Splněný SEN pro Evropu

Koalici do voleb vede Lenka Helena Koenigsmark, zkušená manažerka a zakladatelka pražského centra pomoci Dobrodějna. V rámci svých aktivit je zvyklá pomáhat samoživitelkám, sociálně slabším a po začátku ruské agrese proti Ukrajině také uprchlíkům před válkou. K téhle empatii ji vede vlastní životní zkušenost. Je totiž matkou syna s těžkým zdravotním postižením a sama dobře ví, jaké to je, když na vás systém zapomíná a musíte se postavit na vlastní nohy.

K motivaci, proč se rozhodla kandidovat, říká že "v politice se posledních 30 let až na výjimky objevují stále ty samé tváře profesionálních politiků, kteří ztrácí kontakt s realitou. Proto se často zdá, že tu nic nejde. Pokud se sami neodhodláme to změnit, zlepší se to ale jen těžko“.

Vedle ní jdou do voleb i další výrazné a zkušené osobnosti. Na kandidátní listině najdete třeba profesora Václava Hampla - bývalého rektora Univerzity Karlovy a senátora. Víta Korselta, ještě donedávna českého velvyslance v Litvě, který stál za posílením spolupráce obou zemí v době rostoucí hrozby z Ruska. Nebo známého hudebního producenta Janise Sidovského.

Za programem stojí Lukáš Kostínek, legislativec a dvojka na kandidátce. Sám jej popisuje jako "moderní, liberální, silně proevropský, velmocenský a zároveň prakticky orientovaný na zlepšování života lidí a solidární". Dočtete se v něm tak o společné evropské armádě, řešení předražených mobilních tarifů skrze jednotný evropský trh, dotažení rovnoprávnosti mužů a žen nebo třeba o pomoci méně rozvinutým regionům. „Vizí je postupně začít přetvářet Evropskou unii v takové Spojené státy evropské. Nejen že budeme jako EU akceschopnější a soběstačnější, ale vyplatí se to nám všem i ekonomicky,“ dodává Kostínek. Samozřejmostí je i podpora pro euro.

Jak rozvádí Lenka Koenigsmark:

Pokud bych měla zmínit tři témata letošních voleb do Evropského parlamentu, tak by to byla především bezpečnost. Naší snahou je, aby EU byla opravdová velmoc, aby došlo k propojení armád a vytvoření společné obranné armády. Díky tomu bychom se dokázali nejen případně lépe ubránit, ale také efektivněji nakládat s penězi, ušetřili bychom.

Další téma je pak ekonomický užitek každého občana. EU, kde se Česku dobře žije. Aby se lidé například v Chomutově měli stejně dobře jako ve Vídni. Takže je pro nás stěžejní boj proti dvojí kvalitě potravin, chceme se zasadit o narovnání tarifů mobilních operátorů – není přece fér, abychom platili více než v jiných zemích, chceme na úrovni EU podpořit vznik fondu na podporu bydlení. Chci bojovat za to, abychom přestali být občany kategorie B.

A třetí téma je pro mne téma velmi zásadní, a to téma rovnosti. Jako matka hendikepovaného dítěte vím velmi dobře, jak se stát chová macešsky, vím, jak strašné je, když si nejste s ostatními rovni, když je mnoho věcí, které nemůžete. A to není jen v případě hendikepu, ale třeba v rámci zastoupení žen ve vedoucích funkcích. Často se s tím potkávám v rámci byznysu, kde se víc jak dvacet let pohybuji na manažerských pozicích. Pozice žen a mužů v této zemi prostě nejsou stejné a já doufám, že se mi to podaří alespoň částečně změnit. Jsme pomalu poslední země v Evropě, která ještě neměla premiérku nebo prezidentku, dle World economic forum reportu na téma gender gapu jsme na 101 místě na světě ze 146 zemí. To je alarmující.

Sám Václav Láska v evropských volbách nekandiduje, pracuje však už na přípravě kandidatury svého hnutí do Poslanecké sněmovny v následujícím roce. Jak říká "hnutí budujeme mimo zář reflektorů už roky, nejde o žádný egoistický výkřik ve snaze zaujmout". Nutno dodat, že budováno je úspěšně. S každými dalšími volbami hnutí posiluje. Do Senátu Parlamentu ČR za něj ve volbách uspělo už 5 senátorů a dnes vede vlastní senátorský klub. Je tak v tuto chvíli vedle Pirátů jedinou relevantní liberální silou v celém Parlamentu.

Tak už neváhejte, zda má smysl chodit k volbám. Nevolte ani menší zlo. Zvolte novou vizi pro Starý kontinent a svěží vítr pro českou politiku. Volte číslo 10.

Zdroj: PRESSTIGECOM

