Spojnice mezi Litní a Karlštejnem se do konce září opravuje

Edita Novotná, tisková mluvčí Strabag: „Probíhá tady pokládka asfaltových povrchů v rámci celkové opravy této komunikace, takže to, co se tady pokládá jsou ty takzvané obrusné vrstvy, po kterých se potom už jezdí.“
Josef Holek, tiskový mluvčí KSÚS: „My jsme nyní na úseku mezi Karlštejnem a Litní, kdy jde o první etapu staveb v rámci velkého balíku. V rámci toho balíku ještě opravujeme silnice mezi Lounínem a Tmaní a v okolí Bítova.“
Opravné práce si pochopitelně vyžádají omezení v dopravě, ta ale nejsou nikterak výrazná.
Josef Holek, tiskový mluvčí KSÚS: „Silnice opravujeme postupně. To znamená, že to dopravní omezení není nijak závažně dlouhé. Řidiči to samozřejmě poznají, ale zdržení je v řádu několika jednotek minut.“
Objízdné trasy jsou vyznačeny a jsou dlouhé jen několik málo kilometrů a řidiče by tak neměly nijak zvlášť zásadně zdržet. Objízdná trasa během uzavírky bude vedena obousměrně přes obce Karlštejn, Hlásná Třebaň, Lety, Řevnice, Zadní Třebaň a Liteň.
Celá stavba, tedy všechny tři úseky vyjdou na více než 33,5 milionu korun. Kompletně hotovo včetně dokončovacích prací bude na konci září letošního roku.
Zdroj: POLAR televize Ostrava