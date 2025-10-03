Společné sledování výsledků voleb 2025 a tisková konference Hnutí Generace

Program akce:
- 15:00 – otevření prostor pro média, členy a podporovatele hnutí. Volný vstup je možný i po otevření prostor.
- 19:00 – předpokládaný začátek tiskové konference (dle průběhu sčítání hlasů se může změnit o cca 40 minut)
Po celou dobu akce jsou možné individuální rozhovory s předsedou Hnutí Generace Danielem Krutým i krajskými lídry. Ukončení akce je plánované po tiskové konferenci.
Na místě bude k dispozici občerstvení a technické zázemí pro média (přístup ke zvukovým záznamům a možnost streamu/záznamu akce).
Citace předsedy hnutí:
„Výsledky voleb chceme komentovat otevřeně a přímo, společně s našimi podporovateli i médii. Ať už dopadnou jakkoliv, Hnutí Generace bude pokračovat ve své práci – protože věříme, že má smysl,“ říká Daniel Krutý, předseda Hnutí Generace.
Akreditace:
Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: info@hnutigenerace.cz
Zdroj: Hnutí Generace