Společně za městskou budoucnost poháněnou AI: Dahua Technology představila na SCEWC 2026 praktická řešení v oblasti AIoT

Autor:
  12:19
Sledovat Metro na Googlu

Barcelona (Španělsko) 6. listopadu 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb v oblasti AIoT (internetu věcí) se zaměřením na video, představila svá nejnovější řešení pro chytrá města na veletrhu Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2026, který se konal od 3. do 5. listopadu v Barceloně. Pod mottem „Společně za městskou budoucnost poháněnou umělou inteligencí" představila Dahua praktické aplikace AIoT pro bezpečnější, efektivnější a udržitelnější města.

ešení od společnosti Dahua v oblasti bezpečnosti ve městech propojují kamery a další zařízení IoT s analytickými nástroji založenými na umělé inteligenci, aby identifikovaly rizika a koordinovaly reakci na mimořádné události. Jedna z aplikací kombinuje inteligentní rozpoznávání, vyhledávání textu a obrázků a sledování tras s propojenými vysílacími a bezpečnostními pracovními postupy na podporu pátrání po pohřešovaných osobách.

V oblasti chytrá doprava představila Dahua technologie pro monitorování dopravy, optimalizaci semaforů, vymáhání předpisů a detekci incidentů. V mexickém městě Campeche společnost optimalizovala 34 křižovatek a zavedla sedm „zelených vln". Projekt zaznamenal 23 zlepšení, nárůst objemu dopravy o 20 % a zkrácení čekací doby o 15 %.

Řešení chytrá mobilita od společnosti Dahua zvyšují bezpečnost a efektivitu veřejné dopravy prostřednictvím monitorování vozidel, bezpečnostních výstrah a integrovaných informací. V autobusové dopravě monitorování řidičů odhaluje rizikové chování, zatímco video v reálném čase, sledování GPS a počítání cestujících podporují dohled nad bezpečností, správu vozového parku a kontrolu jízdného.

Technologie společnosti Dahua v oblasti správy měst využívají analýzu umělou inteligencí a multimodální zpracování informací k detekci nelegálního pouličního prodeje, odpadu zanechaného na veřejných prostranstvích, chybějících poklopů kanálů, zaplavení silnic, zablokovaných požárních pruhů, kouře a požárů. Vyhledávání v přirozeném jazyce a automatická upozornění pomáhají zaměstnancům zjišťovat problémy a koordinovat reakce.

Společnost Dahua rovněž představila svá řešení Eco-Environment pro ochranu přírodních zdrojů a správu životního prostředí. Vysoko umístěné termokamery poskytují třistašedesátistupňové pokrytí a detekují potenciální ohniska požáru až na vzdálenost 10 kilometrů; ve spolupráci s pozemním monitorováním a drony podporují detekci požárů a reakci na mimořádné události. Pro monitorování vodních toků sleduje radarové zařízení spárované s PTZ (otočnou bezpečnostní) kamerou hladinu vody v reálném čase a odesílá výstrahy, když naměřené údaje překročí předem nastavené prahové hodnoty.

Kromě výstavy se John Li, generální ředitel oddělení globálního vládního obchodu ve společnosti Dahua Technology, zúčastnil kulatého stolu na vysoké úrovni s názvem „Agentní AI: systémy, které jednají". Zdůraznil, jak umělá inteligence zabudovaná do kamer a senzorů umožňuje proaktivní správu měst, od vyhledávání poháněného umělou inteligencí až po agenty AI, kteří identifikují městské problémy a sledují jejich řešení. Rovněž zdůraznil význam ochrany soukromí, transparentnosti a odpovědnosti při zajišťování toho, aby umělá inteligence přinášela veřejný prospěch.

V přednášce o řešeních s názvem „Budování odolných, inkluzivních a udržitelných chytrých měst s AIoT" vysvětlil Max Huang, ředitel globálních vládních projektů ve společnosti Dahua Technology, jak inteligence na okraji sítě a vysoce kvalitní strukturovaná data poskytují základ pro nasazení velkých modelů umělé inteligence v reálných scénářích chytrých měst.

„Koneckonců, senzorová zařízení IoT jsou ‚očima a rukama' umělé inteligence. Umělá inteligence budoucnosti nebude zpracovávat informace pouze v digitálním světě. Ponoří se hlouběji do fyzického světa a skutečně nám pomůže spravovat města tak, aby byla bezpečnější, efektivnější a vhodnější k životu," uvedl Li.

Do budoucna bude Dahua i nadále spolupracovat se zákazníky a partnery na rozvoji řešení pro chytrá města a podpoře probíhající digitální transformace měst.

Zdroj: Dahua Technology

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59967.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?

Česká minisérie Moloch na CANAL+

Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou CANAL+. Co to znamená pro dosavadní zákazníky? Přijdou o některé oblíbené programy, budou muset...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

Co podniknout v listopadu v Praze zdarma? Vybrali jsme 7 akcí, kde se neplatí vstupné

Vlaková stanice Zlín-střed je pátou zastávkou legionářského vlaku při jeho...

Listopad v Praze nabídne průvod strašidel, návštěvu legionářského vlaku i pohled do vědeckých laboratoří. Zdarma můžete vyrazit také do Národní galerie, na fotografickou výstavu nebo si procvičit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech

MAN před přestavbou sloužil armádě. Měl najeto jen 4 500 kilometrů.

Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po hrdinovi seriálu Kobra 11, veze ložnici, koupelnu, pračku, myčku i vlastní čističku vody. V české dílně...

Herečka Eva Leinweberová: Buď jste v jednom kole, nebo vám žádné nabídky nepřicházejí

Eva Leinweberová

Diváci ji znají z Comebacku, Účastníků zájezdu či Vratných lahví. Herečka Eva Leinweberová ale přiznává, že některé kultovní hlášky ze svých rolí dlouho vůbec neznala. V rozhovoru vzpomíná na...

Metoda IPS pomůže duševně nemocným v Moravskoslezském kraji k běžné práci

ilustrační snímek

Lidé s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji získají šanci na uplatnění na běžném trhu práce díky osvědčené mezinárodní metodě IPS, kterou zavádí ostravská organizace Spirála. Projekt...

7. listopadu 2026  5:12,  aktualizováno  5:12

Povolební jednání v Prostějově zatím neskončilo podpisem koaliční smlouvy

ilustrační snímek

Povolební jednání v Prostějově tři dny před ustavujícím zasedáním zastupitelstva zatím nevyústila v podpis koaliční smlouvy. Vítězné Na rovinu! (STAN, TOP 09,...

6. listopadu 2026  22:39,  aktualizováno  22:39

V plném sále v Brně vystoupili Bamberští symfonikové pod taktovkou Hrůši

ilustrační snímek

Ve vyprodaném sále Janáčkova divadla v Brně dnes znovu po dvou letech vystoupili Bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hrůši. Pro festival Janáček Brno...

6. listopadu 2026  21:30,  aktualizováno  21:30

Předsedou brněnské ODS bude radní Svoboda, místopředsedou Chládek

ilustrační snímek

Brněnská organizace ODS bude mít nové vedení. Oblastní sněm strany dnes zvolil předsedou nového brněnského radního pro majetek a bytovou výstavbu Matyáše...

6. listopadu 2026  20:29,  aktualizováno  20:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Škoda, že to nevyšlo. Starosta Rožnova lituje zrušených plánů na polovodiče

Jan Kučera je od roku starostou Rožnova pod Radhoštěm.

Za špatnou zprávu označil starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera informaci o tom, že americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za více než 40 miliard...

6. listopadu 2026  20:42,  aktualizováno  20:42

Vysmekla se záchranářům a utekla. Policie pátrá po ženě se sebevražednými sklony

ilustrační snímek

Středočeská policie pátrá po šestatřicetileté Ludmile Jaňourové se sebevražednými sklony, která v pátek odpoledne utekla záchranářům před převozem na vyšetření. Může mít u sebe nůž, lidé by se ji...

6. listopadu 2026  20:22

Soud zamítl stížnost na volby v Chebu, kterou podali odpůrci průmyslového parku

ilustrační snímek

Krajský soud v Plzni zamítl stížnost na průběh a výsledky voleb v Chebu. Stěžovali si kandidující odpůrci Strategického podnikatelského parku (SPP), kteří...

6. listopadu 2026  18:38,  aktualizováno  18:38

V Novém Městě n.M. vznikne čtyřkoalice, starosta Slavík (ODS) má pokračovat

ilustrační snímek

V devítitisícovém Novém Městě nad Metují na Náchodsku by měla vládnout radniční čtyřkoalice složená z vítězné ODS, z uskupení Východočeši Nové Město nad...

6. listopadu 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

Brodec, obec nejdéle řízená správcem, má po čtyřech letech zastupitelstvo

Brodec, obec nejdĂ©le Ĺ™Ă­zenĂˇ sprĂˇvcem, mĂˇ po ÄŤtyĹ™ech letech zastupitelstvo

Brodec na Lounsku, obec nejdéle řízená správcem, má po čtyřech letech zastupitelstvo. Kandidátka byla pouze jedna, starostou se stal Petr Kotek, který byl v...

6. listopadu 2026  17:41,  aktualizováno  17:41

Pelc chtěl po smrtelné nehodě dohodu o vině, žalobkyně nereagovala, píše NS

Prestižní ocenění EY Podnikatel roku 2015 získal Zdeněk Pelc, majitel loděnické...

Miliardář a někdejší šéf loděnické továrny na gramodesky Zdeněk Pelc, který podle policie zavinil loni v létě pod vlivem alkoholu smrtelnou nehodu, chtěl před podáním obžaloby uzavřít dohodu o vině a...

5. listopadu 2026  20:12,  aktualizováno  6. 11. 19:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na gymnázium stačilo i 29 bodů. Přehled pražských škol, kde byla nižší hranice přijetí

Kam po devítce? Výběr střední školy zaměstná celou rodinu ještě před samotnými...

Přijímačky na střední školy se blíží a deváťáci začínají řešit, kam podat přihlášku. Ne každý přitom musí dosáhnout vysokého počtu bodů, aby se dostal na maturitní obor. V Praze loni uspěli i...

6. listopadu 2026  19:08

Památník Vojna zve 17. listopadu na prohlídky, výstavu i vzpomínky pamětníků

ilustrační snímek

Na komentované prohlídky a výstavu doplněnou o promítání dobových dokumentárních filmů se mohou těšit návštěvníci, kteří 17. listopadu zavítají do Památníku...

6. listopadu 2026  16:48,  aktualizováno  16:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.