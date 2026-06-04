Spojovací vojsko AČR testuje moderní technologie v praktickém nasazení

Centrum nasaditelných systémů a rozvoje technologií systému velení a řízení (CNS a RTSVŘ) v Lipníku nad Bečvou, které je součástí Spojovacího vojska Armády ČR, spolupracuje s technologickým výrobcem Dell Technologies. Spojaři měli možnost otestovat zodolněné počítačové servery, které umožňují zpracování velkého množství dat přímo v místě nasazení. Zařízení jsou odolná vůči teplotním výkyvům, prachu, otřesům i vibracím a zároveň dokážou nabídnout vysoký výpočetní výkon, potřebný pro současné bojové aplikace.
„Odolné servery řady Dell PowerEdge XR jsme testovali ve ztížených podmínkách, které odpovídají podmínkám při reálném nasazení. To znamená v zástavbách typově velmi odlišných od klasických racků v klimatizovaných serverovnách datových center. Ztížené podmínky byly simulovány zejména v oblasti teplot a prašnosti. Jako workload byla použita široká paleta služeb od adresářových, přes databázové, souborové, přístupové/grafické až po realtimové služby používané v oblasti online spolupráce. Dále jsme tyto servery testovali jako možné kandidáty pro core 5G technologií. Zařízení splnila naše očekávání a plánujeme jejich využití v rámci několika projektů na vozidlových platformách, u kterých je potřeba zajistit výpočetní výkon pro lokální zpracování velkého množství dat z bojiště a zároveň zvýšenou odolnost." říká kpt. Josef Sojka, zástupce náčelníka úseku rozvoje technologií systémů velení a řízení.
Technologie Dell nalezly uplatnění mimo jiné v rámci špičkového projektu testovacího polygonu NATEP UGV pro autonomní pozemní systémy, který byl v Lipníku nad Bečvou slavnostně otevřen 3. června. Dell kromě dodávek technologií spolupracuje s armádou na předávání nejnovějších poznatků o nasazení výpočetních prostředků v armádách napříč zeměmi NATO, školení vojenských expertů a souvisejících konzultacích.
„Současné technologie nám umožňují do zmenšeného šasi dostat výpočetní kapacitu, která by byla ještě před deseti lety představitelná spíše v klasickém, pevně umístěném datovém centru středně velké firmy. Navíc v podobě, která vyhovuje náročným podmínkám bojového nasazení. Dell Technologies takto spolupracuje s řadou evropských armád NATO a můžeme tak českým vojákům zprostředkovat zkušenosti ze zahraničí,“ říká Martin Veselý, expert z české pobočky Dell Technologies.
Servery řady Dell PowerEdge XR jsou navržené pro provoz v prostředí, kde by klasické systémy dlouhodobě neobstály – zvládají široký rozsah provozních teplot od –20 °C do 65 °C, vysokou prašnost i vlhkost a jsou testovány podle vojenských standardů MIL-STD. Servery mají vnitřní zpevněnou konstrukci, odolnou vůči otřesům a vibracím, mají zkrácenou hloubku šasi, a to až na polovinu délky běžných serverů. Hodí se tak pro nasazení ve vozidlech, na lodích nebo v mobilních kontejnerech.
Armády NATO využívají výpočetní technologie Dell v řadě praktických oblastí ve výcviku i na bojišti: výkon serverů umožňuje například využívat lokální AI pro vyhodnocení a analýzu dat z množství senzorů na technice i vybavení vojáků, v reálném čase analyzovat obraz z kamer na přilbách, realizovat výcvikové scénáře s využitím virtuální reality a computer vision nebo zajistit koordinaci a přenos velkého množství dat z bojiště mezi jednotkami.
Zdroj: Dell Technologies
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.