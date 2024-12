Společnost Aghanim oznamuje okamžité výplaty pro vývojáře mobilních her

Vývojáři her, kteří jsou hnací silou mobilního herního ekosystému v hodnotě 107 miliard dolarů, často přicházejí o značnou část svých příjmů kvůli dominantním obchodům s aplikacemi. Čekání 45 dní na výdělek jim dále ztěžuje možnost reinvestovat do získávání uživatelů, vývoje a marketingu. Společnost Aghanim obnovuje rovnováhu a umožňuje vývojářům přejít na přímý prodej spotřebitelům (DTC) a zvýšit jejich příjmy a čisté zisky až o 200 % mimo platformu. Tento posun pravomocí umožňuje vývojářům převzít kontrolu nad svými příjmy a investicemi, což podporuje pocit nezávislosti a kontroly.

Aghanim, který je navržen tak, aby zvýšil čisté příjmy a čisté zisky vydavatelů mobilních her až o 200 % mimo platformu, je prvním plně samostatně spravovaným komplexním řešením v odvětví mobilních her. To nabízí tvorbu a správu herního centra na bázi webu, integrovaný elektronický obchod, automatizaci operací naživo, zapojení komunity a platební platformu jako sadu interoperabilních nástrojů. Její webová herní centra nabízejí hráčům významnou hodnotu prostřednictvím soutěžních, sociálních a metaherních funkcí spolu s cílenými propagačními nabídkami, které zvyšují zapojení hráčů. Tím, že Aghanim umožňuje vývojářům přijmout model DTC, otevírá nové zdroje příjmů a podporuje hlubší spojení mezi vývojáři a jejich publikem. Takto dává vývojářům možnost znovu získat kontrolu nad svými příjmy a podporuje pocit nezávislosti a kontroly.

„Jsme velice rádi, že můžeme vývojářům mobilních her využívajícím naši platformu představit Okamžité výplaty," řekl Constantin Andry, spoluzakladatel společnosti Aghanim. „Naším cílem je změnit prostředí mobilních her spojením našich odborných znalostí v oblasti herních finančních technologií s pokročilými platebními řešeními. Vývojářům a vydavatelům po celém světě tak nabídneme bezkonkurenční hodnotu. Od nynějška to bude nový výplatní standard pro toto odvětví."

Nabídkou Okamžitých výplat bez dodatečných nákladů poskytuje společnost Aghanim kvalifikovaným herním vývojářům a vydavatelům nebývalou finanční flexibilitu, která jim umožňuje reinvestovat do kritických oblastí, jako je získávání uživatelů a rozvoj komunity. Vývojáři mohou dodatečné příjmy využít například k provádění cílených marketingových kampaní, vylepšování herních funkcí nebo pořádání komunitních akcí. Tento krok výrazně zvyšuje schopnost mobilních herních studií rychle získávat a rozmisťovat dodatečné čisté příjmy, což nabízí konkurenční výhodu v rychle se rozvíjejícím odvětví.

Služba Okamžité výplaty je v současné době ve fázi „měkkého spuštění". Je zavedena na určitém počtu území, přičemž mohou platit další omezení. Zákazníci společnosti Aghanim mohou nyní podávat žádosti o Okamžité výplaty na ovládacím panelu společnosti Aghanim dashboard.

Další informace a zkušenosti s výhodami Okamžitých výplat naleznete na websitu Aghanim a na Linkedin. Přidejte se ke společnosti Aghanim a společně vyvolejte převrat v oblasti mobilních her.

O společnosti Aghanim:

Aghanim, založená v červnu 2023, je fintechová společnost zaměřená na mobilní hry, která se specializuje na integrované obchodování, automatizaci operací naživo, zapojení komunity a platby. Posláním společnosti Aghanim je převratně změnit způsob zpeněžování a distribuce mobilních her. Její webová herní centra umožňují vývojářům cílit přímo na spotřebitele a zpřístupnit nové zdroje příjmů.

Kontakt pro média: press@aghanim.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2582196/Aghanim_Logo.jpg