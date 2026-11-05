Společné stanovisko ČPZP a RBP k informacím o možném sloučení zdravotních pojišťoven

Možnost sloučení RBP a ČPZP nebyla předmětem žádných jednání vedení ani správních rad obou pojišťoven a neexistuje ani jakýkoli společný plán na jejich sloučení.
Obě zdravotní pojišťovny nadále působí jako samostatné instituce a soustředí se na zajištění dostupné zdravotní péče a kvalitních služeb pro své pojištěnce.
RBP, zdravotní pojišťovna
je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Dlouhodobě registruje na 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 37 poboček a spolupracuje s bezmála 17 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje široké spektrum příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.
O České průmyslové zdravotní pojišťovně
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) je třetí největší zdravotní pojišťovnou v České republice. Zajišťuje veřejné zdravotní pojištění pro přibližně 1,3 milionu pojištěnců a prostřednictvím celorepublikové sítě více než sto poboček poskytuje služby klientům napříč Českou republikou. Vedle zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče se zaměřuje na podporu prevence, modernizaci klientských služeb a odpovědné hospodaření s prostředky veřejného zdravotního pojištění.
Zdroj: RBP, zdravotní pojišťovna
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59937.