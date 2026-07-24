Spojnice Palkovic s Frýdkem-Místkem se opravuje a neprůjezdná bude zhruba měsíc

Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Zahajujeme opravu silnice Frýdek-Místek – Palkovice, je to silnice III/4848. Končit bude 19. srpna. Celá silnice se musí odfrézovat, bude se recyklovat celý podklad, zpevňovat krajnice, dělat propustky a opravovat mostky. Asi v polovině opravy, zhruba za 14 dní, se silnice dokonce uzavře, protože musíme položit asfaltové vrstvy a hlavně provést recyklaci, při které se po silnici nemůže jezdit. Dopředu se proto omlouváme řidičům za komplikace, ale objízdné trasy jsou připravené jak pro řidiče, tak i pro autobusy.“
Opravovaná silnice je poměrně frekventovaná, a to i nákladní dopravou. To se podepsalo na jejím stavu a po několika letech, kdy se povrch silnice opravoval jen lokálně, bylo nutné přistoupit k celkové rekonstrukci.
Radek Podstawka (ANO), náměstek hejtmana MSK: „Silnice už opravdu potřebovala opravu. Oprava bude stát 15 milionů korun, je hrazena z prostředků Moravskoslezského kraje a pak už nám zase vydrží 30 let.“
Pokud bude počasí přát, není vyloučeno, že opravená silnice bude otevřena ještě před 19. srpnem.
Zdroj: POLAR televize Ostrava