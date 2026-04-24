Společně na cestách: multigenerační dovolená v Tyrolsku

Z multigenerační dovolené profitují všichni zúčastnění stejnou měrou: děti prožívají chvíle s rodiči a prarodiči obzvlášť intenzivně, rodiče získávají v dobře fungujícím soužití trochu volného prostoru a prarodiče si užívají aktivní zapojení do rodinného života. Zároveň vznikají nové formy cestování – od klasických třígeneračních pobytů až po takzvané „skip-gen“ dovolené, kdy prarodiče cestují pouze se svými vnoučaty.
Tyrolsko – dovolená pro všechny generace
Tyrolské regiony vhodné pro rodinnou dovolenou nabízejí širokou škálu aktivit – od pohodových až po aktivní. Během pobytu se osvědčuje flexibilní rozvržení dne: společný program dopoledne, individuální aktivity odpoledne a nakonec setkání u večeře.
Vítanou výhodou jsou oblíbené letní návštěvnické karty, které svým hostům v letním období poskytuje většina tyrolských regionů. Tyto karty umožňují cenově výhodné a jednoduché využívání regionální infrastruktury; kromě bezplatné veřejné dopravy zajistí také volné či zlevněné vstupy a jízdenky na řadu atrakcí a aktivit, od lanovek přes muzea až po koupaliště. V některých oblastech jsou návštěvnické karty k dispozici zdarma, jinde za malý příplatek, který se však díky zahrnutým službám obvykle rychle vrátí. Rodinám tak jediná karta jednoduše a přehledně zajistí celou řadu zážitků. Vybrali jsme několik příkladů:
- Alpbachtal Card – zdarma již od ubytování na jednu noc: zajišťuje neomezené využívání lanovek s letním provozem, pestrý rodinný program, bezplatnou veřejnou dopravu, koupání v jezerech a vstup do řady muzeí.
- Osttirol Card – jako doplňková karta na tři, pět nebo sedm dní: zahrnuje sedm lanovek, tři koupaliště a řadu kulturních atrakcí a aktivit v přírodě. Ceny pro rok 2026: od 69 € do 90 € pro dospělé, od 37 € do 45 € pro děti od 6 let.
- Achensee Erlebniscard – zahrnuje mimo jiné jízdy lanovkami, plavbu parníkem po jezeře Achensee a vstup na vybraná místa, včetně návštěvy Křišťálových světů Swarovski v městečku Wattens. Ceny pro rok 2026: 102 € pro dospělé, 51 € pro děti (ročník narození 2011 až 2019).
- Ötztal Summer Card – zdarma u více než 400 partnerských poskytovatelů ubytování, jinak lze zakoupit. Karta zahrnuje bezplatné využívání lanovek s letním provozem a dále v závislosti na ročním období řadu výletních cílů a aktivit, jako například outdoorové hřiště AREA 47 nebo termální lázně AQUA DOME.
Zážitky v horách – díky tyrolským lanovkám s letním provozem
Tyrolské lanovky s letním provozem zpřístupňují vysokohorskou krajinu všem – bez ohledu na kondici nebo věk. Tyto lanovky během několika minut vyvezou návštěvníky z údolí do vyšších nadmořských poloh, kde čekají turistické stezky, zážitková hřiště a místa, odkud se otevírají překrásné panoramatické výhledy. Právě pro rodiny s prarodiči jsou tyto lanovky ideálním řešením: zatímco ti starší si užívají poklidnou procházku nebo výhledy, děti mohou na naučných stezkách nebo hřištích objevovat přírodu srdce Alp. Mezi nejoblíbenější rodinné výletní cíle v horách patří:
- Horská zážitková hřiště s různými aktivitami a naučnými stezkami, například Serlespark v údolí Stubaital, Zirbenpark Hochzeiger v údolí Pitztal nebo Erlebnispark Hög v regionu Serfaus-Fiss-Ladis
- Vyhlídkové horské vrcholy dostupné lanovkou, jako například Buchensteinwand v údolí Pillerseetal nebo vrchol Nordkette v Innsbrucku
- Pěší turistické trasy dostupné lanovkou, například panoramatická stezka Brandstadl-Hartkaiser nebo panoramatická túra na vrchol Spieljoch v Hochfügenu – ideální trasa pro všechny výkonnostní úrovně
Díky lanovkám může být výlet do hor pohodovým zážitkem i pro malé děti nebo méně pohyblivé prarodiče.
Zážitky v přírodě bez překonávání velkých převýšení
Ne každý výlet v Tyrolsku musí vést do závratných nadmořských výšek. Bezpočet zážitků v přírodě pro všechny generace je dostupný i bez dlouhých nebo náročných pěších túr. Oblíbené jsou zejména panoramatické a naučné stezky, které spojují pohyb s poznáváním přírody a kultury. V parných letních dnech představují ideální výletní cíle také soutěsky a rokle, kde stinná poloha a vodopády zajišťují příjemné ochlazení.
Typické aktivity pro vícegenerační rodiny zahrnují například:
- Naučné stezky, jako NaturKraftUmbalfälle ve Východním Tyrolsku (Osttirol) nebo Moor & More Rocky Weg v regionu Wilden Kaiser
- V nejteplejším počasí lákají soutěsky a rokle, třeba Kaiserklamm u osady Brandenberg, Leutascher Geisterklamm nebo Zammer Lochputz (kde se nabízí bonus v podobě Světa legend a malé vodní elektrárny)
- Rodinné túry na vysokohorské chaty s vyhlášenou kuchyní
- Cyklotrasy v údolí nebo Inntalská cyklostezka – jsou vhodné i pro elektrokola, přičemž návrat z výletu v případě potřeby usnadní vlak nebo autobus
Osvěžující koupání
V létě je nezbytnou součástí ideálního dovolenkového dne koupání. Tyrolsko k tomu nabízí bezpočet příležitostí – od hotelových bazénů přes koupaliště až po malebná přírodní jezírka. Jezera s plážemi, dětskými hřišti a půjčovnami lodiček slibují zábavu pro celou rodinu. Zatímco někteří se koupají nebo plují na lodi, jiní si jednoduše užívají výhled na okolní vysokohorskou krajinu.
Setkání se zvířaty
Velkým lákadlem pro děti – a často i pro dospělé – jsou setkání se zvířaty. Zvířecí parky, farmy a zážitkové horské farmy umožňují poznávat zástupce místní fauny pěkně zblízka. Takové výlety spojují zábavu se zážitkem z přírody a často patří k nejkrásnějším dovolenkovým vzpomínkám, zejména pro nejmladší členy rodiny.
Společné poznávání a objevování
Výlety za kulturou nabízejí během multigenerační dovolené možnost společně objevovat nové věci a z bezprostřední blízkosti poznávat historii. V Tyrolsku to lze realizovat obzvlášť názorně – například na zámku Ambras v Innsbrucku s uměleckými sbírkami, kolekcí kuriozit a rozlehlým parkem; v historickém centru městečka Hall in Tirol s mincovnou, kde si návštěvníci mohou sami vyrazit minci; nebo při procházce uličkami Rattenbergu, nejmenšího rakouského města proslulého tradiční výrobou skla. Křišťálové světy Swarovski v obci Wattens spojují umělecké instalace s velkorysou zahradou a hřištěm. Muzeum tyrolských selských usedlostí (Museum Tiroler Bauernhöfe) pak přibližuje život v minulosti s pomocí interaktivních prvků a únikové hry, kde řešení rébusů hledají společně rodinné vícegenerační týmy.
Ubytování s dostatkem prostoru pro celou rodinu
Při multigeneračním cestování hraje klíčovou roli výběr ubytování. Velmi žádané jsou objekty s dostatkem prostoru, oddělenými zónami pro trochu soukromí a zároveň společnými prostory. V Tyrolsku je takových ubytování celá řada – od rodinných hotelů přes apartmány až po farmy nebo chalety. Vybrali jsme několik příkladů:
- Almfamilyhotel Scherer ve Východním Tyrolsku se specializuje na rodiny s prarodiči a nabízí různé formy hlídání dětí i aktivity pro všechny generace.
- Alpegg Chalets v údolí Pillerseetal poskytuje vysokou míru soukromí a dostatek prostoru pro větší rodinné skupiny.
- Kinderhotel Pitzis v údolí Pitztal se zaměřuje na dovolenou více generací a nabízí programy přizpůsobené věku dětí i dospělých.
- Innerkienzerhof v Matrei ve Východním Tyrolsku nabízí udržitelnou dovolenou na biofarmě v klidném prostředí.
- Rosenhof v Nauders kombinuje zážitky z pobytu na farmě s komfortem – včetně jízdy na ponících, krmení zvířat a regionální kuchyně.
- Buchau Familienresort am Achensee boduje jako rodinný hotel polohou přímo u jezera, bohatým programem aktivit a velkorysou wellness a spa zónou.
- Ascherhof u jezera Thiersee je tajným tipem na stylové ubytování s rodinnou atmosférou a regionální gastronomií.
Zdroj: Tirol Werbung