Spojte svá srdce u společného stolu: Pizza Hut a Život dětem odstartovali v měsíci lásky charitativní projekt s Alicí Bendovou

Květen: Měsíc lásky k těm nejzranitelnějším
Volba měsíce května pro start projektu není náhodná. „Květen je vnímán jako měsíc lásky a naděje, což dokonale ladí s naším poselstvím. Chceme lidem ukázat, že jednou z nejčistších forem lásky je právě pomoc těm nejmenším, kteří se potýkají s nepřízní osudu. Pro nemocné děti a jejich rodiny tvoříme s radostí a láskou zázemí a podporu v situacích, kdy se potýkají s fyzickými i psychickými obtížemi“, vysvětluje Anna Strnadová, předsedkyně správní rady o.p.s. Život dětem
K projektu se vyjádřil také Josef Vavrinec za Pizza Hut: „V Pizza Hut věříme, že ty nejlepší momenty vznikají u sdíleného jídla. Naše hlavní brandová myšlenka Feed Good Times stojí na propojování lidí a sdílení radosti prostřednictvím pizzy. I proto má pro nás spolupráce s organizací Život dětem zvláštní význam – umožňuje, aby se pizza stala i způsobem, jak pomáhat. Během měsíce lásky chceme našim zákazníkům nabídnout jednoduchou příležitost podělit se o kousek štěstí s těmi, kteří to nejvíce potřebují. Každé zakoupené srdíčko nebo virtuální dílek pizzy je malým gestem, které ukazuje, že nám osudy vážně nemocných dětí nejsou lhostejné.“
Jak se zapojit: Od ikonického srdíčka po moderní QR kód
Veřejnost se může do projektu zapojit několika způsoby, které propojují tradiční sbírku s moderními technologiemi:
- Na pobočkách: Zakoupením ikonického plastového srdíčka za symbolických 30 Kč. V restauracích jsou navíc na podtáccích umístěny samolepky s QR kódy pro okamžitou pomoc prostřednictvím mobilního telefonu.
- Při online objednávce: Zákazníci mohou ke své pizze připojit virtuální dílek za 30 Kč nebo darovat celou virtuální pizzu v hodnotě 240 Kč.
- Přímo z krabice: Každá krabice s pizzou, která k zákazníkům dorazí domů, je opatřena speciální samolepkou s QR kódem. Pomoci tak lze i během rodinné večeře jediným naskenováním kódu přímo z obalu pizzy.
Pomoc, která dává smysl u každého stolu
Projekt zdůrazňuje kontrast mezi běžnými radostmi zdravých rodin a každodenní realitou rodin s nemocnými dětmi. Společný oběd či večeře u pizzy je pro většinu z nás symbolem pohody. Mnoho dětí s vážným onemocněním je však kvůli přísným dietám nebo zdravotním omezením o tyto zážitky ochuzeno.
„Skrze tento projekt mohou rodiny u společného stolu pomoci těm, kteří o tyto běžné zážitky přicházejí. Každý příspěvek se promění v prostředky na nezbytnou léčbu, rehabilitace či zdravotní pomůcky,“ dodává ambasadorka projektu Alice Bendová, která se do kampaně aktivně zapojila.
Život dětem a Pizza Hut tímto vyzývají širokou veřejnost: Spojme svá srdce a pomozme dětem, které to nejvíce potřebují.
O organizaci Život dětem o.p.s.: Obecně prospěšná společnost Život dětem pomáhá nemocným v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu své rodiny již 26 let. Pořadatelem této veřejné sbírky je Život dětem o.p.s. na základě povolení Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP 988162/2014. Více informací na www.zivotdetem.cz.
Pizza Hut: Pizza Hut se dlouhodobě řídí myšlenkou Feed Good Times a věří, že pizza chutná nejlépe, když ji sdílíte s ostatními. V rámci charitativní spolupráce s organizací Život dětem propojuje svou ikonickou nabídku se smysluplnou podporou dětí v nouzi. Více informací na www.pizzahut.cz.
