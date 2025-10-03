Společné sledování výsledků voleb 2025 a tisková konference Hnutí Generace

Praha 3. října 2025 (PROTEXT) - Hnutí Generace zve zástupce médií na společné sledování výsledků voleb do Poslanecké sněmovny a následnou tiskovou konferenci. Akce se uskuteční v sobotu 4. října 2025 v Press Centru ČTK, Opletalova 5, Praha 1.

Program akce:

  • 15:00 – otevření prostor pro média, členy a podporovatele hnutí. Volný vstup je možný i po otevření prostor.
  • 19:00 – předpokládaný začátek tiskové konference (dle průběhu sčítání hlasů se může změnit o cca 40 minut)

Po celou dobu akce jsou možné individuální rozhovory s předsedou Hnutí Generace Danielem Krutým i krajskými lídry. Ukončení akce je plánované po tiskové konferenci.

Na místě bude k dispozici občerstvení a technické zázemí pro média (přístup ke zvukovým záznamům a možnost streamu/záznamu akce).

Citace předsedy hnutí:

„Výsledky voleb chceme komentovat otevřeně a přímo, společně s našimi podporovateli i médii. Ať už dopadnou jakkoliv, Hnutí Generace bude pokračovat ve své práci – protože věříme, že má smysl,“ říká Daniel Krutý, předseda Hnutí Generace.

Akreditace:

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: info@hnutigenerace.cz

 

Zdroj: Hnutí Generace

 

 

 

