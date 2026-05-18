Spojte svá srdce u společného stolu: Pizza Hut a Život dětem odstartovali v měsíci lásky charitativní projekt s Alicí Bendovou

Autor:
  9:27
Praha 18. května 2026 (PROTEXT) - Obecně prospěšná společnost Život dětem spojila síly s řetězcem Pizza Hut. Od 1. do 31. května probíhá celorepubliková kampaň s názvem „Pizza Hut srdcem pro Život dětem“. Hlavní tváří a ambasadorkou projektu se stala herečka Alice Bendová. Cílem kampaně je získat finanční prostředky na léčbu, zdravotní pomůcky, rehabilitace a další potřeby vážně nemocných dětí po celé České republice, kterým organizace pomáhá již 26 let.

Květen: Měsíc lásky k těm nejzranitelnějším

Volba měsíce května pro start projektu není náhodná. „Květen je vnímán jako měsíc lásky a naděje, což dokonale ladí s naším poselstvím. Chceme lidem ukázat, že jednou z nejčistších forem lásky je právě pomoc těm nejmenším, kteří se potýkají s nepřízní osudu. Pro nemocné děti a jejich rodiny tvoříme s radostí a láskou zázemí a podporu v situacích, kdy se potýkají s fyzickými i psychickými obtížemi“, vysvětluje Anna Strnadová, předsedkyně správní rady o.p.s. Život dětem

K projektu se vyjádřil také Josef Vavrinec za Pizza Hut: „V Pizza Hut věříme, že ty nejlepší momenty vznikají u sdíleného jídla. Naše hlavní brandová myšlenka Feed Good Times stojí na propojování lidí a sdílení radosti prostřednictvím pizzy. I proto má pro nás spolupráce s organizací Život dětem zvláštní význam – umožňuje, aby se pizza stala i způsobem, jak pomáhat. Během měsíce lásky chceme našim zákazníkům nabídnout jednoduchou příležitost podělit se o kousek štěstí s těmi, kteří to nejvíce potřebují. Každé zakoupené srdíčko nebo virtuální dílek pizzy je malým gestem, které ukazuje, že nám osudy vážně nemocných dětí nejsou lhostejné.“

Jak se zapojit: Od ikonického srdíčka po moderní QR kód

Veřejnost se může do projektu zapojit několika způsoby, které propojují tradiční sbírku s moderními technologiemi:

  • Na pobočkách: Zakoupením ikonického plastového srdíčka za symbolických 30 Kč. V restauracích jsou navíc na podtáccích umístěny samolepky s QR kódy pro okamžitou pomoc prostřednictvím mobilního telefonu.
  • Při online objednávce: Zákazníci mohou ke své pizze připojit virtuální dílek za 30 Kč nebo darovat celou virtuální pizzu v hodnotě 240 Kč.
  • Přímo z krabice: Každá krabice s pizzou, která k zákazníkům dorazí domů, je opatřena speciální samolepkou s QR kódem. Pomoci tak lze i během rodinné večeře jediným naskenováním kódu přímo z obalu pizzy.

Pomoc, která dává smysl u každého stolu

Projekt zdůrazňuje kontrast mezi běžnými radostmi zdravých rodin a každodenní realitou rodin s nemocnými dětmi. Společný oběd či večeře u pizzy je pro většinu z nás symbolem pohody. Mnoho dětí s vážným onemocněním je však kvůli přísným dietám nebo zdravotním omezením o tyto zážitky ochuzeno.

Skrze tento projekt mohou rodiny u společného stolu pomoci těm, kteří o tyto běžné zážitky přicházejí. Každý příspěvek se promění v prostředky na nezbytnou léčbu, rehabilitace či zdravotní pomůcky,“ dodává ambasadorka projektu Alice Bendová, která se do kampaně aktivně zapojila.

Život dětem a Pizza Hut tímto vyzývají širokou veřejnost: Spojme svá srdce a pomozme dětem, které to nejvíce potřebují.

O organizaci Život dětem o.p.s.: Obecně prospěšná společnost Život dětem pomáhá nemocným v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu své rodiny již 26 let. Pořadatelem této veřejné sbírky je Život dětem o.p.s. na základě povolení Magistrátu hl. m. Prahy č.j. S-MHMP 988162/2014. Více informací na www.zivotdetem.cz.

Pizza Hut: Pizza Hut se dlouhodobě řídí myšlenkou Feed Good Times a věří, že pizza chutná nejlépe, když ji sdílíte s ostatními. V rámci charitativní spolupráce s organizací Život dětem propojuje svou ikonickou nabídku se smysluplnou podporou dětí v nouzi. Více informací na www.pizzahut.cz.

 

Zdroj: Život dětem o.p.s.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit veřejnosti umělecké a kulturní dědictví. Pražské galerie a muzejní domy zpřístupní v neděli a pondělí své...

5 důvodů, proč si modernizace smíchovského nádraží zaslouží vaši pozornost. Je to unikát

Vizualizace smíchovského nádraží po rekonstrukci

Praha buduje dopravní terminál, který v Česku zatím nemá obdoby. Modernizace smíchovského nádraží propojí vlaky, metro, tramvaje, autobusy i parkování do jednoho obřího celku. Nový projekt za...

Praha Troja, Galerie Pergola

Praha Troja, Galerie Pergola

V Troji v Galerii Pergola probíhá výstava výtvarných prací dětí MŠ a ZŠ s názvem Barvy dětství.

vydáno 18. května 2026  11:32

Kolektivní vina a trest pro všechny, bouří se lidi proti úřadu. Sebral jim kontejnery

Přeplněný kontejner

Pověstnou poslední kapkou bylo pro vedení Šakvic na Břeclavsku zjištění, že do kontejnerů na plast někdo vyhodil térový papír. Nádoby na plastový odpad z daného místa u parku dala obec v reakci na...

18. května 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Národní divadlo moravskoslezské uvede Prokofjevovu operu Hráč

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské uvede v Divadle Antonína Dvořáka operu Sergeje Prokofjeva Hráč. V režii Jiřího Nekvasila a hudebním nastudování Marka Šedivého...

18. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

Národní divadlo moravskoslezské uvede Prokofjevovu operu Hráč

ilustrační snímek

Národní divadlo moravskoslezské uvede v Divadle Antonína Dvořáka operu Sergeje Prokofjeva Hráč. V režii Jiřího Nekvasila a hudebním nastudování Marka Šedivého...

18. května 2026  9:57,  aktualizováno  9:57

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Parkoviště Hranečník v Ostravě je nově zpoplatněno, řidiči mohou získat slevy

ilustrační snímek

Řidiči, kteří při cestě do Ostravy využívají odstavné parkoviště u dopravního terminálu Hranečník, musí ode dneška hradit parkovné. Dosavadní bezplatný provoz...

18. května 2026  9:51,  aktualizováno  9:51

Nový Jičín opravuje výtluky, Technické služby na to mají dva miliony korun

ilustrační snímek

Město Nový Jičín po zimě opravuje výtluky v ulicích. Technické služby, které opravy dělají, mají na údržbu a drobné rekonstrukce silnic dva miliony korun....

18. května 2026  9:46,  aktualizováno  9:46

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky, tabulky, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

18. května 2026  11:28

Traktor spadl ze srázu a zavalil muže. Hasiči zveřejnili snímky ze záchranné akce

Staršího muže zavalil v lese u Krs na Plzeňsku traktor. Hasiči ho vyprošťovali....

Staršího muže zavalil v neděli u Krs na Plzeňsku traktor. Stroj spadl ze srázu a šofér zůstal pod ním zaklíněný nohou. Vyprostit ho museli hasiči.

18. května 2026  11:22

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  18. 5. 11:19

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi překvapivě padli, Slovensko oslavilo vítězství

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídl šest zápasů základních skupin. Do akce šla znova česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzvala Slovinsko. Poprvé se na turnaji...

16. května 2026  23:21,  aktualizováno  18. 5. 11:16

38. tradiční keramický den v Kostelci nad Černými lesy

18. května 2026  11:16

Lidé, primáti a psi sdílejí parazity, naznačil výzkum ve Středoafrické republice

ilustrační snímek

Paraziti se mezi lidmi, psy a volně žijícími primáty přenášejí častěji, než vědci dosud předpokládali. Výzkum Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR a...

18. května 2026  9:33,  aktualizováno  9:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.