, kterou využívá více než 6 000 organizací české veřejné správy, a nástroje a služby pro systematické řízení kybernetické bezpečnosti a plnění požadavků normy NIS2. Pro více informací navštivte stránky www.gordic.cz nebo sledujte Gordic na LinkedINu a Facebooku.

Zdroj: Gordic

