Společně nabíjíme cestu vpřed | Huawei zveřejňuje deset nejvýznamnějších trendů v odvětví nabíjecích sítí pro rok 2026

Trend 1: Vysoce kvalitní rozvoj
Od osobních vozidel po užitková vozidla se „vysoká kvalita" stala nezbytností pro infrastrukturu ultrarychlého nabíjení, což vede k rozsáhlé modernizaci starších nabíjecích zařízení, aby vyhovovala energetickým potřebám různých modelů vozidel. Vysoce kvalitní rozvoj se rozšíří z „měst ultrarychlého nabíjení" na „města megawattového nabíjení" prostřednictvím jednotného plánování, standardů, dohledu a provozu a údržby, což umožní průmyslovým partnerům proměnit vysokou kvalitu ve vysoké výnosy.
Trend 2: Komplexní ultrarychlé nabíjení
Modely vozidel s ultrarychlým nabíjením, které byly dříve luxusním zbožím, si oblíbí všichni. Rozsáhlé použití polovodičových materiálů třetí generace a trakčních baterií s vysokou kapacitou dále zvýší podíl vozidel s ultrarychlým nabíjením na trhu. Trh ovládnou užitková vozidla s megawattovým nabíjením.
Trend 3: Elektrifikace logistiky v megawattovém měřítku
Přechod „od paliv k elektřině" pro životaschopné podnikání rychle rozšíří použití těžkých nákladních vozidel z omezených, uzavřených aplikací na široké použití ve všech scénářích. Snížení nákladů na trakční baterie a inovace v oblasti megawattových nabíjecích technologií učiní z elektrifikace logistiky v megawattovém měřítku nezastavitelný trend, který přinese významné ekonomické a sociální hodnoty.
Trend 4: Stanice o výkonu stovek megawattů
V rámci trendu elektrifikované logistiky se nabíjecí stanice o výkonu 100 MW stanou nezbytnou infrastrukturou pro provoz s vysokou propustností. Faktory, jako jsou technické přednosti, konkurenceschopné ceny elektřiny a škálovatelné nasazení, spustí silné klastrové efekty a zajistí dlouhodobou a udržitelnou ziskovost investic do nabíjecích stanic.
Trend 5: Bezpečnost a spolehlivost
Ve srovnání s osobními automobily vyžadují užitková vozidla vyšší nabíjecí výkon a větší podíl kapacity systému pro ukládání energie (ESS) v nabíjecích stanicích. Bezpečnost a spolehlivost se proto stanou základními požadavky na nabíjecí sítě. Komplexní architektura ochrany elektrické bezpečnosti bude bezproblémově chránit lidi, vozidla a nabíječky, a to díky robustnímu základu kybernetické bezpečnosti.
Trend 6: Tekutinou chlazené ultrarychlé nabíjení
Tekutinou chlazené ultrarychlé nabíjení poskytuje vynikající odvod tepla a ochranu, což umožňuje spolehlivý výkon ve stále častějších scénářích rozloženého nabíjení. Naproti tomu konvenční, vzduchem chlazené systémy mají potíže v náročných podmínkách, jako je vysoká teplota, vlhkost, solná mlha a silné zaprášení. V budoucnu bude technologie tekutinového chlazení použita ve vozidlech a nabíječkách, což umožní efektivní megawattové nabíjení a přispěje k celkovému snížení nákladů na vozidla.
Trend 7: ESS+nabíječka na bázi stejnosměrného proudu
Systém ESS+nabíječka na bázi stejnosměrného proudu může účinně zvýšit výkonovou kapacitu a pomoci zákazníkům rychle a nákladově efektivně nasadit ultrarychlé nabíjecí stanice, a to i v lokalitách s omezeným výkonem sítě. Tento systém je ideální pro modernizaci starších stanic s nízkou kapacitou, umožňuje rychlé určení nového účelu nebo nové nasazení ultrarychlých nabíjecích stanic s minimálním výkonem sítě a maximalizuje schopnost uspokojit požadavky na nabíjení vozidel.
Trend 8: Modulární konstrukce stanice
Modulární řešení na úrovni stanice je určeno pro inženýrskou výstavbu a uvádění zařízení do provozu a přizpůsobuje se široké škále scénářů nabíjení. Díky nízkým nákladům, rychlému nasazení a snadnému přemístění je flexibilní volbou, zatímco jeho odolná konstrukce zajišťuje dlouhodobou hodnotu a ochranu pro investory.
Trend 9: Mikrosíť kampusu
Systém PV (fotovoltaika)+ESS pro tvorbu sítě integruje technologii ultrarychlého nabíjení s kapalinovým chlazením a může pracovat v režimu připojeném k síti nebo mimo síť. Tím vzniká komplexní řešení „PV+ESS+nabíječka+vozidlo+síť", které zvyšuje výkonovou kapacitu, maximalizuje využití zelené energie a zvyšuje výnosy prostřednictvím arbitráže času použití.
Trend 10: Posílení umělé inteligence
Inteligentní vývoj nabíjecích sítí umožní hladkou spolupráci mezi sítěmi, stanicemi, nabíječkami a vozidly. Odstraněním digitálních sil zlepší celkové zkušenosti z nabíjení pro majitele vozidel a zvýší celkovou efektivitu logistiky a dopravy.
Společnost Huawei bude i nadále spolupracovat s partnery na urychlení zavádění hladce fungujících, vysoce kvalitních ultrarychlých nabíjecích sítí a využívání příležitostí elektrifikace mobility.
