Společně za městskou budoucnost poháněnou AI: Dahua Technology představila na SCEWC 2026 praktická řešení v oblasti AIoT

ešení od společnosti Dahua v oblasti bezpečnosti ve městech propojují kamery a další zařízení IoT s analytickými nástroji založenými na umělé inteligenci, aby identifikovaly rizika a koordinovaly reakci na mimořádné události. Jedna z aplikací kombinuje inteligentní rozpoznávání, vyhledávání textu a obrázků a sledování tras s propojenými vysílacími a bezpečnostními pracovními postupy na podporu pátrání po pohřešovaných osobách.
V oblasti chytrá doprava představila Dahua technologie pro monitorování dopravy, optimalizaci semaforů, vymáhání předpisů a detekci incidentů. V mexickém městě Campeche společnost optimalizovala 34 křižovatek a zavedla sedm „zelených vln". Projekt zaznamenal 23 zlepšení, nárůst objemu dopravy o 20 % a zkrácení čekací doby o 15 %.
Řešení chytrá mobilita od společnosti Dahua zvyšují bezpečnost a efektivitu veřejné dopravy prostřednictvím monitorování vozidel, bezpečnostních výstrah a integrovaných informací. V autobusové dopravě monitorování řidičů odhaluje rizikové chování, zatímco video v reálném čase, sledování GPS a počítání cestujících podporují dohled nad bezpečností, správu vozového parku a kontrolu jízdného.
Technologie společnosti Dahua v oblasti správy měst využívají analýzu umělou inteligencí a multimodální zpracování informací k detekci nelegálního pouličního prodeje, odpadu zanechaného na veřejných prostranstvích, chybějících poklopů kanálů, zaplavení silnic, zablokovaných požárních pruhů, kouře a požárů. Vyhledávání v přirozeném jazyce a automatická upozornění pomáhají zaměstnancům zjišťovat problémy a koordinovat reakce.
Společnost Dahua rovněž představila svá řešení Eco-Environment pro ochranu přírodních zdrojů a správu životního prostředí. Vysoko umístěné termokamery poskytují třistašedesátistupňové pokrytí a detekují potenciální ohniska požáru až na vzdálenost 10 kilometrů; ve spolupráci s pozemním monitorováním a drony podporují detekci požárů a reakci na mimořádné události. Pro monitorování vodních toků sleduje radarové zařízení spárované s PTZ (otočnou bezpečnostní) kamerou hladinu vody v reálném čase a odesílá výstrahy, když naměřené údaje překročí předem nastavené prahové hodnoty.
Kromě výstavy se John Li, generální ředitel oddělení globálního vládního obchodu ve společnosti Dahua Technology, zúčastnil kulatého stolu na vysoké úrovni s názvem „Agentní AI: systémy, které jednají". Zdůraznil, jak umělá inteligence zabudovaná do kamer a senzorů umožňuje proaktivní správu měst, od vyhledávání poháněného umělou inteligencí až po agenty AI, kteří identifikují městské problémy a sledují jejich řešení. Rovněž zdůraznil význam ochrany soukromí, transparentnosti a odpovědnosti při zajišťování toho, aby umělá inteligence přinášela veřejný prospěch.
V přednášce o řešeních s názvem „Budování odolných, inkluzivních a udržitelných chytrých měst s AIoT" vysvětlil Max Huang, ředitel globálních vládních projektů ve společnosti Dahua Technology, jak inteligence na okraji sítě a vysoce kvalitní strukturovaná data poskytují základ pro nasazení velkých modelů umělé inteligence v reálných scénářích chytrých měst.
„Koneckonců, senzorová zařízení IoT jsou ‚očima a rukama' umělé inteligence. Umělá inteligence budoucnosti nebude zpracovávat informace pouze v digitálním světě. Ponoří se hlouběji do fyzického světa a skutečně nám pomůže spravovat města tak, aby byla bezpečnější, efektivnější a vhodnější k životu," uvedl Li.
Do budoucna bude Dahua i nadále spolupracovat se zákazníky a partnery na rozvoji řešení pro chytrá města a podpoře probíhající digitální transformace měst.
Zdroj: Dahua Technology
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59967.