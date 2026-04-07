Společně proti melanomu: BioLife nabízí dárcům bezplatné kontroly znamének

  14:37
Praha 7. dubna 2026 (PROTEXT) - Společnost BioLife, celosvětový lídr v oblasti odběru krevní plazmy, zahajuje celostátní iniciativu „Společně proti melanomu“. Dárci plazmy budou mít možnost nechat si zdarma zkontrolovat kožní znaménka odborníkem. Preventivní vyšetření proběhnou ve vybraných centrech BioLife v České republice a jejich cílem je zvýšit povědomí o důležitosti včasného odhalení kožních onemocnění.

Iniciativa reaguje na rostoucí výskyt melanomu a dalších kožních nádorů, u nichž právě včasné odhalení hraje klíčovou roli. Přestože melanom patří mezi nejzávažnější formy rakoviny kůže, při zachycení v raném stadiu je velmi dobře léčitelný.

Kdy a kde mohou dárci bezplatnou kontrolu absolvovat

Kontroly znamének provede dermatoložka MUDr. Paulína Calabová v následujících centrech BioLife:

  • Brno - 17. 4. od 8:00 do 17:00
  • Olomouc - 22. 4. od 9:00 do 18:30
  • Zlín - 29. 4. od 9:30 do 17:00

Výskyt melanomu v Česku 

Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je v Česku každoročně diagnostikováno přibližně 3 000 nových případů melanomu[1]. Česká republika se navíc dlouhodobě řadí mezi evropské země s vyšším výskytem tohoto onemocnění[2]. Rozdíl mezi včasným a pozdním záchytem je přitom zásadní – pokud je nádor odhalen v raném stádiu, pětiletého přežití dosahuje téměř 98 % pacientů, zatímco u pokročilých stadií se pohybuje kolem 20 %.[3]

„Pravidelné kontroly znamének mohou odhalit i velmi nenápadné změny, kterých by si člověk sám nemusel všimnout. Preventivní prohlídka je rychlá, nenáročná a má zásadní význam pro včasné zachycení kožních nádorů. Čím dříve se případné riziko odhalí, tím větší je šance na úspěšnou léčbu,“ říká dermatoložka MUDr. Paulína Calabová, která bude vyšetření v BioLife centrech provádět.

Jak melanom vzniká

Melanom vzniká z pigmentových buněk kůže, které se začnou nekontrolovaně množit, nejčastěji v důsledku jejich poškození UV zářením. Rizikovým faktorem je nadměrné slunění, opakované spálení kůže nebo časté návštěvy solárií. Vyšší pravděpodobnost vzniku onemocnění mají také lidé se světlým fototypem, větším počtem znamének nebo rodinnou anamnézou melanomu. Onemocnění se týká mužů i žen, přičemž u žen je častější do 39 let, u mužů převládá ve vyšším věku.

Bezplatná kontrola přímo v centrech BioLife

Program je určen dárcům, kteří absolvovali alespoň dva odběry plazmy v centrech BioLife. Vyšetření trvá přibližně 2 až 15 minut. Lékařka zkontroluje buď všechna znaménka, nebo se zaměří na ta, která dárce považuje za riziková. Součástí vyšetření je také doporučení pro další péči o pokožku a bezpečný pobyt na slunci.

 „Chceme, aby BioLife nebyl jen místem, kam lidé chodí darovat plazmu, ale také prostředím, které aktivně podporuje jejich zdraví. Nabídnout jednoduchou a dostupnou prevenci považujeme za přirozenou součást péče o naše dárce. Jde o celostátní aktivitu, kterou realizujeme postupně ve vybraných centrech napříč republikou,“ vysvětluje Matúš Uhliarik, Head of Operations, BioLife Česká republika.

Prevence jako součást péče o zdraví

Iniciativa „Společně proti melanomu“ má za cíl dlouhodobě zvyšovat povědomí o rizikových faktorech, možnostech prevence a významu pravidelných kožních kontrol. BioLife tak rozšiřuje svou péči o dárce i mimo samotný odběr a přispívá k větší dostupnosti preventivních vyšetření. „Podobné projekty pomáhají lidem uvědomit si, že prevence nemusí být složitá. Naopak. I drobné návyky a pravidelná kontrola znamének mohou výrazně snížit riziko vážných kožních onemocnění,“ doplňuje MUDr. Tomáš Kohoutek, vedoucí lékař odběrového centra BioLife.

O společnosti BioLife

Společnost BioLife je celosvětovým lídrem v oblasti odběru krevní plazmy. Spadá pod globální biotechnologickou farmaceutickou společnost Takeda, která má sídlo a kořeny v Japonsku. Ta z krevní plazmy vyrábí unikátní léky, které prodlužují životy stovek tisíců pacientů s vážnými a vzácnými onemocněními. Vysoce kvalitní plazma darovaná v centrech BioLife v Evropě a v USA je zásadním zdrojem pro výrobu těchto léků.

Společnost BioLife dříve v České republice působila pod značkou sanaplasma. Od roku 2006 dokázala napříč celou republikou vybudovat 11 odběrových plazma center, a stát se tak jedním z předních odborníků na odběr vysoce kvalitní plazmy u nás. BioLife je hrdým členem Asociace pro léčbu plazmatickými proteiny (PPTA), je dlouhodobým partnerem organizace Hasičovo a pravidelně se účastní velkých sportovních a kulturních akcí, kde edukuje o dárcovství krevní plazmy a jejím přínosu pro léčbu pacientů.

Více informací naleznete na webových stránkách www.biolifeplazma.cz 

 

[1] https://www.zdravotnickydenik.cz/2025/07/melanom-statistika-dusek/ 

[2] 1. Vranová J., Arenbergerová M., Arenberger P., Vrana A., Živčák J., Kolářová H., Rosina J. Malignant melanoma in the Czech Republic: incidence and mortality according to sex, age and disease stage. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc. 2012;158(3):438–446. PMID: 23128825

[3] https://training.seer.cancer.gov/melanoma/intro/survival.html?utm_source=chatgpt.com 

 

Zdroj: BioLife

 

 

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Policie uzavřela ulici u ČNB, pyrotechnik prohledával podezřelé zavazadlo

Uzavření u ČNB na Náměstí Republiky v centru Prahy z důvodu odloženého...

Policie v centru Prahy na několik desítek minut uzavřela ulici Na Příkopě, řešila nález podezřelého zavazadla. Evakuovala také lidi z České národní banky.

7. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Jihomoravské inovační centrum založilo kapitálový fond na podporu start-upů

ilustrační snímek

Jihomoravské inovační centrum (JIC), které pomáhá začínajícím podnikatelům a firmám, zahájilo činnost kapitálového fondu JIC Ventures. Bude investovat do...

7. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  13:19

Íránský režim je koncentrací zla. Trestat národ ale dobré není, řekl Pavel studentům

Prezident Petr Pavel při debatě se studenty v Brně na Mendelově univerzitě. (7....

Prezident Petr Pavel přijel na návštěvu do Brna. Program jeho cesty se zaměřuje především na oblast vědy, výzkumu a inovací. Pavel na úvod zamířil za humanitární zdravotnickou jednotkou, poté se...

7. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  14:58

Vlastní psí útulek se Šumperku nevyplatí. Byl by drahým azylem, rozhodlo město

Psi v útulku v olomoucké části Neředín čekají na adopci. (4. března 2026)

Šumperk upouští od stavby psího útulku. Není potřeba díky čipování a rychlému vracení zvířat majitelům. Podle představitelů radnice by služba byla drahým azylem pro pár zatoulaných mazlíčků, a plán...

7. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Úřad zamítl rozklad, druhou část metra D za 30 miliard postaví vítěz tendru

Dělníci v rámci stavby metra D prorazili poslední metry ze spojovacího tunelu...

Pražský dopravní podnik podepsal smlouvu na stavbu dalšího úseku metra linky D. Zakázku za 30 miliard korun bez DPH zhotoví vítěz zakázky vedený sdružením Subterra.

7. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Poplach v pražské budově ČNB: Policie tam prověřuje podezřelý batoh

Budova České národní banky v Praze (18. března 2025)

Policie ČR aktuálně zasahuje v budově České národní banky v Praze. Údajně se tam nachází odložené zavazadlo. Na místě jsou i hasiči.

7. dubna 2026  14:21,  aktualizováno  14:50

O Velikonocích řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než loni

ilustrační snímek

O velikonočních svátcích od pátku do pondělí řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než o loňských Velikonocích. Jeden člověk se při nich těžce zranil,...

7. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

O Velikonocích řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než loni

ilustrační snímek

O velikonočních svátcích od pátku do pondělí řešila policie na Vysočině 17 nehod, méně než o loňských Velikonocích. Jeden člověk se při nich těžce zranil,...

7. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Bezdůvodně troubil a túroval motor, potom se řidič porsche oháněl demokracií

Řidič Porsche v Budějovicích túroval motor a troubil. Před strážníky své...

Českobudějovičtí strážníci měli o Velikonocích napilno. Například ve čtvrtek večer je zaměstnal svým hlasitým vystoupením řidič Porsche na Pražské třídě. Když ho městští policisté zastavili, vytasil...

7. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Společně proti melanomu: BioLife nabízí dárcům bezplatné kontroly znamének

7. dubna 2026  14:37

Napajedelský hřebčín má šanci na záchranu, Klempíř nechá prověřit postup resortu

Hřebčín je v Napajedlích od roku 1886.

Když ministerstvo kultury předloni rozhodlo, že budou památkově chráněné jen budovy napajedelského hřebčína, ale už ne pastviny, část vlastníků s tím nebyla spokojená. Postup resortu teď nechá...

7. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Soud zamítl stížnost firmy, která zpochybňovala tendr na koncertní sál v Brně

ilustrační snímek

Společnost Gardenline s konečnou platností neuspěla ve snaze zpochybnit tendr na stavbu Janáčkova kulturního centra v Brně. Její kasační stížnost zamítl...

7. dubna 2026  12:55,  aktualizováno  12:55

