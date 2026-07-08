Společná cesta Sparty a Betana pokračuje až do roku 2029

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  11:46
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Praha 8. července 2026 (PROTEXT) - AC Sparta Praha a Betano, prémiová značka online kurzového sázení společnosti Kaizen Gaming, oficiálně prodloužily svou spolupráci o další tři roky. Betano je generálním partnerem Sparty od roku 2023 a podle nové dohody jím zůstane až do konce sezony 2028/2029. Jeho logo tak bude i nadále zdobit dresy sparťanského A-týmu, B-mužstva i prvního ženského výběru. Nejde přitom jen o prosté prodloužení. Nová smlouva přináší také výrazné navýšení rozsahu celé spolupráce.

„Tříletá spolupráce s Betanem přinesla oběma stranám benefity a jsem nesmírně rád, že v ní budeme pokračovat i nadále. Sparta je značka, která má v českém sportu váhu a dosah, takže partnerství tomu odpovídá. Společně se nám daří nastavovat v českém sportu standard, jak má takový vztah vypadat. Nezůstává jen u loga na dresech. Připravili jsme společně řadu aktivací pro fanoušky, nabídli jim atraktivní soutěže, zážitky a otevřeli i témata mimo hřiště, jako je bezbariérovost stadionu. Všechno s jasnou orientací na fanouška. Funguje to, protože jdeme za stejným cílem. Prodloužení o další tři sezony je proto logický krok a věřím, že na rozdělanou práci dobře navážeme," uvedl Tomáš Křivda, generální ředitel AC Sparta Praha.

Prodloužené partnerství naváže na řadu úspěšných společných projektů a aktivací. Mezi nejvýraznější patřilo samotné spuštění generálního partnerství, při kterém nad epet ARENOU prolétl s dresem na laně vrtulník, a také pravidelná poločasová soutěž Betano milionový kop, jež se stala neodmyslitelnou součástí zápasového dne. Během prvních tří sezon spolupráce si už dva výherci odnesli hlavní cenu jednoho milionu korun. Videoobsah pokrývající první fanouškovskou výhru hlavní ceny obletěl české sociální sítě, zároveň díky globálním účtům jako SPORTbible rezonoval celosvětově. Sparta následně inspirovala další kluby sponzorované Betanem, milionový kop si tak vyzkoušeli zástupci Aston Villy nebo brazilského Flamenga.

„Jsme nadšeni, že naše partnerství s AC Sparta Praha prodlužujeme až do roku 2029. Za poslední tři roky jsme vybudovali hluboký vztah založený na vzájemné důvěře a společné snaze o špičkovou úroveň. Toto prodloužení potvrzuje náš závazek vůči českému sportu a jeho fanouškům a dokonale zapadá do naší globální strategie spojovat se s elitními sportovními institucemi, které reprezentují to nejlepší na mezinárodní scéně. Zároveň zůstáváme oddáni budování bezpečného, spolehlivého a odpovědného herního prostředí pro všechny,“ řekl Julio Iglesias Hernando, komerční ředitel (CCO) společnosti Kaizen Gaming.

V nadcházejících sezonách se aktivace budou nadále posouvat. Fanoušci se mohou těšit na vylepšený Betano milionový kop i na nové formáty, které Sparta s Betanem postupně představí. Pokračovat budou tipovací soutěže Betano Game, losování o místa v Betano Zone, streamy zápasů a další benefity pro fanoušky.

Důležitým pilířem spolupráce je nad rámec fotbalu i společný závazek ke společenské odpovědnosti. Partnerství se zaměřilo především na bezbariérovost a inkluzivitu stadionu a přímo podpořilo cestu Sparty k tomu, aby se stala teprve druhým fotbalovým klubem na světě s certifikací Access Champions, kterou získala v sezoně 2025/26. V epet ARENĚ dosud přibyly například navigační majáčky pro nevidomé a rozšířené plošiny pro vozíčkáře, klub zároveň pořádá prohlídky stadionu pro fanoušky se zrakovým či sluchovým postižením a nabízí deskriptivní audiokomentář.

„Sparta je nejvýznamnějším historickým klubem v Česku a toto prodloužení dokazuje naše odhodlání investovat na tomto trhu odpovědně. Jsme nesmírně hrdí na naše společné iniciativy v oblasti bezbariérovosti a inkluze, díky kterým se epet ARENA stala vstřícným místem pro všechny sparťany. I nadále se chceme zaměřovat na posouvání hranic a další zlepšování zážitku pro fanoušky,“ doplnil Roman Maco, country manager Betana pro Českou republiku.

O Kaizen Gaming | Betano 
Kaizen Gaming je jednou z největších GameTech společností na světě. S důrazem na technologie a lidi se zaměřuje na neustálý rozvoj zážitku z online hraní, který nabízí milionům zákazníků po celém světě, a na zábavu sportovních fanoušků zábavným a zodpovědným způsobem. Kaizen Gaming vlastní prémiovou značku online sportovního sázení a her Betano se silnou pozicí na řadě trhů v Evropě, Americe a Africe. Společnost zaměstnává více než 3000 lidí po celém světě. Kaizen Gaming byl uznán jako přední hráč na globálním trhu sportovního sázení a her a získal několik průmyslových ocenění, včetně titulu „Operátor roku“ (Operator of the Year) na EGR Operator Awards i SBC Awards 2025. Více informací naleznete na Kaizen Gaming a Betano.

Zdroj: Betano

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