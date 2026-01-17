Společně nabíjíme cestu vpřed | Huawei zveřejňuje deset nejvýznamnějších trendů v odvětví nabíjecích sítí pro rok 2026

Autor:
  12:05
Šen-čen (Čína) 17. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Huawei zveřejnila 16. ledna deset nejvýznamnějších trendů v odvětví nabíjecích sítí pro rok 2026. Wang Zhiwu, ředitel divize Inteligentní nabíjecí sítě Huawei, komplexně interpretoval trendy v odvětví a technologické trendy.

Trend 1: Vysoce kvalitní rozvoj

Od osobních vozidel po užitková vozidla se „vysoká kvalita" stala nezbytností pro infrastrukturu ultrarychlého nabíjení, což vede k rozsáhlé modernizaci starších nabíjecích zařízení, aby vyhovovala energetickým potřebám různých modelů vozidel. Vysoce kvalitní rozvoj se rozšíří z „měst ultrarychlého nabíjení" na „města megawattového nabíjení" prostřednictvím jednotného plánování, standardů, dohledu a provozu a údržby, což umožní průmyslovým partnerům proměnit vysokou kvalitu ve vysoké výnosy.

Trend 2: Komplexní ultrarychlé nabíjení

Modely vozidel s ultrarychlým nabíjením, které byly dříve luxusním zbožím, si oblíbí všichni. Rozsáhlé použití polovodičových materiálů třetí generace a trakčních baterií s vysokou kapacitou dále zvýší podíl vozidel s ultrarychlým nabíjením na trhu. Trh ovládnou užitková vozidla s megawattovým nabíjením.

Trend 3: Elektrifikace logistiky v megawattovém měřítku

Přechod „od paliv k elektřině" pro životaschopné podnikání rychle rozšíří použití těžkých nákladních vozidel z omezených, uzavřených aplikací na široké použití ve všech scénářích. Snížení nákladů na trakční baterie a inovace v oblasti megawattových nabíjecích technologií učiní z elektrifikace logistiky v megawattovém měřítku nezastavitelný trend, který přinese významné ekonomické a sociální hodnoty.

Trend 4: Stanice o výkonu stovek megawattů

V rámci trendu elektrifikované logistiky se nabíjecí stanice o výkonu 100 MW stanou nezbytnou infrastrukturou pro provoz s vysokou propustností. Faktory, jako jsou technické přednosti, konkurenceschopné ceny elektřiny a škálovatelné nasazení, spustí silné klastrové efekty a zajistí dlouhodobou a udržitelnou ziskovost investic do nabíjecích stanic.

Trend 5: Bezpečnost a spolehlivost

Ve srovnání s osobními automobily vyžadují užitková vozidla vyšší nabíjecí výkon a větší podíl kapacity systému pro ukládání energie (ESS) v nabíjecích stanicích. Bezpečnost a spolehlivost se proto stanou základními požadavky na nabíjecí sítě. Komplexní architektura ochrany elektrické bezpečnosti bude bezproblémově chránit lidi, vozidla a nabíječky, a to díky robustnímu základu kybernetické bezpečnosti.

Trend 6: Tekutinou chlazené ultrarychlé nabíjení

Tekutinou chlazené ultrarychlé nabíjení poskytuje vynikající odvod tepla a ochranu, což umožňuje spolehlivý výkon ve stále častějších scénářích rozloženého nabíjení. Naproti tomu konvenční, vzduchem chlazené systémy mají potíže v náročných podmínkách, jako je vysoká teplota, vlhkost, solná mlha a silné zaprášení. V budoucnu bude technologie tekutinového chlazení použita ve vozidlech a nabíječkách, což umožní efektivní megawattové nabíjení a přispěje k celkovému snížení nákladů na vozidla.

Trend 7: ESS+nabíječka na bázi stejnosměrného proudu

Systém ESS+nabíječka na bázi stejnosměrného proudu může účinně zvýšit výkonovou kapacitu a pomoci zákazníkům rychle a nákladově efektivně nasadit ultrarychlé nabíjecí stanice, a to i v lokalitách s omezeným výkonem sítě. Tento systém je ideální pro modernizaci starších stanic s nízkou kapacitou, umožňuje rychlé určení nového účelu nebo nové nasazení ultrarychlých nabíjecích stanic s minimálním výkonem sítě a maximalizuje schopnost uspokojit požadavky na nabíjení vozidel.

Trend 8: Modulární konstrukce stanice

Modulární řešení na úrovni stanice je určeno pro inženýrskou výstavbu a uvádění zařízení do provozu a přizpůsobuje se široké škále scénářů nabíjení. Díky nízkým nákladům, rychlému nasazení a snadnému přemístění je flexibilní volbou, zatímco jeho odolná konstrukce zajišťuje dlouhodobou hodnotu a ochranu pro investory.

Trend 9: Mikrosíť kampusu

Systém PV (fotovoltaika)+ESS pro tvorbu sítě integruje technologii ultrarychlého nabíjení s kapalinovým chlazením a může pracovat v režimu připojeném k síti nebo mimo síť. Tím vzniká komplexní řešení „PV+ESS+nabíječka+vozidlo+síť", které zvyšuje výkonovou kapacitu, maximalizuje využití zelené energie a zvyšuje výnosy prostřednictvím arbitráže času použití.

Trend 10: Posílení umělé inteligence

Inteligentní vývoj nabíjecích sítí umožní hladkou spolupráci mezi sítěmi, stanicemi, nabíječkami a vozidly. Odstraněním digitálních sil zlepší celkové zkušenosti z nabíjení pro majitele vozidel a zvýší celkovou efektivitu logistiky a dopravy.

Společnost Huawei bude i nadále spolupracovat s partnery na urychlení zavádění hladce fungujících, vysoce kvalitních ultrarychlých nabíjecích sítí a využívání příležitostí elektrifikace mobility.

 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2863441/Jointly_Charging_Road_Ahead_Huawei_Releases_Top_10_Trends_Charging.jpg 

KONTAKT: Zane Zhang, zhangren90@huawei.com

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile začne hustě sněžit, problémem nejsou jen zasypané silnice, ale hlavně tramvajové koleje a to zejména v...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Ostrava-Jih rozšiřuje síť defibrilátorů, které lze využít při zástavě srdce

ilustrační snímek

Nejlidnatější ostravský obvod Jih rozšíří počet automatizovaných externích defibrilátorů (AED), které mohou lidé použít v případě náhlé zástavy srdce. K...

17. ledna 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

Stát převedl na Liboš na Olomoucku plechovou halu, hasičům poslouží jako sklad

ilustrační snímek

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl na obec Liboš na Olomoucku plechovou montovanou halu. Bude sloužit místním hasičům jako nový...

17. ledna 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

Noční požár domu v Heřmaničkách na Benešovsku způsobil dvoumilionovou škodu

ilustrační snímek

V Heřmaničkách na Benešovsku hořel v noci na dnešek rodinný dům. Požár způsobil dvoumilionovou škodu, příčinu vyšetřovatelé zjišťují. Čtyři lidi preventivně...

17. ledna 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

S psychickými problémy pomáhá aplikace. „Lidé nám píšou, že stojí na kolejích“

Veronika Kamenská založila projekt Nepanikař, jehož součástí je i aplikace...

Po vlastní zkušenosti s duševním onemocněním se rozhodla ulevit těm, které trápí podobné obtíže. Založila tak projekt Nepanikař, jehož součástí je aplikace nabízející první psychologickou pomoc, již...

17. ledna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Společně nabíjíme cestu vpřed | Huawei zveřejňuje deset nejvýznamnějších trendů v odvětví nabíjecích sítí pro rok 2026

17. ledna 2026  12:05

Zůstaly uvězněné pod vodou, přesto dál vozí cestující. Víte, jak poznat utopené soupravy metra?

Zatopená soupravy na Florenci po povodních roku 2002.

Při srpnových povodních roku 2002 vtrhla velká voda i do metra a na dlouhé měsíce jej vyřadila z provozu. Pod vodou skončily také dvě odstavené soupravy, do tunelů se ale po modernizaci vrátily.

17. ledna 2026  11:59

Záchranáři v Moravskoslezském kraji zasahovali u desítek podchlazených

ilustrační snímek

Záchranáři v Moravskoslezském kraji v tomto týdnu zasahovali u sedmi desítek podchlazených, často opilých osob. Případy zahrnovaly omrzliny a vyžadovaly...

17. ledna 2026  10:05,  aktualizováno  10:05

Policie obvinila muže z Jičína z ublížení na zdraví s následkem smrti

ilustrační snímek

Policie obvinila devětačtyřicetiletého muže z ublížení na zdraví s následkem smrti. V jednom z bytů v Jičíně se pohádal s jednapadesátiletou družkou, která při...

17. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Orlické hory obsadí závodníci extrémního závodu psích spřežení Šediváčkův long

ilustrační snímek

Orlické hory od úterý do neděle obsadí více než stovka závodníků 28. ročníku extrémního závodu psích spřežení Šediváčkův long. Musheři ze 12 zemí do centra...

17. ledna 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Orlické hory obsadí závodníci extrémního závodu psích spřežení Šediváčkův long

ilustrační snímek

Orlické hory od úterý do neděle obsadí více než stovka závodníků 28. ročníku extrémního závodu psích spřežení Šediváčkův long. Musheři ze 12 zemí do centra...

17. ledna 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hasiči budou mít v D. Žlebu v Děčíně trvalé zázemí, dosud si vybavení převáželi

ilustrační snímek

Děčín za 1,35 milionu korun odkoupil v Dolním Žlebu bývalou zbrojnici, kde budou mít hasiči trvalé zázemí. Budova dosud sloužila jako soukromé garáže. Část...

17. ledna 2026  9:25,  aktualizováno  9:25

Není vejce jako vejce, ukazuje nová výstava Jihomoravského muzea ve Znojmě

NenĂ­ vejce jako vejce, ukazuje novĂˇ vĂ˝stava JihomoravskĂ©ho muzea ve ZnojmÄ›

Známé rčení "jako vejce vejci" svádí k závěru, že všechna vejce jsou stejná, anebo přinejmenším podobná. Nová výstava Jihomoravského muzea ve Znojmě však...

17. ledna 2026  9:11,  aktualizováno  9:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.