Společnost Ahrend propojuje akademické prostředí s praxí a dává prostor nové generaci designérů

Jedním z konkrétních příkladů této spolupráce je studentská soutěž realizovaná ve spolupráci s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU, zaměřená na návrh designu akustických panelů z materiálu FELT.
Do soutěže se zapojili studenti z různých oborů, přičemž vítězné návrhy byly minulý týden vybrány a oceněny. Díky využití nového výrobního plotru společnosti Ahrend bylo možné návrhy přesně vyřezat i gravírovat. Studenti si tak mohli vyzkoušet celý proces vzniku finálního produktu, od prvotního návrhu až po jeho fyzickou realizaci.
Dlouhodobá spolupráce mezi Ahrendem a univerzitou však nekončí u jednotlivých projektů. Studentům otevírá dveře k odborným stážím, praktickým zkušenostem a v některých případech i k budoucímu pracovnímu uplatnění přímo ve společnosti.
„Spolupráci s akademickou sférou vnímáme jako klíčovou pro rozvoj inovací i podporu budoucích talentů v našem oboru. Studenti díky ní získávají cenné zkušenosti z praxe a my naopak přístup k novým nápadům a perspektivám. Těší nás, že i díky této spolupráci se někteří z nich rozhodli spojit svou profesní budoucnost právě s Ahrendem,“ říká Jan Mergl, obchodní ředitel Ahrend pro Česko.
„Pro studenty je přímý kontakt s průmyslovým partnerem mimořádně přínosný. Mohou si ověřit své teoretické znalosti v praxi a získat zkušenosti, které jsou pro jejich budoucí uplatnění na trhu práce zásadní. Velmi si vážíme dlouhodobé spolupráce se společností Ahrend, která studentům otevírá nové možnosti profesního růstu,“ doplňuje Markéta Kalábová, proděkanka pro studijní činnost Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.
Cílem soutěže bylo propojit kreativitu studentů s moderními technologiemi výroby společnosti Ahrend a společně hledat řešení, která kombinují estetiku, funkčnost a udržitelnost.
Autoři vítězných návrhů
- místo: Adam Špaček a Martin Svatoň
- místo: Tomáš Mestek
- místo: Bc. Filip Hanzal a Bc. Josef Ondaš
Odborná komise hodnotila návrhy podle vzhledu a originality provedení, technického řešení a také podle cenové náročnosti a pracnosti montáže.
O společnosti Ahrend
Ahrend CEE (dříve Techo) se sídlem v Praze obsluhuje klíčový region nizozemské skupiny Royal Ahrend, založené v roce 1896, která patří mezi světové lídry v oblasti kancelářského nábytku a interiérového designu. V Praze se nachází i její závod Woodhub na výrobu nábytku, který patří k nejmodernějším v regionu. Společnost se zaměřuje na kvalitní design a udržitelné produkty, které přispívají ke zlepšení pracovního a životního prostředí, a nabízí komplexní řešení pro všechny typy komerčních interiérů. Společnost Ahrend vytváří vlastní produktové řady Techo, Ahrend a Gispen. Inovativní interiérová řešení Ahrend pravidelně získávají ocenění v mezinárodních i regionálních designových soutěžích. Výtvarně koncipované showroomy poboček Ahrend slouží jako inspirační centra. Původní společnost Techo vznikla v roce 1993, součástí skupiny Royal Ahrend je od roku 2008, od roku 2021 působí pod názvem Ahrend. Prostřednictvím svých poboček realizovala zakázky ve 116 zemích. Více na www.ahrend.cz
O České zemědělské univerzitě v Praze
ČZU v Praze je čtvrtou až pátou největší univerzitou v ČR. Spojuje v sobě tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství a lesnictví, ekologie a životního prostředí, technologií a techniky, ekonomie a managementu. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím a prosperující školní podniky umožňují kvalitní vzdělávání s možností osobního růstu včetně zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí.
Podle mezinárodních žebříčků univerzita patří k nejlepším dvěma a půl procentům na světě. V nejnovějším žebříčku Times Higher Education World University Rankings se ze třetího místa vyhoupla na druhou pozici mezi nejlepšími českými školami. V konkurenci světových univerzit si polepšila z 801.–1 000. místa v roce 2024 na současné 601.– 800. Podle žebříčku Academic Ranking of World Universities (tzv. Šanghajský žebříček) se v roce 2025 umístila na 801.–900. pozici na světě a na sdíleném čtvrtém až pátém místě z hodnocených univerzit v ČR. V tomto roce má jako jediná v ČR hned tři obory v první stovce a hlavní obor Zemědělství a lesnictví je na 28. místě mezi všemi univerzitami světa a na pátém v Evropě. Podle posledního měření žebříčku UI Green Metric World University Rankings je ČZU 26. nejekologičtější univerzitou v Evropě a první mezi českými univerzitami.
Zdroj: Ahrend