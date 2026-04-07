Společně proti melanomu: BioLife nabízí dárcům bezplatné kontroly znamének

Iniciativa reaguje na rostoucí výskyt melanomu a dalších kožních nádorů, u nichž právě včasné odhalení hraje klíčovou roli. Přestože melanom patří mezi nejzávažnější formy rakoviny kůže, při zachycení v raném stadiu je velmi dobře léčitelný.
Kdy a kde mohou dárci bezplatnou kontrolu absolvovat
Kontroly znamének provede dermatoložka MUDr. Paulína Calabová v následujících centrech BioLife:
- Brno - 17. 4. od 8:00 do 17:00
- Olomouc - 22. 4. od 9:00 do 18:30
- Zlín - 29. 4. od 9:30 do 17:00
Výskyt melanomu v Česku
Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) je v Česku každoročně diagnostikováno přibližně 3 000 nových případů melanomu[1]. Česká republika se navíc dlouhodobě řadí mezi evropské země s vyšším výskytem tohoto onemocnění[2]. Rozdíl mezi včasným a pozdním záchytem je přitom zásadní – pokud je nádor odhalen v raném stádiu, pětiletého přežití dosahuje téměř 98 % pacientů, zatímco u pokročilých stadií se pohybuje kolem 20 %.[3]
„Pravidelné kontroly znamének mohou odhalit i velmi nenápadné změny, kterých by si člověk sám nemusel všimnout. Preventivní prohlídka je rychlá, nenáročná a má zásadní význam pro včasné zachycení kožních nádorů. Čím dříve se případné riziko odhalí, tím větší je šance na úspěšnou léčbu,“ říká dermatoložka MUDr. Paulína Calabová, která bude vyšetření v BioLife centrech provádět.
Jak melanom vzniká
Melanom vzniká z pigmentových buněk kůže, které se začnou nekontrolovaně množit, nejčastěji v důsledku jejich poškození UV zářením. Rizikovým faktorem je nadměrné slunění, opakované spálení kůže nebo časté návštěvy solárií. Vyšší pravděpodobnost vzniku onemocnění mají také lidé se světlým fototypem, větším počtem znamének nebo rodinnou anamnézou melanomu. Onemocnění se týká mužů i žen, přičemž u žen je častější do 39 let, u mužů převládá ve vyšším věku.
Bezplatná kontrola přímo v centrech BioLife
Program je určen dárcům, kteří absolvovali alespoň dva odběry plazmy v centrech BioLife. Vyšetření trvá přibližně 2 až 15 minut. Lékařka zkontroluje buď všechna znaménka, nebo se zaměří na ta, která dárce považuje za riziková. Součástí vyšetření je také doporučení pro další péči o pokožku a bezpečný pobyt na slunci.
„Chceme, aby BioLife nebyl jen místem, kam lidé chodí darovat plazmu, ale také prostředím, které aktivně podporuje jejich zdraví. Nabídnout jednoduchou a dostupnou prevenci považujeme za přirozenou součást péče o naše dárce. Jde o celostátní aktivitu, kterou realizujeme postupně ve vybraných centrech napříč republikou,“ vysvětluje Matúš Uhliarik, Head of Operations, BioLife Česká republika.
Prevence jako součást péče o zdraví
Iniciativa „Společně proti melanomu“ má za cíl dlouhodobě zvyšovat povědomí o rizikových faktorech, možnostech prevence a významu pravidelných kožních kontrol. BioLife tak rozšiřuje svou péči o dárce i mimo samotný odběr a přispívá k větší dostupnosti preventivních vyšetření. „Podobné projekty pomáhají lidem uvědomit si, že prevence nemusí být složitá. Naopak. I drobné návyky a pravidelná kontrola znamének mohou výrazně snížit riziko vážných kožních onemocnění,“ doplňuje MUDr. Tomáš Kohoutek, vedoucí lékař odběrového centra BioLife.
O společnosti BioLife
Společnost BioLife je celosvětovým lídrem v oblasti odběru krevní plazmy. Spadá pod globální biotechnologickou farmaceutickou společnost Takeda, která má sídlo a kořeny v Japonsku. Ta z krevní plazmy vyrábí unikátní léky, které prodlužují životy stovek tisíců pacientů s vážnými a vzácnými onemocněními. Vysoce kvalitní plazma darovaná v centrech BioLife v Evropě a v USA je zásadním zdrojem pro výrobu těchto léků.
Společnost BioLife dříve v České republice působila pod značkou sanaplasma. Od roku 2006 dokázala napříč celou republikou vybudovat 11 odběrových plazma center, a stát se tak jedním z předních odborníků na odběr vysoce kvalitní plazmy u nás. BioLife je hrdým členem Asociace pro léčbu plazmatickými proteiny (PPTA), je dlouhodobým partnerem organizace Hasičovo a pravidelně se účastní velkých sportovních a kulturních akcí, kde edukuje o dárcovství krevní plazmy a jejím přínosu pro léčbu pacientů.
[1] https://www.zdravotnickydenik.cz/2025/07/melanom-statistika-dusek/
[2] 1. Vranová J., Arenbergerová M., Arenberger P., Vrana A., Živčák J., Kolářová H., Rosina J. Malignant melanoma in the Czech Republic: incidence and mortality according to sex, age and disease stage. Biomedical Papers of the Medical Faculty of the University Palacký, Olomouc. 2012;158(3):438–446. PMID: 23128825
[3] https://training.seer.cancer.gov/melanoma/intro/survival.html?utm_source=chatgpt.com
